Cuenca Ahora critica “depender solo de una línea de alta velocidad” tras la avería que afectó a miles de pasajeros

La circulación de los trenes de alta velocidad que enlazan Madrid con Valencia, Alicante y Murcia ha quedado restablecida a las 6.00 horas de este sábado una vez solucionadas las incidencias que obligaron a suspender el servicio durante todo el viernes, lo que afectó a las tres operadoras que dan servicio en esta línea (Renfe, Ouigo e Iryo).

Ha sido la razón por la que Cuenca Ahora se ha referido a esta situación y ante las “múltiples incidencias” registradas en la línea de alta velocidad Madrid-Levante, hace hincapié en la “necesidad” de contar con una vía de ferrocarril convencional alternativa, que, “con un adecuado mantenimiento y una inversión enfocada a su modernización, habría permitido ofrecer una solución a los numerosos viajeros afectados”.

“La situación vivida este sábado, en la que miles de pasajeros se han encontrado con interrupciones y demoras en sus viajes, refleja la vulnerabilidad de depender únicamente de una línea de alta velocidad”, señala la formación en nota de prensa.

Una vía convencional modernizada, a su juicio, “no solo hubiese ofrecido una alternativa de traslado a los viajeros, sino que también facilitaría el resto del tiempo la movilidad de personas y mercancías, potenciando la dinamización económica de la provincia”.

Adicionalmente, Cuenca Ahora subraya la importancia estratégica de esta vía de ferrocarril convencional Madrid-Aranjuez-Cuenca-Utiel-Valencia para el incentivo de la repoblación de las zonas altamente despobladas de la provincia de Cuenca.

“Esta línea de ferrocarril, junto con otras medidas que defiende nuestra organización, podría desempeñar un papel crucial en la revitalización socioeconómica de áreas que han sufrido un grave declive demográfico, brindando conectividad y facilitando la llegada de nuevos habitantes y empresas”, remarcan.

Consideran que una vía de ferrocarril convencional alternativa bien mantenida es una inversión estratégica, que se traduce en una infraestructura resiliente y diversificada, capaz de soportar y complementar el tráfico de alta velocidad, y que beneficiaría tanto a viajeros como a empresas de transporte de mercancías. Además, “sería un componente esencial en el esfuerzo por repoblar y revitalizar áreas de la provincia que tanto lo necesitan”, declaran desde Cuenca Ahora

Por lo tanto, instan a las autoridades competentes a considerar y valorar la propuesta de revitalizar y modernizar las vías de ferrocarril convencionales, “garantizando así una solución de movilidad y transporte más robusta y confiable para la provincia y favoreciendo el resurgimiento demográfico y económico de zonas históricamente desfavorecidas”.

“Todos reubicados, menos los conquenses”

La Plataforma de Usuarios del AVE en Cuenca también ha criticado a través de las redes sociales que no se haya dad una respuesta “rápida y equitativa” a todos los viajeros. Y es que, según explican en la red social X, con varios testimonios de viajeros, “los que no pudieron salir de Madrid fueron reubicados en trenes convencionales, menos a los conquenses que no recibieron ninguna solución”. Hay que recordar que en esta provincia no existe ningún servicio de tren convencional activo tras la supresión de la línea Aranjuez-Cuenca-Utiel y que el servicio de tren único es de alta velocidad.

Las averías pueden suceder, pero hay que dar una respuesta rápida y equitativa. Los viajeros tirados en Cuenca fueron rescatados (tarde).



Los que no pudieron salir de Madrid fueron reubicados en convencionales, menos a los Conquenses que no recibieron ninguna solución (sigue)👇 pic.twitter.com/CaY4VXBLlT — @AVECuenca (@AveCuenca) 14 de octubre de 2023

Varias incidencias que se investigan

Según han informado Adif y Renfe en sendos comunicados, desde las 6.00 horas ha quedado restablecida la circulación por ambas vías una vez que han concluido las labores de reparación de la catenaria, que este viernes sufrió varias incidencias en las inmediaciones de Monteagudo de las Salinas (Cuenca).

La confluencia de cuatro incidencias en el mismo tramo, independientes entre sí, en un intervalo de poco más de tres horas, provocó la suspensión de la circulación entre Monteagudo de las Salinas y Bifurcación Albacete, explica Adif, que detalla que de no haberse producido esta suma de incidencias, se habría podido mantener la circulación de trenes por la línea.

La primera incidencia se registró a las 8:19 horas, al quedar detenido un tren en la señal de entrada de Monteagudo de las Salinas. A las 8:20h, se detectó una incidencia de desvíos en el mismo sitio.

La tercera incidencia se produjo a las 08:47 horas, por una falta de tensión eléctrica derivada de una avería de varios vanos de catenaria en la vía 1 entre Monteagudo y Bifurcación Albacete, que obligó a circular en vía única (la vía 2) en este tramo.

A las 11:56 horas, una nueva incidencia en el sistema de electrificación (pantógrafo/catenaria) obligó a la suspensión de la circulación por las dos vías de este mismo tramo de la LAV Madrid-Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

A lo largo de todo el viernes los equipos de mantenimiento de Adif han trabajado en la reposición del servicio coordinados con las empresas ferroviarias, que retiraron los trenes que habían quedado detenidos en el tramo de vía afectado.

Estos trabajos se aceleraron a partir de las 22:00 del viernes, cuando las vías quedaron totalmente liberadas de trenes, y tras concluir las labores se han revisado todos los elementos que conforman la infraestructura ferroviaria.

Tras la recuperación de la circulación, Adif analiza las causas concretas de las diferentes incidencias.