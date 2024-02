UGT y CCOO lamentan que el Gobierno andaluz apruebe “sin diálogo social” el plan contra el exceso de burocracia

Los sindicatos UGT y CCOO han lamentado que el nuevo plan de simplificación administrativa aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no haya sido sometido a un “diálogo” ni negociación en el marco del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía en el que se recoge que las cuestiones relacionadas con la simplificación administrativa se encuentran “incluidas” y, por tanto, “deben ser negociadas por los firmantes, cuestión que hasta ahora no ha ocurrido”. Los sindicatos aseguran que no conocen el texto del Decreto y consideran “imprescindible que nos volvamos a sentar y reconducir el diálogo social”.

De esta forma han valorado ambas formaciones sindicales el nuevo plan en sendas notas de prensa. En el caso de CCOO, éste ha advertido de que “quitar controles y garantías es también quitar derechos y eso, a medio y largo plazo, generará un perjuicio, incluso a las propias empresas”. En este sentido, y sin haber podido entrar “en el fondo” del Decreto, CCOO de Andalucía le ha exigido al Gobierno andaluz que “cumpla con el Pacto y traslade todas las medidas previstas a la mesa de diálogo social.

Así, ha defendido el sindicato, se podrán “evitar nuevamente despropósitos en la norma final y que se puedan repetir efectos perjudiciales sobre el necesario desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, con la protección del patrimonio, con el desarrollo urbanístico sostenible, con la sostenibilidad medioambiental, con la creación de empleo y con los derechos laborales de los trabajadores andaluces, dejando exclusivamente a la voluntad de los mercados el modelo económico y social en el que se va a convertir Andalucía en el futuro”.

El sindicato ha recordado que “tenemos precedentes en las tres normas anteriores de simplificación administrativa en las que se realizaba un barrido normativo brutal cuyo objetivo único no era el desarrollo económico del territorio, sino establecer una absoluta desregulación de la inmensa mayoría de las materias y actividades que afectan a los andaluces”.

En ese sentido, la central ha apuntado que “llama la atención que el presidente andaluz haya presentado en Madrid de la mano de un selecto grupo de empresas el 'Plan Andalucía Simplifica' como si fuera materia de ámbito nacional”. “Se le olvida --ha abundado-- que gobierna para ocho millones y medio de andaluces que no estaban representados en ese escaparate que el Gobierno pretende proyectar en lugar de explicar las medidas en Andalucía y trabajar en beneficio de la mayoría social”.

Si bien el sindicato ha puntualizado que hará una valoración “en profundidad” del Decreto cuando conozca el documento, “que no ha sido presentado a los sindicatos”, ha adelantado que “las declaraciones del presidente andaluz parecen indicar que habrá muchas medidas que vuelvan a incidir en desregular sin control posterior los trámites que afecten al empresariado, olvidándose de nuevo de agilizar todos aquellos trámites que afectan a la ciudadanía y especialmente a las personas vulnerables”.

En el caso de UGT, el sindicato ha valorado “el fondo de lo perseguido con esta regulación” pero, al igual que en los tres decretos leyes anteriores, “no compartimos las formas, ya que no hemos podido conocer con anterioridad el texto, ni siquiera el borrador con las medidas que incluye”. En esta línea, UGT ha traslado su “malestar” a la Junta por sólo tener “una mera información” que “no un verdadero diálogo”.

“Sin un texto o borrador al que poder hacer aportaciones y poder debatir en profundidad su contenido, nos resulta difícil respaldar una norma de este calibre, máxime cuando estamos hablando de reformas de calado con procedimientos administrativos que se van a simplificar o eliminar y que afectan a materias tales como el medioambiente, la salud pública, la dependencia y el urbanismo en Andalucía”, ha argumentado.

Por último, UGT ha puesto el “foco” en la “transformación integral de la Administración andaluza que el Decreto va a poner en marcha para expresa su ”especial preocupación por los recursos humanos que se van a ver afectados en toda esa transformación de la Junta de Andalucía“. De hecho, se ha preguntado por cuestiones como la reforma de las delegaciones territoriales en todas las provincias para unificar servicios y optimizar recursos porque ”no sabemos en qué medida va a suponer más carga de trabajo, cambios o reubicación de puestos de trabajo“.