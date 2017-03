Podemos abandera a los "empresarios patrióticos" frente a "la trama que se ha apropiado del Estado"

Identificar la trama y debatir cómo enfrentarse a ella. Estos fueron algunos de los ejes principales de la primera reunión del gobierno en la sombra de Pablo Iglesias –Rumbo 2020–. Tras una breve introducción del secretario general de Podemos sobre el objeto de ese espacio de deliberación –"reflexión, análisis y construcción de alternativas de política de Estado"–; Rubén Juste, autor de Ibex 35 (Capitán Swing), tomó la palabra para exponer "qué es la trama y cómo se manifiesta".

"Las ideas estaban encaminadas a identificar correctamente la trama de poder –que es un objeto de estudio clásico de la ciencia política– para poder ver las posiblidades reales de poner en marcha un gobierno alternativo", explica Juan Carlos Monedero, uno de los 22 asistentes –de los convocados, sólo faltó Rita Maestre– a la reunión y miembro de ese gobierno en la sombra.

"Con un 20% de redes clientelares, ganan las elecciones", se dijo el sábado durante el debate: "La trama sólo tiene al 20% de los trabajadores, el 80% está fuera de las grandes empresas. Y los que han salido afectados por ese proceso de subordinación son las pymes, que son las que sufren que no llegue la financiación mientras se ensalza al otro empresariado que es superior. Hay que hacer un llamamiento a los empresarios patrióticos y a las mujeres, necesarias en la alternativa".

"Me pareció muy relevante la discusión sobres los grupos de poder tradicionales", explica Monedero, "las puertas giratorias, los entramados mediáticos, las conexiones internacionales, y cómo tanto el PP como el PSOE habían construido tramas propias a través de los cuerpos de la administración del estado, especialmente abogados del estado y economistas del estado, que han puesto a la administración al servicio de la trama. Estas nuevas incorporaciones diferencian entre casta –los que van a la cárcel– y la trama –los que no van a la cárcel–. La trama son los que, además, están entregando nuestro país a fondos de inversión que, cuando ya no tienen negocio, se marchan y cierran las empresas. El 18% del Ibex 35 está en manos de BlackRock. Mi planteamiento fue que necesitamos, frente a estos piratas, apoyar al empresariado "patriótico", esa gente que crea el 80% del empleo en España -el Ibex 35 sólo ocupa al 20%-, que pagan impuestos aquí y que tienen un proyecto de país, algo que han perdido de vista tanto el PSOE como el PP que están regalando España".

Perspectiva de género

Después de esa primera reunión del gobierno en la sombra de Iglesias, la conclusión expresada por el secretario general de Podemos es que "la trama se está quedando sin proyecto de país" y que es el momento de abanderar "una patria plurinacional con quienes de verdad trabajan aquí, la mediana y pequeña empresa y las mujeres".

"La perspectiva de género tiene que atravesar de forma transversal", insiste la dirección de Podemos: "Los cuidados tienen que estar en el corazón del sistema; sólo entre el 1% y el 3% del patrimonio está en manos de las mujeres; y un proyecto alternativo debe pensar en revertir un Estado que se aguanta porque las mujeres se echan a la espalda los cuidados que se han privatizado. Las mujeres que están consiguiendo marcar las elecciones, como ha pasado en Austria y Holanda".