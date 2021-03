Dirigentes del PP participan en un acto de un instituto público de Tomelloso después de que su partido se lo prohibiera a Irene Montero en Madrid

Durante el pasado 8M, Día Internacional de las Mujeres, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid impidió que la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), mantuviera una reunión con un grupo de alumnas y profesoras del instituto público Gómez Moreno, en Madrid ciudad. Primero afirmó que la prohibición era por las medidas anti-COVID pero luego alegó que suponía “adoctrinamiento”. No parece ser ese el punto de vista del PP castellanomanchego. Su presidente, Francisco Núñez, ha acudido este miércoles a un acto en el instituto público Eladio Cabañero de Tomelloso (Ciudad Real). Y en este acto también ha intervenido la eurodiputada y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

El acto se ha celebrado a las 09.30 horas y ha consistido en la participación de ambos en la ponencia del programa 'Escuela Embajadora del Parlamento Europeo' del centro público. Tras remitir la convocatoria a los medios, desde la dirección del PP regional enviaron anoche un nuevo mensaje precisando a los periodistas que la atención a los medios sería en la sede local del PP en Tomelloso, a las 11.00 horas, y no en el instituto. Preveían revuelo con la convocatoria.

Y lo cierto es que, a pesar de la posterior aclaración, la convocatoria ha resultado controvertida por el reciente veto del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la ministra Irene Montero hace poco más de una semana. Entonces ese acto no llegó a realizarse y las alumnas que habían organizado la reunión protestaron por la prohibición en un vídeo que subido a Twitter: "Estamos muy enfurecidas. Nos han arrebatado un encuentro que era nuestro. Los protagonistas no eran la política o la ideología, sino el feminismo. Y cómo nosotras, chicas del barrio de San Blas y de un instituto público, llevamos día a día el feminismo y la igualdad a nuestras aulas".

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha han explicado su decisión de no vetar el acto de los 'populares'. "No estamos de acuerdo, pero no podemos caer en el error del veto". Eso, explican, no sería democrático. Las mismas fuentes matizan que el Gobierno regional "está apostando por actos no presenciales" en los centros. Y es que subrayan "durante la pandemia son preferibles los eventos telemáticos o en los exteriores de los centros. Nosotros buscamos otras fórmulas que eviten el contacto entre el alumnado, el profesorado y los cargos públicos".

"De eso se trata la libertad"

Por su parte, para el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha afirmado que la visita de la eurodiputada del PP al instituto de Tomelloso es "otra prueba más de la hipocresía y la falta de responsabilidad del Partido Popular". "Al igual que Irene Montero, ministra de Igualdad del Gobierno de España, es lógico que Montserrat pueda acudir a un acto si desde un instituto le invitan a participar en un ciclo de conferencias. De eso se trata la libertad y una democracia consolidada que el PP torpedea permanente", ha comentado García Gascón con elDiarioclm.es

A este respecto, establece la diferencia entre la ministra Montero, que iba como invitada a unas jornadas organizadas por el alumnado, y Dolors Montserrat, que ha participado como ponente en estas charlas. "La deriva ultra del Partido Popular en su afán por contener la hemorragia de votos hacia Vox les está conduciendo a un callejón sin salida de autoritarismo y de censura hacia todo lo que no sea su corriente única de pensamiento". Finalmente, considera "bienvenida" a la eurodiputada y también "bienvenida" la libertad de expresión "que la señora Ayuso quiere dilapidar en la Comunidad Autónoma de Madrid y que cuando se trata de encarcelar a artistas ni VOX, ni el PP, ni Cs ni el PSOE se atreven a defender y criminalizar a quienes la defendemos".

En el PSOE también apelan a la "libertad de verdad". El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos así lo ha referido en Twitter:

Cosas que pasan donde hay libertad de verdad @estherpalomera y no complejos ideológicos expresados en forma de “pines” parentales o presidenciales. https://t.co/61QGO65JbE — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 16 de marzo de 2021

En el caso de Madrid, los directos de institutos públicos (ADiMAD) consideraron "fuera de lugar" suponer que una ministra del Gobierno pudiera acudir a un centro a adoctrinar, "así como suponer que un centro público y sus órganos de gobierno y participación realicen actividades a tal fin". "¿Dónde queda la autonomía del centro para planificar un curso?", se preguntaron en un comunicado firmado por su Junta Directiva.