Íñigo Mijangos, alma mater del 'Aita Mari': “La visión de la migración solo cambiará cuando tenga coste electoral”

“Existe un racismo institucional evidente que responde a un miedo de la sociedad, pero la visión de la migración solo cambiará cuando tenga un coste electoral”.

"El periodismo es inquietud y dudar permanentemente de lo que la política nos quiere mostrar como inapelable"

Quien así habla es Íñigo Mijangos, promotor del Salvamento Marítimo Humanitario, la ONG que puso en el agua el buque 'Aita Mari' e hizo posible el rescate de migrantes frente a las costas de Liabia. Para Mijangos, los países del sur europeo “han perfeccionado un sistema sádico y perverso” en su relación con los rescates en el Mediterráneo. En este contexto, ha destacado que la política española “es la del silencio”, a la hora de evitar en lo posible que los rescates lleguen a los medios de comunicación y de esta forma forma intentar tapar una realidad lacerante.

Ante la duda ética y jurídica que pueda plantearse al desobedecer las leyes de los países a la hora de rescatar, Mijangos desconsejó hacerlo. Primero, porque es poco práctico; y segundo, por legitimar el discurso de los estados cuando incumplen preceptos internacionales como es la obligación de prestar auxilio a náufragos en el mar. “Desobedecer en el mar no tiene sentido jurídicamente -fueron sus palabras-, porque te detienen y se acabó. Y porque si exigimos el cumplimiento de la Ley lo que me parece un error es que para conseguirlo se incumpla”.

Estas declaraciones se produjeron este jueves en el cierre de las II Jornadas de Periodismo que ha organizado elDiario.es Cantabria. La Fimoteca de Cantabria 'Marios Camus' ha acogido el coloquio ‘Periodismo y movimientos migratorios’, teniendo como protagonistas al videoperiodista y director del documental ‘Aita Mari’, Javi Julio, al coordinador de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Mijangos; así como a la periodista de Planeta Futuro y editora del blog ‘Migrados’ en El País, Lola Hierro, bajo la moderación de la decana del Colegio de Periodistas de Cantabria, Olga Agüero. Antes del debate se proyectó el documental ‘Aita Mari’ en el que se relata la transformación de un pesquero destinado al desguace en un barco de rescate para salvar a los refugiados que cruzan el Mar Mediterráneo gracias al esfuerzo colectivo de un conjunto de ciudadanos anónimos que se conjuran para socorrer a personas que huyen de la guerra y el hambre.

Lola Hierro ofreció un dato: el 75% de los viajes migratorios en África son internos, lo que relativiza el impacto de la emigración transcontinental, fenómeno que en todo caso identificó como un derecho universal que toda persona tiene que ver reconocido. “La gente emigra para tener vidas mejores. Los jóvenes que migran no se percatan de las condiciones de vida que encontrarán -ha señalado la periodista-. Piensan que aquí se atan los perros con longaniza y no cuentan a sus familiares, que les han financiado el viaje, lo que les ocurre al llegar y que han fracasado porque no tienen papeles, o empleo o viven en la calle”.

“Migrar es un derecho y hay que poder hacerlo con seguridad”, dijo de un modo conclusivo.

El videoperiodista, director y productor de Nervio, Javi Julio, puso de relieve cómo su intención a la hora de rodar el documental no fue cargar las tintas épicas de la historia, sino narrar cómo “gente corriente acabó haciendo el trabajo que tenían que haber hecho los estados”. “No es un documental épico. Nuestra pretensión fue que lo entendiera mi madre y creo que se explica bien” la aventura humanitaria del 'Aita Mari'.

Agravios comparativos

Él, al igual que sus contertulios, resaltó el ejercicio de cinismo y agravio comparativo que Occidente está aplicando a la migración de refugiados ucranianos “no racionalizados” (caucasianos) en contraste con la actitud que tiene con los refugiados de Siria, Afganistán o la emigración subsahariano. Para los tres solo se puede entender desde el racismo que se articule una salida en cuestión de días a cuatro millones de personas mientras la situación de los refugiados sirios en Grecia y Turquía, de proporciones mucho menores, lleve empantanada cinco años.

“La ultraderecha está estableciendo el marco: a un lado los niños son Menas (acrónimo de Menores No acompañados) y al otro son niños”, ha señalado Javi Julio. “La política crea monstruos como Salvini (exprimer ministro italiano), que enfrenta a los penúltimos [de su país] con los últimos [en llegar]”.

“Es muy cínico -ha señalado por su parte Hierro-. Me llevo las manos a la cabeza cuando en las fronteras de Ucrania a las personas racionalizadas no se les dejaba salir y se los quitaba de las colas”.

Tres intensas jornadas de debate

Ls II Jornadas de Periodismo que ha organizado elDiario.es Cantabria se iniciaron el pasado martes en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus (Calle Bonifaz, 6, Santander) y han supuesto tres intensos días de debates, charles y entrevistas de periodistas, fotógrafos, escritores, cineastas y guionistas.

Durante la jornada inaugural han participado el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, el subdirector y cofundador de elDiario.es y autor del podcast y la newsletter ‘Al día’, Juanlu Sánchez, la cronista política y analista de actualidad Esther Palomera y el periodista, escritor, guionista y coproductor de la serie ‘La Casa de Papel’, Javier Gómez Santander.

La segunda jornada tuvo lugar este miércoles con la proyección del documental ‘Morir para contar’, una cinta en la que el cineasta y documentalista Hernán Zin recupera las experiencias vividas por un grupo de reporteros de guerra en los diversos conflictos que han cubierto, desde los Balcanes a Afganistán, Irak o Siria, al mismo tiempo que explica la labor de aquellos que se juegan la vida para garantizar la información en algunos de los lugares más peligrosos del planeta y las secuelas que provoca este trabajo.

Tras la proyección se celebró una mesa redonda titulada ‘Periodismo en tiempos de guerra’ en la que participaron la reportera, escritora y periodista de La Marea Patricia Simón y la fotoperiodista y cineasta Maysun, bajo la moderación del periodista y director del Grado de Periodismo del Centro Universitario CESINE, Santiago Salazar.