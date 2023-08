Las obras del MUPAC se retomarán en octubre y “no debería haber más retrasos”

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, ha anunciado que las obras del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) se retomarán el 30 de septiembre o el 1 de octubre, si bien “sigue todo sobre lo previsto” y “no debería haber más retrasos”.

Ha explicado que, tras negociar y aprobar el modificado, cuyo sobrecoste asciende a los casi cuatro millones de euros --después de que Dragados pidiese paralizar las obras tras surgir problemas al inicio de los trabajos--, el 1 de septiembre tiene que llegar al solar de Puertochico una máquina, cuyo montaje es “muy complejo” y se alargará un mes.

Así lo ha avanzado Fernández este lunes a preguntas de la prensa tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Santander, Gema Igual, para abordar la colaboración del Ejecutivo autonómico en los proyectos de la ciudad.

Ha señalado que la idea es empezar las obras en cuanto se realice el montaje de dicha máquina, “previsiblemente el 1 de octubre o el 30 de septiembre”. “Va todo sobre lo previsto, en principio, si no surge más inconvenientes, no debería haber más retrasos, los 30 meses de ejecución del proyecto y todo sobre la marcha”, ha dicho.

“El MUPAC tiene que seguir adelante, es una apuesta firme del Gobierno y es verdad que han surgido algunos problemas que no estaban previstos y con los que nos hemos encontrado, pero se han resuelto con toda la rapidez que ha sido posible para no seguir dilatando los tiempos y no perjudicar el desarrollo de la obra”, ha manifestado.

Convenio con el Reina Sofía

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento y el Gobierno se reunirán en septiembre con el nuevo director del Reina Sofía, en un encuentro --en Santander o Madrid-- que será a tres bandas para “retomar” el convenio, después de que el museo adquiriera la propiedad del Archivo Lafuente.

En este sentido, ha recordado que nueve empresas se han presentado a la licitación del proyecto y espera que para principios de año pueda empezar la obra.

En este punto, la consejera ha reafirmado el compromiso del Gobierno de colaborar con el Centro Asociado al museo Reina Sofía y Archivo Lafuente en la antigua sede del Banco de España.

“No se entiende que el Gobierno se haya mantenido al margen hasta ahora”, ha apostillado Fernández, que ha destacado que probablemente sea “el proyecto más importante que se ha llevado a cabo en la ciudad en los últimos años”.

Apertura del MAS

Por otra parte, en materia de Cultura, la alcaldesa ha indicado que se van a volver a iniciar los trámites para que el Gobierno ceda al Ayuntamiento Gráficas Martínez y “empujar” el convenio para la ampliación del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS).

En este punto, ha avanzado que el Ejecutivo dará “próximamente” el visto bueno al modificado para poder seguir con la hoja de ruta y el MAS se pueda abrir en el primer trimestre del año.

El Consistorio ha solicitado un convenio con una partida de unos 50.000 euros para el programa expositivo del MAS y que los fondos puedan exponerse junto a los de la Colección Norte.

También ha avanzado que se sacará nuevamente a concurso la plaza de director de la Biblioteca Menéndez Pelayo con nuevas bases para que no quede desierto y ha solicitado al Gobierno aumentar la partida del convenio de 40.000 a 100.000 euros.

En cuanto a otros proyectos culturales, Igual ha pedido al Gobierno que vuelva a formar parte de la Fundación Santander Creativa con una aportación económica y hacer un programa conjunto de visibilidad de talento cántabro dentro de la Fábrica de Creación.

Además, han abordado mantener su colaboración en el Festival Internacional de Santander (FIS) y el proyecto de creación de un aparcamiento de 500 plazas en los terrenos del Palacio de Festivales.

Finalmente, en el área de Deporte, el Ayuntamiento ha propuesto al Ejecutivo que Santander pueda tener una piscina olímpica en el Complejo Ruth Beitia, del que solicitarán el 50% del presupuesto; colaborar en el Racing mediante “un convenio a tres bandas”; y llevar a cabo, también al 50%, un campo de béisbol multidisciplinar en Nueva Montaña.

Asimismo, la regidora ha pedido al Gobierno que destine una cuantía anual para apoyar el Complejo Ruth Beitia y las Escuelas Deportivas Municipales (EDP) y su mantenimiento.

Igual (PP) ha destacado la “receptividad” del nuevo Gobierno cántabro (PP) en la “proporcionalidad” de las aportaciones económicas, tras años en los que el Ayuntamiento se ha sentido “maltratado”, como denunció al anterior Ejecutivo (PRC-PSOE).

La consejera, por su parte, ha reafirmado el compromiso del Gobierno en trabajar con el Ayuntamiento “por el bienestar de todos los santanderinos y cántabros”, y ha avanzado que estudiarán todas estas propuestas.