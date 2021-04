Cantabria mantendrá el ritmo récord de vacunación pese a los problemas de suministro y pondrá otras 24.000 dosis esta semana

Los vaivenes continuos con la entrega semanal de vacunas o los cambios de criterio en la administración de las distintas marcas a los grupos de edad prioritarios no van a modificar de momento las previsiones de la Consejería de Sanidad de Cantabria, que prevé mantener, e incluso incrementar, el actual ritmo récord de inmunización pese a los problemas de suministro y pondrá otras 24.000 dosis a lo largo de esta semana. De hecho, las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma aseguran que están en disposición de continuar con la "progresiva escalada" en la vacunación y hacen un llamamiento a la población para que acuda a ponerse su dosis contra la COVID cuando corresponda.

Así lo ha reiterado este miércoles la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Celia Gómez, en una comparecencia de urgencia en la que ha querido "transmitir tranquilidad" y "eliminar la incertidumbre" de los ciudadanos ante las últimas noticias referidas a la fórmula de Janssen, que estaba previsto que comenzara su distribución esta misma semana y que la firma ha paralizado de manera indefinida mientras en Estados Unidos se estudian algunos de los efectos secundarios de esta vacuna.

"La semana pasada batimos un récord, tal y como pensábamos, con el incremento progresivo de vacunas, de manera que superamos las 20.000 dosis administradas, y para esta semana nos hemos planteado como objetivo llegar a las 24.000. Es decir, continuar con esa progresiva escalada en la vacunación", ha explicado la responsable del SCS, que ha insistido también en que disponen de stock suficiente con las 18.176 dosis de Pfizer y 5.850 de AstraZeneca que se recibieron hace unos días.

Con ellas, además de las dosis disponibles de Moderna, se seguirá inmunizando a los últimos ciudadanos mayores de 80 años que siguen sin vacunar, a las personas dependientes inmovilizadas en sus domicilios, a las personas en el grupo de edad entre 70 y 79 años y a los profesionales esenciales en el grupo de edad de 60 a 65 años, principalmente, al tiempo que se comienza a vacunar a las personas con enfermedades graves o de muy alto riesgo, y tras haber acabado con la práctica totalidad de los usuarios en residencias de ancianos y discapacidad, así como con sus trabajadores y con el personal sanitario.

"Con estos datos, sabemos que a día de hoy estamos en 103.000 personas que tienen alguna dosis de la vacuna puesta, que es el 17,7% de la población de Cantabria. Y con pauta completa estamos en 46.547 personas, que según nuestro balance es un 8% del total", ha repasado Gómez durante su intervención ante los medios.

Paralización de Janssen

Respecto a Janssen, el Servicio Cántabro de Salud tenía previsto su uso de forma inminente para la vacunación de personas inmovilizadas en su domicilio, por la facilidad para desarrollar este proceso siendo una vacuna de una sola dosis, y evitar así una logística más compleja. Esta semana, en cualquier caso, en los centros de salud tenían la indicación de retomar la vacunación a este grupo también con Pfizer para avanzar de manera rápida en la inmunización de estas personas dependientes ante el aumento de la incidencia que se ha producido recientemente.

"Con la situación que se ha dado, lógicamente, utilizaremos inicialmente Pfizer y cuando se levante esa suspensión de Janssen, al igual que ha pasado con AstraZeneca, continuaremos con las prioridades que marca la estrategia de vacunación en el momento en el que se puedan utilizar. Si esto va a condicionar o no la fecha de finalización dependerá de cuál vaya a ser el recorrido futuro una vez que tanto la FDA como la Agencia Europea del Medicamento resuelvan las dudas sobre la vacuna", ha concretado la gerente del SCS.

A su juicio, y pesar de estos inconvenientes surgidos, "hay que mantener las previsiones, porque se pueden cumplir". "Una cosa es lo errático de la llegada de las dosis de las vacunas y otra cosa es que lleguen. Lo que nos genera son problemas en la planificación, principalmente. No podemos hacer una planificación muy adelantada para no tener que descitar, como nos ha ocurrido en algunos momentos. Ese es el margen con el que trabajamos", ha explicado también.

Asimismo, la responsable del Servicio Cántabro de Salud, que está coordinando la campaña de vacunación en la comunidad autónoma, ha recordado que desde que se produjeron algunos problemas de "rotura de stock" en enero, lo que empezaron a hacer con las siguientes llegadas de dosis es mantener unas "reservas mínimas" para evitar quedarse de un día para otro sin vacunas, así como para garantizar las segundas dosis en el plazo recomendado, una decisión que para Gómez "ha ayudado ahora a mantener el ritmo de vacunación, que no queremos que se pierda, porque hacer parones y perder el ritmo no sería bueno".

"Pfizer es muy estable en las llegadas y parece que puede aumentar más el ritmo próximamente. Esas 18.500 dosis semanales nos permiten una agilidad en los centros de Atención Primaria y en otros centros externos como el Palacio de Exposiciones de Santander como para mantener un ritmo importante. Ahora mismo llevamos vacunadas a una de cada cuatro personas del grupo de 70 a 79 años, un 25%, y acabamos de empezar. Tenemos más vacunas y eso nos permite ir más rápido", ha señalado. También ha adelantado que la primera dosis a toda la población de 70 a 79 años estará inoculada para mediados del mes de mayo, y la pauta completa para finales de ese mismo mes, previsiblemente.

Rechazo a AstraZeneca

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Gómez ha señalado que las renuncias a la vacuna y los ciudadanos que no acuden a su cita para inmunizarse en Cantabria han descendido en los últimos días, después del pico máximo que se registró a final de la semana pasada, cuando alcanzó incluso alrededor de un 50%. El lunes, que es el último dato que tiene el SCS, las personas que fueron a ponerse la vacuna rondaron un 70% de los citados, aunque esa cifra esta infraestimada ya que, la propia gerente del SCS ha reconocido que entre los que no acuden se incluyen también a los no localizados y por tanto no confirmados.

Respecto a esas dosis que no se usan, Gómez ha apuntado que "están disponibles para vacunar a los siguientes", por lo que no se pierden, y se ha mostrado optimista porque la evolución de los últimos días demuestra que "ya se ha notado desde el domingo que se ha recuperado la confianza o se ha eliminado el miedo" entre la población tras las últimas noticias respecto a AstraZeneca y las decisiones que se adoptaron al respecto.

Por último, ha admitido que el debate de retrasar la administración de la segunda dosis de la vacuna existe, y se está llevando a cabo en el comité de vacunación que establece la estrategia nacional. En este sentido ha recordado que ya hay dos países, como Francia e Italia, que han adoptado este protocolo. "Permitiría avanzar más con la primera dosis, que ya supone inmunización. Ya lo hizo Reino Unido sin riesgos aparentes. Ha permitido que descienda la mortalidad de una manera importante", ha concluido.