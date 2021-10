Castilla-La Mancha ya estudia incentivos para precios asequibles de alquiler aunque buscará encajar la regulación estatal

No está claro todavía si el Gobierno de Castilla-La Mancha adoptará en su totalidad o de qué manera ejecutará las medidas para regular los precios del alquiler que va a aprobar el Ejecutivo central de coalición, que lo deja en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Actualmente, la Administración de Emiliano García-Page está elaborando su nuevo Plan regional de Vivienda 2022-2025. El contenido aun no es público pero la Junta ya ha adelantado que contará con un Plan de Alquiler de Garantías Especiales para fomentar el arrendamiento asequible. Por ello, el Ejecutivo castellanomanchego ahora tiene que buscar el “encaje” de la medida estatal.

Fuentes de la Consejería de Fomento explican a elDiarioclm.es que este futuro plan buscará ofrecer incentivos a los particulares para que pongan su vivienda a disposición del mercado a un precio asequible, al tiempo que la Administración “se encargará de aspectos como la posibilidad de poner en marcha un seguro de desperfectos, por impago o de defensa jurídica”. No es regulación de los precios pero sí fomento del alquiler asequible.

Precisamente, a esta cuestión también se ha referido el presidente autonómico durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado esta semana. García-Page, durante el extenso discurso que realizó en su primera intervención, se refirió a ello en varias ocasiones. Dijo no conocer el proyecto estatal en su detalle pero se mostró convencido de que todo aquello que vaya a facilitar tanto la adquisición de vivienda como el alquiler “hay que analizarlo en sentido positivo”.

No obstante, el presidente castellanomanchego explicó que la iniciativa estatal está pensada para “zonas muy tensas que a priori parece que se refiere a grandes núcleos urbanos” que no están en esta comunidad autónoma, donde hay una “realidad diferente”. Por eso, aunque confirmó que se buscará el encaje, dejó claro que el Ejecutivo regional “no va a renunciar a una estrategia ya planteada” en el nuevo Plan regional de vivienda.

Y además, se refirió en un par de ocasiones al hecho de que muchas viviendas estén en manos de fondos-buitre y no se ponen en circulación. Frente a ello, manifestó su intención de plantear un escenario en el cual “sea más rentable poner en alquiler esas viviendas, porque ayudaremos al propietario a cobrar el alquiler y al inquilino con los gastos de conservación y mantenimiento de esas viviendas que no están en las mejores condiciones”.

El Polígono de Toledo, ejemplo de "zona tensionada"

En Castilla-La Mancha no hay grandes núcleos de población pero sí se han dado casos de zonas “tensionadas” en los últimos años. Por ejemplo, se da la circunstancia de que la entrada en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de Toledo, junto con otros factores, está generando algún modelo especulativo en el Polígono, el barrio en el que está ubicado. Según el portal Idealista, mientras que en noviembre de 2020 el precio medio del alquiler en esta zona se encontraba en 5,9 euros por metro cuadrado, en apenas cinco meses, esta cifra ha ascendido hasta los 6,44 euros por metro cuadrado. Y frente a la subida del precio, el número de inmuebles sigue siendo el mismo: en noviembre de 2020 se anunciaban en esta web 38 pisos en alquiler, mientras que a fecha de hoy son 32.

Testa, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone, cuenta con una promoción de dos bloques de viviendas situadas prácticamente frente al nuevo Hospital Universitario, en la calle Río Estenilla, edificadas sobre suelo de titularidad pública. Tal y como señalan en su web, alquilan sus viviendas desde 635 euros al mes, el doble que hace apenas unos meses.

Así lo afirmaba en declaraciones Toledodiario.es uno de los vecinos de sus bloques, quien prefiere permanecer en el anonimato. “Mi contrato vence y me dijeron que si lo quería renovar sería con otras condiciones, es decir, por el doble de dinero. Yo me tendré que ir porque no voy a aceptar esa subida”. Por su parte, la Asociación de Vecinos El Tajo del Polígono asegura que “para justificar” este cambio de precios, Testa “ha realizado en poco tiempo un lavado de cara del edificio para hacerlo más atractivo y, para ello, ha remodelado las partes comunes del mismo, como el ajardinamiento exterior y arbolado, y ha construido una piscina y un gimnasio para uso comunitario”.

Otro de los fondos buitre que operan en el Polígono de Toledo es Sareb, propietaria de un bloque de viviendas de 24 pisos en la calle Yedra. Según explican desde la Asociación El Tajo, esta promoción fue construida hace unos quince años por la inmobiliaria Vistahermosa y en 2018 pasaron a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido popularmente por el banco malo, que se creó en 2012, en plena crisis inmobiliaria, fruto del acuerdo entre las autoridades españolas y europeas para crear una sociedad que se encargara de vender y gestionar los préstamos e inmuebles de las entidades financieras rescatadas.

Es solo un ejemplo de otras posibles zonas tensionadas. También en Albacete, la ciudad con más población de Castilla-La Mancha, se están dando algunos casos similares, al igual que en Guadalajara, debido a su cercanía a Madrid y a su ubicación en el Corredor del Henares. Se trata de un alza de precios muy leve -de hecho, esta comunidad autónoma es la que registra los precios más bajos de todo el país- pero que pueden seguir al alza bajo la especulación.

De momento, mientras busca ese “encaje” de la medida estatal, el Gobierno regional mantiene abierto un proceso participativo mediante una encuesta a la ciudadanía para elaborar su Plan de Vivienda. Quiere “sondear a la gente, para conocer las necesidades y demandas en materia de vivienda de toda la población de Castilla-La Mancha”. Estará abierto hasta el próximo 15 de noviembre y será una “herramienta esencial para la elaboración de un diagnóstico previo y para la redacción del texto normativo del plan”.

En paralelo, sigue sin tramitarse el anteproyecto de Ley de Vivienda que lleva años a la espera de la luz verde del Consejo de Gobierno. Ni García-Page la mencionó en el Debate de la Región ni se hace mención a ella desde hace meses, por lo que es previsible que todas las nuevas medidas obtengan su salida más inmediata a través del nuevo Plan regional de Vivienda