PSOE: “El PP de Castilla-La Mancha ha derrapado en la carretera del insulto”

“A mí también me gusta la fruta”. El PP de Castilla-La Mancha se ha sumado a la campaña impulsado por el partido, después de que las cámaras captasen a Isabel Díaz Ayuso insultando a Pedro Sánchez llamándolo “qué hijo de puta”. “Me gusta la fruta” fue la primera versión que admitió el equipo de Díaz Ayuso, que luego cambió. Sin embargo, los 'populares' difundieron tuits con el hashtag #MeGustaLaFruta, que esta mañana era tema de interés nacional en la red social X (antes Twitter).

En el nombre del PP castellanomanchego lo ha hecho la diputada provincial en Toledo, Alejandra Hernández, de quien se ha difundido un vídeo frente a la sede regional del partido. “Ya está bien que el presidente de Gobierno utilice su posición para insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya está bien de mentiras, de falacias. Sánchez trata de dividir a los españoles y lo hace de la manera más ruin para con Ayuso. Pero sabéis lo que yo os digo, que a mí también me gusta la fruta”, espetaba en un vídeo.

No es una gracieta retórica, ni siquiera una salida de tono más, es la prueba evidente de que el PP de CLM ha derrapado en la carretera del insulto y de la radicalidad. Es lícito la discrepancia, pero el insulto es la barrera que diferencia al demócrata (y al respetuoso) https://t.co/QZyEffwfmo — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) 16 de noviembre de 2023

El PSOE ha criticado inmediatamente el vídeo, asegurando que no se trata de una “gracieta retórica” ni tampoco “una salida de tono más”. “Es la prueba evidente de que el PP de Castilla-La Mancha ha derrapado en la carretera del insulto y de la radicalidad”, aseguró Sergio Gutiérrez, diputado nacional y secretario de Organización del partido. “Es lícito la discrepancia, pero el insulto es la barrera que diferencia al demócrata (y al respetuoso)”, señaló.

Los socialistas han lamentado durante toda la jornada que los 'populares' hayan instado de forma “insistente” al transfuguismo. Así lo señaló en rueda de prensa el diputado regional, Antonio Sánchez Requena. “Como no nos cansamos de repetir no deja de ser otra cosa que instar a la corrupción política. Hemos dicho muchísimas veces que ahí desde luego no nos van a encontrar. Esa insistencia del PP de Castilla-La Mancha ni siquiera encuentra eco en otros PP de otras regiones. Nos parece lamentable y deberían cesar este tipo de actitud totalmente antidemocrática e irrespetuosa hacia el resto de partidos y hacia el resto de diputados que han sido elegidos democráticamente en las urnas”.

Sánchez Requena ha señalado también que “Page e independentismo no riman bien”. Pero también ha puntualizado que “de eso se trata en democracia”. “De que haya discrepancias, de resolverlas en un marco de diálogo y de ser capaz de respetar al que opina de forma diferente sin necesidad de insultar, sin necesidad de faltar al respeto, por cierto, sin faltar al respeto como lo está haciendo el PP de Castilla-La Mancha”, concluyó.