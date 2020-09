Conductores de autobús de Andalucía se concentran contra una "supresión de servicios" que la Junta niega

Conductores de autobús en distintas empresas del sector del transporte regular de viajeros por carretera en Andalucía se van a movilizar este jueves ante la Consejería de Fomento por "incumplimiento" de las concesiones públicas y por la "supresión de servicios" en determinadas poblaciones andaluzas. La Junta niega a mayor y asegura que "no se ha suprimido ningún servicio y no hay ninguna población desatendida", detallando fuentes del departamento dirigido por la consejera Marifrán Carazo que la oferta de servicios de transporte por carretera en Andalucía está en un 66% y la demanda es del 45%.

Fueron delegados y militantes de la Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A), reunidos hace unas semanas, los que acordaron la adopción de diversas medidas ante "la situación que padecen las plantillas", considerando "totalmente inaceptable" que desde la Junta de Andalucía "se esté consintiendo a las empresas que mantengan multitud de taquillas de venta de billetes y atención al público cerradas y que se estén realizando multitud de expediciones menos que las que se realizaban el 13 de marzo antes del decreto de alarma". Por contra, aseguran fuentes de la CGT, el Gobierno andaluz "premia a las empresas con 17,5 millones de euros". Efectivamente, el Parlamento convalidó el pasado 9 de septiembre el Decreto ley 22/2020, con los votos de PP, Ciudadanos y VOX, que permite adelantar las ayudas extraordinarias a los concesionarios del transporte de viajeros por carretera afectados por las pérdidas sufridas durante el estado de alarma.

CGT considera que la citada "supresión de servicios" de autobuses "no solo conlleva la minoración de frecuencias sino que en muchos casos supone la eliminación total del único servicio público de transporte que se prestaba en cientos de poblaciones andaluzas", algo que niega la Consejería. "La oferta de servicios de transporte por carretera en Andalucía está en un 66% y la demanda es del 45%, así que se ofertan servicios extras de un 20% aproximadamente, englobando servicios metropolitanos e interurbanos", indican las fuentes de la Consejería al respecto.

En esta iniciativa no están siendo apoyados por el sindicato mayoritario del sector, UGT, que asegura que están "negociando con las empresas y la administración, para que se respeten las medidas de seguridad entre viajeros/usuarios, es por lo que ello provoca incremento de jornadas de trabajadores, servicios y líneas".

"Recuperar la demanda"

La organización de trabajadores, por contra, está organizando "actuaciones locales en municipios que han perdido el servicio de bus o lo han visto muy mermado, forzando a la ciudadanía a hacer uso de vehículos privados" con base en "políticas destructivas del transporte público en el medio rural por parte de las empresas y su consejera aliada". Según detallan, la comarca de Antequera tienen autobús "un día sí y otro no", o en Jaén está "desactivado el servicio de Villacarrillo a Castellar". Cañete La Real, en Málaga, está "sin bus", así como los núcleos poblacionales de Montizón (Aldehermosa y Venta Los Santos). Pinos Puente (Granada) presenta un servicio "al 70%", o Bérchules (Granada), que "ha perdido cinco días de la semana el bus", según los ejemplos donde CGT aprecia un déficit de los servicios de autobús.

La Junta mantiene que "no hay ningún municipio desatendido y no se ha eliminado ningún servicio". "Están los mismos que antes de la pandemia", añaden, indicando que se han lanzado ya dos campañas publicitarias "para incentivar el uso del autobús en Andalucía y recuperar la demanda" ya que "la situación producida por la pandemia ha hecho que no haya tantos movimientos (teletrabajo, más desempleo, clases online...)", según argumenta la Consejería, que "está constantemente adecuando la oferta a la demanda".

Respecto a las ayudas anticipadas al sector, la Junta considera que "está siendo fundamental para el mantenimiento de los empleos de un sector que genera 10.000 empleos directos y otros tantos indirectos en Andalucía, así como de los propios servicios, claves para la comunicación de los grandes y pequeños municipios". Aparte de eso, la Dirección General de Movilidad tiene preparado un nuevo mapa de concesiones del servicio de autobuses, ya que en su mayoría se encuentran vencidos (118 de 122). Las nuevas concesiones, que se licitarán en cuanto se estabilice la demanda que se ha visto afectada por la pandemia, según la Junta, aplicarán criterios lógicos que atiendan a la demanda real y la nueva realidad geográfica y distribución de población de Andalucía", considerando que el nuevo mapa concesional "es una oportunidad para modernizar la flota, con medidas de accesibilidad y una mejora tecnológica, así como la incorporación de vehículos que usen energías alternativas".