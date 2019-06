El PSOE de Susana Díaz, único partido que pidió créditos para financiar con 3,9 millones la campaña de las andaluzas

El PSOE-A fue el único de los actuales cinco grupos parlamentarios andaluces que recurrió a pólizas de crédito como fuente de financiación de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre, a la que destinó un total de 3,9 millones de euros, según lo recogido por la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe tras fiscalizar la contabilidad electoral de dichos comicios.

El partido que encabeza Susana Díaz fue el que más fondos invirtió en dicha campaña, hasta un total de 3,9 millones, por delante del PP -que invirtió 3,2 millones-; Ciudadanos (Cs) -3 millones-; Adelante Andalucía -1,1 millones-, y Vox, que empleó 149.862,96, según dicho informe de la Cámara difundido este miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press.

La Cámara detalla, al respecto de las fuentes de financiación de la campaña, que todas las formaciones salvo Vox recurrieron a anticipos de la subvención electoral: el PSOE solicitó por adelantado 1,3 millones; el PP 956.146 euros; Adelante Andalucía 432.929 euros y Ciudadanos 76.074 euros.

Además, como aportaciones propias de los partidos se recogen importes de 200.000 euros en lo que respecta al PSOE andaluz; de 2,3 millones por parte del PP, de 2,9 millones en el caso de Ciudadanos; de 749.511 euros en el de Adelante, y de 149.862 euros en el de Vox, grupo del que sólo se recogen estas aportaciones como fuente de financiación de su campaña.

Más gastos de los "debidamente justificados"

La Cámara de Cuentas ha constatado, por otro lado, que "el gasto debidamente justificado" ha sido "inferior a los gastos declarados por determinadas formaciones, ya que entre los gastos registrados se observan algunos no electorales en virtud de lo establecido en el artículo 130 de la Loreg".

Dichos gastos no electorales suman importes de 12.062,88 euros en el caso de Cs; de 7.944,29 euros en el de Vox; de 7.139 euros en el de Adelante Andalucía, y de 2.865,23 euros en el del PP. La Cámara de Cuentas aclara, no obstante, que para PP y Cs, "al ser el gasto ordinario debidamente justificado superior a la subvención máxima a percibir, dicha minoración no afecta a la propuesta de subvención".

Cada formación política calcula la subvención electoral que va a solicitar en función del resultado que espera obtener en las urnas. Tras fiscalizar la contabilidad electoral de los cinco grupos correspondiente a las elecciones del 2 de diciembre, la Cámara de Cuentas ha fijado en 3.370.635,53 euros la propuesta de subvención electoral que le correspondería al PSOE andaluz por gastos ordinarios y envíos electorales; en 2.692.974,69 euros la dirigida al PP-A; en 2.158.391,34 euros para Ciudadanos (Cs); en 1.700.811,85 euros para Adelante Andalucía, y en 139.019,50 euros para Vox.

Dichas propuestas distinguen las cantidades correspondientes a las subvenciones por gastos ordinarios y a las derivadas de los envíos electorales. Así, para el PSOE-A, la Cámara propone 1.619.511,41 euros para subvenciones por gastos ordinarios, y 1.751.124,12 euros por envíos electorales, y 1.237.146,12 y 1.455.828,57 euros al PP-A por gastos ordinarios y envíos electorales, respectivamente.

Para Cs, las propuestas de subvención son de 1.045.966,28 euros --gastos ordinarios-- y 1.112.425,06 euros --envíos electorales--; para Adelante Andalucía, 833.992,28 y 866.819,57 euros --por gastos ordinarios y envíos electorales, respectivamente--, y para Vox, únicamente 139.019,50 euros de subvención por gastos ordinarios.

Por otro lado, el informe de la Cámara de Cuentas señala que las formaciones políticas sujetas a fiscalización han presentado a dicho ente "la correspondiente documentación contable dentro del plazo previsto en el artículo 48.1 de la LEA", y "todas las formaciones políticas han cumplido el límite general máximo de gastos del proceso electoral, así como los límites legales en publicidad exterior y publicidad en prensa y radio en emisoras privadas establecidos en los artículos 55 y 58 de la Loreg, respectivamente".

La Cámara de Cuentas andaluza ha elaborado este informe sobre la contabilidad electoral de dichos partidos en cumplimiento de la Ley Electoral de Andalucía (LEA), y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que determina que dicho órgano ha de pronunciarse sobre la regularidad de las contabilidades electorales de los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que alcancen los requisitos para recibir subvenciones de la comunidad autónoma de Andalucía o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas.

Según explica la Cámara de Cuentas, la normativa electoral contempla dos tipos de subvenciones previstas en la LEA. Una es la establecida por gastos electorales, que se determina teniendo en cuenta el número de votos y de escaños, mientras que la otra es por envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas o de propaganda y publicidad electoral, que se cuantifica mediante un determinado importe por elector que varía en función del porcentaje de votos obtenidos por cada formación política respecto del número total de votos válidos.

La orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, de 11 de octubre de 2018, fija las cantidades actualizadas de ambas clases de subvenciones.

Adelante Andalucía, fuera de fecha

La Cámara de Cuentas avisa además de que, pese a que el artículo 125.3 de la Loreg fija como límite para disponer de los fondos de las cuentas electorales los 90 días posteriores a las elecciones, "Adelante Andalucía ha realizado pagos de gastos electorales por 634.017,50 euros después de esta fecha".

Además, el artículo 133.5 de la Loreg "obliga a las empresas que hayan facturado gastos por importe superior a 10.000 euros a informar a la Cámara de Cuentas de Andalucía", si bien "un proveedor de Ciudadanos, por un importe de, al menos 121.440,47 euros, y dos de Adelante Andalucía, por 36.505,43 euros, no han remitido tal información".

La contabilidad electoral rendida por Vox "no se presenta conforme al plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas señalado como referencia en las instrucciones aprobadas por la CCA para este trabajo", por lo que "la cuenta de resultados presentada no distingue los gastos electorales atendiendo a su naturaleza".

Recomendaciones

En su informe se incluyen algunas recomendaciones de la Cámara de Cuentas, como "la revisión y desarrollo de la normativa electoral con objeto de precisar en mayor medida los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos electorales a los que se refiere el artículo 130 de la Loreg", así como "evaluar la necesidad de adecuar los límites de gastos en publicidad exterior y de publicidad en prensa y radio de titularidad privada (...) a los nuevos soportes de publicidad existentes".

Además, la CCA aconseja una "revisión de la normativa electoral en relación con la financiación electoral", donde se previera que "las donaciones privadas que se realizaran en el periodo comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la finalización de la campaña electoral se entendieran efectuadas, en todo caso, para financiar el proceso electoral y, por tanto, se sometieran a los requisitos previstos en la Loreg".

Asimismo, las descripciones de los conceptos en las facturas "deben describir los servicios o productos contratados de forma que permita identificar claramente su naturaleza electoral", y la CCA juzga conveniente "evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral tal y como se realizan en la actualidad", así como "la posibilidad de implantar un nuevo procedimiento (...) que permita reducir los fondos públicos destinados a su financiación".