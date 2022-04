El presidente del vino de Jerez quiere parar el parque eólico: “Algún día preguntarán quién fue el que autorizó esta barbaridad”

El proyecto del parque eólico El Barroso que promueve la empresa Capital Energy en un enclave de viñas de Jerez sigue movilizando al mundo del vino. El Consejo Regulador forma parte de la Plataforma en Defensa de Paisajes y Viñedos del Marco de Jerez y no ha querido abanderar en solitario esta lucha. Pero su presidente, César Saldaña, ha tomado la iniciativa para pedir al Ayuntamiento de Jerez que revise la licencia de obras y paralice cautelarmente su ejecución.

El campo clama contra el tsunami de las renovables: "Queremos sembrar pepinos, no vuestros molinos"

En declaraciones a elDiario.es Andalucía, Saldaña explica la situación: “Hay una falta de ordenación de todo el tema de las renovables, al menos en nuestro territorio. Vaya por delante que es evidente que las renovables son el futuro, al menos a medio plazo porque luego vendrán otras cosas y habrá un gran negocio desmontando molinos. Ahora mismo es la alternativa a los combustibles fósiles y en absoluto nos podemos negar a eso. Ahora bien, es muy evidente que es necesaria una mayor ordenación porque, si no, nos encontramos con casos como el del parque eólico de El Barroso, que es una auténtica barbaridad. Un atentado brutal a un paisaje, a una forma de vida y a una actividad económica”.

Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía muestran una posición firme al respecto y esto provoca el desconcierto de los afectados: “En los contactos que nosotros venimos manteniendo con las administraciones, el problema está en que unas (administraciones) se echan las culpas a las otras. Si hablas con la Junta, te dicen que el problema es del Ayuntamiento y viceversa. Uno por otro y la casa sin barrer. Es curioso porque todas las administraciones nos dan la razón en que es una barbaridad este proyecto, pero nadie hace nada por evitarlo”, señala el presidente del vino.

“Hay cosas que no nos cuadran. Para dar un permiso de obra hace falta un informe de impacto paisajístico y el informe al que nosotros hemos tenido acceso es de chiste. Dice cosas que son falsas como que está en el borde del viñedo cuando ha habido que arrancar un montón de viñedos para plantar los molinos. Tenemos declaraciones de la propia alcaldesa de hace algunos años en las que dice que unos molinos allí no se podrían poner. Y hablaba de unos molinos de 20 metros, cuando los que van a poner ahora son de 121 metros, más 90 de aspas”, añade Saldaña.

Denuncia el presidente del Consejo Regulador que “se están haciendo obras que no se corresponden con el permiso que tienen. Hay cosas muy distintas. Hay accesos diferentes, hay ensanches de determinados viales... cosas que no están en el permiso inicial. Yo estuve en el último Pleno y la alcaldesa municipal se comprometió a mandar a la inspección municipal para ver si eso es así. Si yo tengo una obra en mi casa para la que me han dado un permiso y hago algo diferente, a mí me paran la obra. Yo espero que eso sea lo que pase en este caso. La alcaldesa ha dicho que lo controlará y espero que si no están cumpliendo con el permiso concedido, que se pare la obra. Si no es así, habrá que denunciarlo”.

Este medio ha pedido al Ayuntamiento información sobre si ya se ha realizado esa inspección a la obra que lleva a cabo Capital Energy y desde el Consistorio confirman que se hizo una primera visita al lugar donde se desarrolla esta actuación donde los técnicos de Urbanismo “no constataron los hechos denunciados por el Consejo Regulador”, según explica el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz. Sí se han detectado algunas modificaciones y el Ayuntamiento anuncia la paralización de estas actuaciones puntuales hasta que obtengan la preceptiva licencia, para lo que es necesaria la autorización previa de la Junta de Andalucía.

En el año 2019, como presidente de la Ruta del Vino, Saldaña ya presentó unas alegaciones a la modificación parcial del PGOU para la parte de suelo no urbanizable y recibió la respuesta de que no eran necesarias porque el propio plan impedía este tipo de agresiones al paisaje. “Ahora dicen que ha habido un cambio de normativa y que todo lo que no está explícitamente prohibido, está permitido. Y eso no es exactamente así, porque está permitido previo informe positivo de no impacto paisajístico. Y que venga Dios y lo vea, si esto no es un impacto”, remarca.

“Si esto no se puede detener, la gente que venga dentro de unos años preguntará quién fue el que autorizó esa barbaridad y quiénes fueron los que no hicieron nada por impedirlo”, afirma Saldaña, que tiene claro que en otros sitios no se plantea algo similar. “En Rioja hay una plataforma liderada por el Consejo Regulador para ordenar aquello de manera que no se pongan molinos en zonas que son paisajísticamente relevantes. Por no hablar de sitios como Oporto o Champagne, donde no entraría en la cabeza montar algo así”.

Capital Energy ha respondido a este periódico a las acusaciones vertidas desde el mundo del vino de Jerez. Se limita a decir que está “cumpliendo los plazos estipulados para concluir a tiempo las obras” y destaca que la empresa “ha llegado ya a un acuerdo con los propietarios del 91% de los terrenos en los que construye el parque eólico”

A Saldaña no le sorprende este dato porque “los viticultores son personas mayores que muchos de ellos no tienen un relevo generacional porque los hijos no quieren trabajar en el campo. Les ofrecen arrancar las viñas e irse a su casa con el dinero. Es una decisión comprensible, pero el papel de la administración es proteger las cosas. Se pueden arrancar las viñas para plantar olivos, almendros o cereales, pero no plantar fotovoltaicas. Eso es ordenar el territorio”.

“Hay que salvaguardar una actividad que es la que le ha dado nombre a Jerez. Se conoce en todo el mundo gracias al vino y Jerez tiene un compromiso con el vino. Si la gente del Ayuntamiento no lo entiende, hay que recordárselo. Hay que compensar a estos señores cediéndole sitio en otro lado, antes de que gasten más dinero”.