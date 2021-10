Paloma García, emprendedora: "Lo que me ha dado el mundo rural no me lo ha dado nada en la vida"

La localidad de Belmonte (Cuenca) acogerá el día 15 de octubre los actos institucionales de conmemoración del Día de las Mujeres Rurales. El acto tendrá lugar en el cine-teatro Fray Luis de León a las 11:30 horas para reconocer a seis mujeres del medio rural de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

De la provincia de Albacete será conmemorada Paloma García Villena del municipio albaceteño de Carcelén quien se muestra muy emocionada al recibir la noticia para ella “es un honor ser representante de las empresarias del mundo rural”.

En este sentido, cuenta que en un momento dado la llamaron del Gobierno de la región para darle la noticia de que sería ella una de las reconocidas en la región. Pertenece a un municipio de menos de 500 habitantes y en pocos años “haber fundado dos empresas, una farmacia y “La Burbujería” con las condiciones que una población rural ofrece es para estar muy contenta de que se me haya reconocido por mi trabajo” añade Paloma.

A pocos días de ser reconocida oficialmente espera el acto ilusionada a quien le acompañara su madre. Adelanta que sus palabras se centraran en las mujeres luchadoras que emprenden en zonas rurales y que “me muestro muy orgullosa al poder darles voz y animo a todas a que lo hagan porque es muy gratificante” indica Paloma. Este reconocimiento lo dedica a la gente de Carcelén por todo lo que le han dado en los pocos años que lleva allí y también a su familia.

La farmacia del pueblo

Desde abril de 2018, Paloma se decidió a comprar la farmacia del pueblo. Se trata de una mujer que ha dado un ejemplo de cómo migrar del medio urbano al medio rural desde hace cuatro años. “Esto sí que fue mi ilusión de toda la vida porque siempre he querido ser farmacéutica y he caído en Carcelén donde me han acogido como una hija más. Lo que me ha dado el mundo rural no me lo ha dado nada en la vida” afirma ilusionada.

Paloma anima a la sociedad a que monte negocios posibles para emprender en el medio rural y ayudar al crecimiento de estas zonas. “Es una pena que las poblaciones pequeñas vayan a menos y es que ofrece muchísimo, es muy gratificante “añade Paloma.

Una mujer joven formada dinámica y emprendedora a la quieren mucho en el pueblo por su labor durante la pandemia, y es que fue una de esas personas imprescindibles que fue a todos los domicilios cuando hizo falta para repartir medicamentos.

“La Burbujería”, jabones ecológicos y artesanales desde 2019

Paloma García fundó en 2019 “La Burbujería” con otra mujer de su pueblo, Zoe con el objetivo de elaborar productos de higiene personal de forma ecológica y sin químicos. Todos se elaboran con productos naturales de diferentes pueblos manchegos.

Todo comenzó tras un periodo de experimentación en la cocina “de mi casa” por la “formulación magistral que me proporciono la carrera de farmacia pero lo primero que pensamos es lo que ofrece el mundo rural. Además, Zoe tiene un terreno donde empezamos a cultivar y a probar diferentes mezclas que transformamos en jabones, cremas, balsámicos entre otros” señala Paloma.

“Hacemos producciones en serie pequeñas de cada producto, cogiendo personalmente las materias primas y los recursos que nos ofrece la naturaleza en cada temporada, como el romero, lavanda, caléndula entre otros” cuenta Paloma García. Los vecinos y vecinas de Carcelén les ayudan a conseguir todos estos productos que, además, son elaborados con el aceite de oliva virgen extra del municipio.

En 2020 se lanzaron con la tienda online, con la ilusión de que cualquier persona pueda disfrutar de “nuestros productos de higiene personal ecológicos”.

“Estamos muy contentas porque transformamos la materia que nos ofrece el mundo rural en cosméticos naturales” apunta. El proceso de elaboración que llevan a cabo respeta todos los protocolos de higiene y sanidad.