La familia del trabajador fallecido en Navantia se personará en las actuaciones penales: “Hay que depurar la causa de la muerte”

El fallecimiento de un trabajador de la industria auxiliar en Navantia de Puerto Real el 5 de abril está siendo investigado. Está en marcha un informe de Inspección de Trabajo para esclarecer lo sucedido y la familia de Eduardo Caro ya tiene decidido personarse en las actuaciones penales correspondientes. Saber qué pasó exactamente aquella fatídica madrugada mientras pulimentaba el casco del buque Carnival debe ser el objetivo de todas las partes implicadas.

La huelga del metal en Cádiz: la punta del iceberg de un sector golpeado en una provincia asfixiada por el paro

Saber más

Desde Navantia se asegura a elDiario.es Andalucía que todavía la investigación oficial sigue en curso y que no hay ninguna conclusión definitiva. Sin embargo, Radio Cádiz ha dado detalles de un informe preliminar que ya habría sido entregado a los sindicatos. En el mismo se asegura que la muerte del trabajador se produjo por un fuerte golpe en el rostro provocado por un latigazo en la canastilla de la grúa en la que estaba realizando su labor de mantenimiento.

Según la reconstrucción de los hechos, Eduardo cayó fulminado un minuto y medio después de haber sido elevado por la grúa para hacer su trabajo. El informe señala que la canastilla pudo quedar atrancada en uno de los salientes de la zona en la que trabajaban, un detalle del que no se habrían dado cuenta ni el propio trabajador ni su compañero que estaba controlando la grúa. Siempre, según este informe preliminar, no se produjeron incumplimientos de medidas de seguridad porque afirma que el trabajador contaba con el equipo de protección reglamentario.

“Cuál es la causa y quién es el causante”

En cuanto a las circunstancias meteorológicas, el citado informe revela que aunque había una alerta amarilla por agua y viento, en el momento del trabajo las condiciones eran favorables para el desarrollo del mismo.

Este medio se ha puesto en contacto con el abogado de la familia del trabajador fallecido. Francisco Caro, su propio hermano, es el letrado que está llevando el caso. Ha conocido ese informe preliminar a través de la prensa y muestra su desacuerdo. “Dicen en Navantia que no tienen ninguna responsabilidad por cómo se desarrolla el accidente y nosotros no estamos de acuerdo. En primer lugar porque siempre que hay un accidente de trabajo con un resultado de muerte, hay una causa. Habrá que depurar cuál es la causa y quién es el causante”.

“No tiene sentido que una canastilla se enganche contra un saliente del barco y que, después de un minuto y medio, se suelte y se golpee el trabajador contra el barco. Si había un saliente y la grúa se elevó o la elevaron hacia el saliente y quedó enganchada, es que hubo una mala planificación de los servicios de prevención de riesgos laborales”, señala el abogado.

Pendientes de la grabación de una cámara

Caro denuncia que “el trabajador debía llevar un walkie. A 40 metros de altura en una noche de agua y viento difícilmente se podía comunicar con el otro operario solo con voces y gestos y estando el otro compañero dentro de una cabina”.

Navantia se puso en contacto con uno de los hijos del trabajador fallecido para ver el lugar de los hechos. Francisco Caro se percató de un detalle que puede servir en la investigación. “Yo acompañé a mi sobrino y vimos el lugar exacto del accidente en el barco que estaba pulimentando mi hermano. El accidente se produjo a la altura de los cristales de la tercera cubierta y ahí había una cámara. No sé si Navantia se habrá hecho con las imágenes que esa cámara pudo grabar. Navantia no nos dejó tomar fotos, solo nos comentaron que nos iban a tener informados, pero el informe no lo tenemos”.