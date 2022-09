La huelga de transportes en el puerto de Algeciras, a medio gas

La huelga convocada este lunes por la Plataforma del Transporte Nacional por Carretera en el puerto de Algeciras apenas ha pisado el acelerador a medio gas: la prohibición expresa de manifestarse, al no haber sido solicitado el permiso con suficiente antelación y la imposibilidad de establecer piquetes coercitivos en los accesos al recinto portuario, ante el formidable despliegue de antidisturbios, ha reducido el paro a un plano testimonial. Tampoco ha sido secundada por la Asociación de Transportes de Contenedores Bahía de Algeciras, que aglutina a 32 empresas de trasportes y autónomos con más de 1.000 camiones en sus flotas: su portavoz, Diego Piñel, se preguntaba por qué no se había convocado al unísono en otros puertos del país, con mayores problemas de esta índole, como son los de Valencia –en un claro y continuado intento de sorpasso a los muelles algecireños—y Barcelona.

Sin embargo, la estimación de la Plataforma es bien distinta: según sus cálculos, el paro de transporte en el puerto de Algeciras ha logrado “el seguimiento del 90 por ciento de los transportistas autónomos” y cuenta “con la colaboración de muchos asalariados que se unen a la causa”. Aceptan, eso sí, que no hayan logrado el respaldo de los transportistas empleados por las grandes empresas, lo que, según sus datos, viene a suponer el 30 por ciento del tráfico total.

Largas esperas

Cierto es que numerosos camiones intentaron darse la vuelta al alcanzar el Acceso Norte, pero la Policía Portuaria y la Guardia Civil lo impidieron al no encontrarse autorizada dicha maniobra: ·En la salida norte, llevamos tiempo reclamando una rotonda para un giro adecuado para los trailers. Se nos dijo que no era posible porque no había espacio. Espacio hay de sobra. Muchos compañeros chóferes de empresas que venían obligados a trabajar, al dialogar con nosotros y con la policía delante, por lo que no cabía coacción, decidieron darse la vuelta. Pero tanto la policía portuaria como la Guardia Civil han prohibido que lo hicieran, alegando que ese sitio no reúne condiciones“, protestaba esta mañana Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma en Algeciras, a través de sus redes sociales.

El paro comenzó a la medianoche, en protesta por las esperas y los retrasos que los profesionales del sector sufren en las terminales de contenedores del puerto algecireño, que no habilitan suficientes cabinas para atender los tránsitos. Eso provoca, por ejemplo, que los camioneros que viven de los portes desde la industria local y que cobran alrededor de diez euros por trayecto, apenas puedan realizar tres al día, cuando con mayor fluidez podrían llevar a cabo el doble.

Pero hay más reivindicaciones, incluyendo una cuestión tan simple como la habilitación de un aseo para aliviar las demoras en donde poder asearse. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras asegura que se ha abierto, pero los transportistas no lo consideran así. O no lo consideran suficiente. A la lista, se suma que no se les pagan las paralizaciones, la demanda de un precio justo para los portes que cubra los costes, entre otras.

Desacuerdos

La Federación de Transportistas Portuarios, (Fenatport), entidad profesional que aglutina a las asociaciones de transportistas portuarios de los puertos más importantes del país, ha respaldado la negativa de la Asociación de Transportes de Contenedores Bahía de Algeciras, a secundar esta protesta. Alegan que, en este momento, existe interlocución y una negociación en curso para mejorar la eficiencia y los tiempos en esta encrucijada marítima. Los convocantes del paro indefinido no lo consideran así, sino que entienden que existe “la negativa por parte de las autoridades competentes del Puerto a iniciar cualquier diálogo posible con los intervinientes necesarios para trabajar sobre las reivindicaciones de los autónomos y conductores que operan en el Puerto”.

“Pedimos disculpas a los ciudadanos de Algeciras por las posibles molestias que podamos causar, al igual que pedimos su solidaridad con las cientos de familias que dependen para subsistir de unas condiciones económicas y laborales dignas y justas”, había anticipado la dirección nacional de la Plataforma.

Tampoco está de acuerdo con esta iniciativa la Asociación de Transitarios del puerto algecireño, ATEIA, que llega a habar de un “interés oculto” para convocar este paro en Algeciras y no en otros puertos. Manuel Hernández, portavoz de la Plataforma ha mostrado su perplejidad “por la dejadez de todas esas organizaciones que se unieron al enemigo en vez de defender a los amigos”.

“Las batallas son batallas de transporte pero en el fondo de la cuestión son batallas de dignidad, de luchar por unos derechos que un trabajador debe tener, por unos precios de porte y unos salarios que sean justos y equitativos por el riesgo que se corre ir montados en un camión”.

A Espinosa, le extraña que las propias autoridades reconozcan que tienen unas presiones de mucho peso y, también, que un puerto internacional esté dirigido por quienes “no quieren dialogar con los transportistas que trabajan aquí”.

“Aquí manda el Partido Popular, en Algeciras; el presidente del puerto es el hermano del alcalde –asegura Hernández en referencia a Gerardo Landaluce, hermano de José Ignacio, el alcalde y senador algecireño--. En la Junta, manda el Partido Popular, ¿qué ayuda estamos teniendo? Ni tan siquiera quieren sentarse, ni siquiera el diálogo, ¿esa es la voluntad que tiene el PP para ayudar a los transportistas cuando en marzo nos pedían que nos sentáramos con ellos para poder atacar al Partido Socialista? No soy de ningún partido, pero se están retratando. No esperaba esto de un partido que alardea de que los otros lo hacen tan mal cuando donde ellos mandan lo hacen así”.

La Autoridad Portuaria

Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se insiste en que “sigue implementando mejoras para aumentar la agilidad de la entrada y salida de camiones del recinto y las terminales”.

“Terminales, transportistas e institución trabajan hace meses en una larga lista de iniciativas que ya dan sus frutos y ya han conseguido minimizar las esperas para acceder a las terminales a dejar o recoger el contenedor con la carga -declaraban sus portavoces antes de este paro--. El objetivo es, además de mejorar las condiciones de trabajo para los transportistas, agilizar la creciente entrada de camiones especialmente en las terminales fruto de la apuesta de los clientes y a la alta conectividad alcanzada por este puerto”.

La Autoridad Portuaria asegura que ha existido diálogo, que sus responsables técnicos mantuvieron un encuentro con los responsables de la Plataforma en Defensa del Transporte el pasado agosto y no entiende este paro “injustificado”. Gerardo Landaluce, en ese contexto, ya ha advertido de las consecuencias que esta movilización podría tener en el conjunto del sector portuario.

Apenas dos semanas después de iniciarse las obras de mejora del Acceso Sur a la ciudad y al puerto, desde la Autoridad Portuaria desgranan los avances que se han ido llevando a cabo en el recinto: los controles de entrada a los muelles, la habilitación del carril Levante Sin Papeles, la autorización para la salida de tractoras sin contenedor por los carriles destinados a automóviles, la licitación del análisis de alternativas para el Acceso Norte que permitan dotarlo de más carriles de salida y mejoras en la automatización, ahora limitados por falta de espacio, la gratuidad de la Terminal de Tráfico Pesado (TTP1) en horario de 10PM a 9AM; la apertura este verano de la TTP2, en Isla Verde, para la gestión de camiones y semirremolques, instalación en la que la APBA ha invertido 3,6 millones de euros; la instalación de aseos en las áreas críticas y zonas de restauración; o el acceso a los transportistas a las cámaras del puerto para la visualización en cada momento del estado de los accesos a las terminales o salidas del recinto, entre otras mejoras. E insiste en que los transportistas se han incorporado a todas las mesas de trabajo convocadas por la Autoridad Portuaria, comisiones import/export, o al Consejo de Navegación, entre otros.

A la huelga iniciada este lunes y que podría recrudecerse en los próximos días, han sido convocados un total de 600 autónomos pertenecientes a la Plataforma y que operan en el Puerto de Algeciras, lo que representa al 80% del sector.

El paro se convocó el pasado 13 de septiembre, con tiempo suficiente para que numerosas empresas decidieran desviar sus cargas hacia otros puertos. Principalmente, el de Barcelona, por cierto.