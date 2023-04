Califato 3/4 estrenará nuevo vocalista en su próxima gira

Lorenzo Soria, miembro de Califato 3/4, bromea asegurando que nunca les ha interesado “la crónica rosa”, pero lo cierto es que su teléfono no para de sonar desde que ha empezado a circular una noticia que mezcla lo personal y lo profesional: los cantantes del popular grupo sevillano, Curro Morales (S Curro) y Rosana Pappalardo, han decidido abandonar la banda después de ser padres. Esta circunstancia compromete, o como mínimo condiciona, el futuro de Califato, especialmente porque Morales sumaba a su condición de cantante la de letrista y compositor.

La deserción de Morales y Pappalardo coincide, además, con la grabación del nuevo disco de Califato 3x4, que se viene realizando en distintos emplazamientos . No obstante, Soria asegura que ya hay reemplazo para ambos vocalistas, si bien subraya que “de momento no podemos decir nada nuevo, solo que estamos en ello”, comenta. “No vamos a comunicar nada hasta que no salga el disco, pero lo que sí puedo asegurar es que el grupo está ahora más fuerte que nunca”.

Cabe recordar que Califato 3/4 surgió de un encuentro de amigos inquietos en una casa de campo de Aznalcóllar, en el que se sembró el embrión de un primer EP titulado L’ambôccá (2018). Ya en esta carta de presentación se hallaban algunas de las señas de identidad del grupo, desde un amplio espectro de influencias que iban del flamenco y el rock andaluz al reggae, el hip hop y la música electrónica, pasando por alusiones al imaginario andalusí o el empleo de una peculiar transcripción del habla andaluza para sus títulos y letras.

Palmetazo en la mesa

Ya conformados como banda, se bautizaron con ese nombre de reminiscencias históricas combinado con ese 3/4 que designa uno de los compases básicos del flamenco. Al citado título le siguió Puerta de la Cânne (2019). Empezaron a darse a conocer en todo el territorio nacional, con sonados éxitos en festivales como BBK (Bilbao), Sònar (Barcelona) y Sound Isidro (Madrid), hasta que la pandemia de la covid-19 impuso un freno a su imparable ascenso. A pesar de ello, en 2020 grabaron dos nuevos EP, En bûcca y câttura y Ruina. En 2021 lanzaron su último disco hasta la fecha, La Contraçeña, el 28 de febrero, día de Andalucía.

“Ahora estamos a tope con el nuevo álbum, pero el año que viene, con la nueva voz, vamos a estar a full y haremos gira. Tampoco puedo adelantar el título del disco ni nada de su contenido, solo que va a ser un discazo muy potente, un buen palmetazo en la mesa”, apostilla Soria.

Por su parte, Soria sigue adelante con su proyecto Caleuche, junto al músico chileno Sebastián Orellana, aunque ahora su atención esté puesta en el nuevo disco del grupo. A principios de este año, el músico confesaba a Eldiario.es que “En Califato somos cinco, todos colegas y productores, tenemos nuestros propios sellos y cada uno ha tenido sus proyectos en solitario. Aunque Califato ha sido lo que más ha triunfado, seguimos haciendo cosillas aparte”.