Guillermo Rendueles, psiquiatra: ''El suicidio es como un iceberg porque hay casi más casos ocultos que declarados''

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi un millón de personas se suicidan cada año en todo el mundo, lo que se traduce en 3.000 muertes al día y una cada 40 segundos. En España, casi 4.000 personas fallecieron por suicidio en 2017, según los datos publicados por el INE.

Guillermo Rendueles Olmedo (Gijón, 1948) es doctor en Medicina y miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Desde sus inicios, Rendueles se ha mostrado muy crítico con la psiquiatría ortodoxa, la teoría social y la política radical. De hecho, ha llegado a participar en movimientos antipsiquiátricos que han promovido la transformación de la asistencia a los enfermos mentales, así como en los movimientos de renovación psiquiátrica de varios hospitales españoles.

El libro 'Suicidio(s)', presentado por su autor Guillermo Rendueles en la librería La Vorágine de Santander la pasada semana, recoge los testimonios de diversas personas que han intentado acabar con su propia vida, además de las notas de despedida de algunos personajes famosos. ''Se trata de hechos denominados de la misma forma, pero que son distintos'', apunta Rendueles en conversación con eldiario.es.

''Ver el suicidio como un hecho único es un prejuicio, porque las notas de despedida son de lo más variado. Plasman lo que se piensa en el último momento. Unos lo piensan durante 20 años y a otros se les ocurre en un momento'', explica.

El psiquiatra califica el suicidio como ''un iceberg'', puesto que ''los casos ocultos son casi más que los que se declaran'', asegura. En su último libro, el doctor critica los distintos estudios y la idea dominante que hay respecto a este tema, así como las ''falsas respuestas de la psiquiatría ante este problema''. Para Rendueles, que en su libro aporta hipótesis alternativas sobre esta cuestión, ''las estadísticas son contradictorias y poco fiables porque las judiciales y las médicas no coinciden''.

El doctor también ha aprovechado la ocasión para aclarar que ''no se considera suicidio hasta que un juez no lo declara como tal''. ''Son casos dudosos porque se cruza lo jurídico con lo médico, el cobro de pensiones de invalidez, la ocultación de la familia…'', insiste.

Rendueles afirma que se trata de ''la primera causa de muerte juvenil, junto a los accidentes de tráfico'', aunque los datos del INE en 2017 apuntan que ''el suicidio produce el doble de muertes que los accidentes de tráfico''. Además, señala que ''la forma más común'' de llevarlo a cabo es ''la ingestión de fármacos'', un hecho que no cuestiona porque ''multiplican tanto las estadísticas que no hay lugar a duda''.

En alusión a las motivaciones que provocan este tipo de desenlaces, el doctor apunta a que pueden variar desde ''la intención de dejar de sufrir, culpar a alguien o un simple impulso, hasta un trauma brutal". ''Están tan mal que no ven salida a la situación a la que se tienen que enfrentar. Se prefiere tirar la toalla y cerrar la historia'', afirma.

En cuanto al perfil general de una persona suicida, Rendueles revela que ''las mujeres tienen tres o cuatro veces más tentativas que los hombres, pero menos suicidios consumados''. Además, también asegura que los casos incrementan ''cuando se llega a la vejez''.

El psiquiatra también manifiesta su opinión acerca de las campañas de concienciación que existen, de las que dice que ''están mal enfocadas porque están dirigidas a enfermos mentales''. ''Está todo tan mezclado que no son nada eficaces'', sentencia. Sin embargo, Rendueles reconoce que ''existen estudios epidemiológicos que desvelan que más del 90 por ciento de los suicidas han padecido una enfermedad mental''.

Respecto al tabú que hay en alusión a este tema, sobre todo en la prensa, considera que se debe a ''la teoría del contagio y de la imitación'', según la que ''si se publica una noticia de suicidio y alguien estaba pensando en suicidarse, dicha publicación provoca un repunte inmediato en el número de casos suicidas". En cambio, él se muestra más partidario de la teoría contraria, que defiende que si el tema se tratase abarcando el cómo y el por qué del asunto, quizá disminuiría el número de casos.

Rendueles cree que ''los grupos naturales, como el círculo amistoso, siempre son mejores que los artificiales'' para alguien que quiere compartir su situación. El psiquiatra considera grupo artificial a aquellos que ofrecen ayuda de forma temporal, como los grupos de terapia o los psicólogos.

No obstante, el doctor destaca la necesidad de ''acudir a la asistencia técnica -como el teléfono de la esperanza (717 003 717)- y a profesionales'' de este ámbito. Además, recomienda que ''no se debe hablar con los jóvenes sobre el suicidio hasta que no pregunten o muestren su preocupación y sus dudas sobre la muerte''.