Muse protagoniza este martes el gran concierto del Año Jubilar Lebaniego en su única cita en España

Muse protagonizará este martes 4 de julio el gran concierto del Año Jubilar Lebaniego, que tendrá lugar en los Campos de Sport de El Sardinero a partir de las 22.00 horas y será la única cita musical de la banda inglesa en España dentro de su gira mundial. Así, el grupo presentará en Santander su nuevo disco, 'Will of the People', bajo una espectacular puesta en escena, con Royal Blood y la banda japonesa One Ok Rock como grupos invitados.

El trío liderado por Matt Bellamy vendió el pasado mes de enero 17.000 entradas para este concierto en la primera media hora a disposición del público, según informó el entonces consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, y presidente del patronato de la Fundación Camino Lebaniego, Javier López Marcano.

Compuesta por el guitarrista y cantante Matt Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el baterista Dominic Howard, la banda británica Muse fusiona en su música el rock progresivo, la electrónica y las tendencias experimentales que les ha llevado a ser un referente dentro del rock. De hecho, los británicos son la única banda de este género musical que ha ganado un premio en los MTV European Music Awards.

Desde su formación, el grupo inglés ha publicado nueve álbumes de estudio, llegando a vender más de 30 millones de copias en todo el mundo. Su último álbum, 'Will of the People', debutó en el número 1 en varios países, incluyendo el Reino Unido (donde alcanzaron su séptimo número 1 consecutivo), Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza. Su anterior álbum, 'Simulation Theory', también debutó en el número 1 en múltiples territorios. Previo a este, publicaron 'Drones', en 2015, que ganó un Premio Grammy al Mejor Álbum de Rock, el segundo de la banda.