“Plantear nuevamente una huelga es una absoluta irresponsabilidad”, dice la Junta sobre GEACAM tras la proliferación de incendios

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha vuelto a referirse al conflicto laboral de la Empresa Pública de Gestión Ambiental (GEACAM) justo en el momento en que comienzan a proliferar los incendios forestales en Castilla-La Mancha. Según ha afirmado, plantear nuevamente una huelga es “una absoluta irresponsabilidad” debido a la situación actual, en la que el “grueso” de las 3.000 personas que trabajan en la campaña de alto riesgo “están centradas en lo que hay que estar, extinguir incendios y estar en alerta de cualquier necesidad que haya en el medio natural”.

“Si hay alguien a nivel particular que usa a los trabajadores y trabajadoras, cuando en el día de ayer cuando hubo 16 siniestros relacionados con incendios forestales, es una absoluta irresponsabilidad y queda retratado con ello”, ha recalcado.

Asimismo, ha dicho que le parece “injusto” hablar de huelga cuando la plantilla necesita “tranquilidad” y no se merece “que estemos un día y otro día hablando de los problemas de GEACAM, una empresa pública que tiene unas condiciones laborales óptimas, por no decir muy buenas, y eso lo piensan la mayoría de los trabajadores”.

“Yo he pisado tierra, he estado con los retenes, y la situación es normal y tranquila en el ambiente de trabajo de GEACAM. Que no se exacerbe porque haya un caso puntual y aislado en la plantilla”, ha añadido, pidiendo a todos “que se sumen al resto de sus compañeros para extinguir los incendios forestales”.

En cuanto al conflicto laboral en sí, el consejero de Desarrollo Sostenible ha precisado que desde la empresa pública se atendió a la petición de crear una mesa de negociación para el convenio colectivo. Y por ello, ha manifestado su deseo de que “quien insiste una y otra vez en el conflicto sea capaz de sentarse para mejorar la condiciones laborales, que ya son óptimas, en la plantilla”. “Nosotros lo vamos a seguir haciendo y la voluntad de diálogo ahí está”, ha concluido.