Alberto San Juan, ante la petición de cancelar su obra de teatro: "Es el PP quien ofende a España cada día"

"Pensaba dejarlo pasar" pero no. "Es muy feo mentir, pero es intolerable cuando lo hacen representantes públicos, y más si utilizan tragedias para ello", dice el actor Alberto San Juan después de que el PP de Pinos Puente (Granada) haya pedido a la Diputación y al Ayuntamiento desprogramar una obra de teatro que protagoniza. Los populares acusan a las instituciones granadinas de ponerse "al servicio de una ideología radical y sectaria" y de apoyar "a alguien que con sus incendiarias declaraciones contra víctimas del terrorismo, contra el Rey o contra la Conferencia Episcopal, ha sido incluso objeto de querellas".

San Juan afirma haber leído la información en el Granada Hoy, que adelantó hace unos días las reticencias del PP a que se programara en la localidad 'Autorretrato de un joven capitalista español'. "Aunque me ha dado tristeza, pensaba dejarlo pasar. Una vez más. Luego he cambiado de opinión", señala a eldiario.es Andalucía.

"Nunca he hecho apología de ETA. Debería darles vergüenza jugar con eso. Invito al grupo municipal del PP de Pinos Puente a tomarnos un café antes de la función, con un periodista si quieren, y que me digan cuándo he elogiado yo ninguna forma de terrorismo. Son miembros del PP quienes han elogiado reiteradamente el terrorismo estatal franquista", señala el actor.

San Juan considera que "es el PP quien ofende a España cada día, con sus cerca de 900 imputados por corrupción. Y que dejen de mentir sobre los titiriteros. En su obra no se violaba ninguna monja ni se incitaba a la violencia contra nadie".

El portavoz del grupo municipal del PP, Antonio Duarte, había indicado en un comunicado que se trata de un autor "que ha ofendido de manera muy grave a víctimas del terrorismo, a la Iglesia, al estamento judicial o a la policía", y ha señalado que "le ha valido incluso querellas judiciales por supuesto enaltecimiento del terrorismo". Así, el PP ha resaltado que "entiende que su obra no debería tener lugar en un teatro público y sufragarse con dinero público".