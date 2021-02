Marta Castillo Díaz (Sevilla, 1978) fue elegida el pasado 20 de enero nueva presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía). Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, forma parte de la entidad Andalucía Inclusiva y desde 2015 es presidenta de la Federación Granadina de Discapacidad (Fegradi) y de COCEMFE en esta provincia. Desde Granada tratará de que CERMI sea interlocutor y referente para la administración al objeto de remar a favor de las personas con discapacidad.

¿Qué impacto está teniendo la pandemia entre el colectivo de personas con discapacidad de Andalucía?

Pues tiene un impacto bastante grande. En el colectivo nuestro, la pandemia ha impactado muchísimo y se está produciendo realmente un retroceso en las personas con discapacidad. Son personas vulnerables, porque hay discapacidades que no están unidas a una enfermedad o a una patología, pero hay otras discapacidades que sí. Algunas personas llevan desde el mes de marzo en sus casas, confinadas. Además, el riesgo de contagiarse hace que muchas personas no estén asistiendo a sus terapias, que son esenciales para que algunas discapacidades o enfermedades crónicas no vayan a más. Hablamos de esclerosis múltiple, párkinson, o los niños que tienen que recibir unas terapias para que evolucionen muchísimo más. Todo eso se paralizó en el confinamiento y se ha ido activando poco a poco, pero hay muchas personas que siguen sin asistir, sigue habiendo terapias que no se están dando. etc. Entonces, pues al final se produce un retroceso en las personas con discapacidad y un aislamiento.

Son personas que necesitan más interacción personal, mayor actividad, para seguir avanzando, ¿verdad?

Claro. Si están en su casa y no están recibiendo ningún estímulo ni ninguna, les afecta claramente más que a otra persona sin discapacidad. Las personas con discapacidad que van a un centro de día o a un centro ocupacional, el simple hecho de ir ya de por sí es una terapia, porque ya tienen que levantarse, cumplir un horario, asearse, se tienen que relacionar obligatoriamente porque se relacionan en el transporte, en el centro, etc. Ocurre también con la persona que va a una asociación, a un taller, a una jornada o algún tipo de rehabilitación. Todo eso, cuando no se realiza, pues hace retroceder a la persona totalmente.

Y en el ámbito de inserción laboral, imagino que también se complica más, ¿no?

Muchas personas con discapacidad trabajan en empresas, tanto ordinarias como centros especiales de empleo que prestan servicios, que han sufrido un recorte o un ERTE, por lo tanto ha habido pérdidas de empleo y tememos que se pierda mucho más, así como que no se generen más ofertas de empleo. Porque el mercado laboral ya sabemos cómo está para todos. Y si es difícil que una empresa contrate a una persona con discapacidad, pues ahora todavía más complicado será.

¿Ha tenido ya algún contacto con la Junta de Andalucía para hacerle llegar las reivindicaciones de las entidades representantes de personas con discapacidad en Andalucía?

El miércoles tuve la primera reunión con el director general de Discapacidad, Marcial Gómez. Queremos que CERMI Andalucía sea el interlocutor con la administración en todos los ámbitos, no sólo en igualdad y en bienestar social, también en vivienda, deporte, cultura, turismo, empleo, formación, salud, educación... Somos personas, con discapacidad, y nos afectan todos los aspectos, todas las áreas de la vida. Entonces, tenemos que tener una interlocución directa con todas las consejerías. A las personas con discapacidad se nos asocia principalmente con igualdad, pero hay ciertas áreas donde nos es difícil tener una interlocución.

¿Qué otras cosas considera importantes para el sector?

La petición más importante es la sostenibilidad de las entidades, del movimiento asociativo, de los centros de día, centro ocupacionales y residencias. También pedimos un aumento del precio/plaza, que es una cosa que llevamos reclamando muchísimo tiempo y que ahora la necesitamos mucho más. El coste del mantenimiento de los centros es mucho más elevado ahora con la pandemia, con las medidas de prevención, EPI, mascarillas, limpieza, sustitución de personal cada vez que se ha tenido un contagio, etc. Necesitamos urgentemente un aumento del precio/plaza de los centros y una garantía de sostenibilidad financiera del sector, es decir, saber cuándo se van a publicar las subvenciones, el presupuesto, cuándo se publica la convocatoria, cuándo se va a conceder, etc. Y que sea lo antes posible, porque a finales de año los gastos ya están hechos, y las entidades necesitamos saber cuál es nuestro presupuesto del año.

Esta semana denunciaban retrasos en los pagos a los centros de día, centros ocupacionales y residencias por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que está pasando?

Por lo visto ha habido un cambio en el sistema de pago. Le hemos comunicado personalmente al director general y en una carta a la Consejería y a la Agencia de Servicios Sociales que no podemos permitirnos retrasos en los pagos a los centros de atención a personas con discapacidad. Las entidades vivimos al día. No hay un colchón financiero para pagar los sueldos o para pagar los gastos de luz, de mantenimiento o de servicios. Eso no lo hay. No entramos en que haya habido un cambio en el sistema, pero nosotros no podemos tener un retraso en los pagos. Lo que reivindicamos es que nos paguen.

Hace unas fechas se congratulaban ustedes de que más de 30.000 menores con discapacidad de Andalucía quedan exentos del copago farmacéutico para sus medicamentos gracias a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. Pero parece que está habiendo algunos problemas, ¿no?

Todavía no se está aplicando. El Instituto Nacional de la Seguridad Social lo tiene que activar a nivel nacional en Madrid. También hemos hecho una consulta a la Dirección General de Farmacia para saber cómo va a ser el proceso de devolución, porque si la medida está desde enero, toda persona afectada que está pagando después se le tendrá que devolver, pero no hemos tenido respuesta todavía.

En los dos años que quedan hasta el próximo Comité Ejecutivo de CERMI Andalucía, ¿qué le gustaría conseguir?

Un objetivo sería que CERMI fuese la entidad referente para la administración, para trabajar y crear líneas de colaboración, y sentarnos y trabajar juntos. Otro objetivo sería que CERMI fuese un instrumento de un apoyo para todas sus entidades miembro del CERMI que realmente necesitan y también, a nivel general, que CERMI sea una entidad conocida.