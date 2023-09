La vida tras la gran tormenta: “El pueblo está completamente destrozado”

Los efectos devastadores que la DANA dejó este fin de semana en los municipios de Castilla-La Mancha, sobre todo de Toledo, todavía no se han cuantificado del todo. Y se tardará en llegar a cifras concretas. Mientras tanto, la realidad está en la puerta de muchos vecinos y vecinas de diversas localidades cuya vida se ha trastocado por completo debido a las intensas lluvias que anegaron gran parte de los pueblos.

El balance de la DANA en Castilla-La Mancha: 2.424 incidencias y más de 28.000 llamadas de emergencia

Más

Carmen publicó en redes sociales un vídeo que se ha hecho viral y ha aparecido en medios de comunicación de toda España. Muestra una riada que bajaba furiosa por la calle Arroyo de la localidad toledana de Chozas de Canales, un pueblo que se quedó completamente incomunicado porque las carreteras de acceso se vieron destrozadas.

Todavía no está del todo arreglado, y la situación sigue siendo muy precaria. Ella vive en Fuensalida, pero sus padres y sus abuelos viven en Chozas de Canales. “Ha sido algo horrible, está el pueblo totalmente destrozado. Lo peor ha sido la calle del Arroyo, la que se ve en el vídeo”, señala. Su familia está bien, pero es consciente de que no es así para todo el pueblo. “Hay casas totalmente destrozadas, muchas familias fueron sacadas directamente de su casa y no pueden volver a entrar”, explica.

Esto es el arroyo de Chozas de Canales (Toledo) como esto siga así ... No sé cómo vamos a acabar. #DANA pic.twitter.com/X3yrnsgLrD — 🌵 (@carmen30_07) 3 de septiembre de 2023

Los vecinos de la localidad destacan la labor de la alcaldesa, Nuria Robledo (PSOE). El Ayuntamiento comunica constantemente a través de las redes sociales las novedades y ha habilitado el pabellón para acoger a las familias damnificadas. Además, la ciudadanía se ha movilizado para ayudar con comida y materiales de primera necesidad. Muchos se han quedado sin nada. “Se han portado súper bien, preguntando constantemente qué es lo que se necesita y pidiendo ayuda”, señala la joven auxiliar de enfermería.

En Chozas, como en otras localidades de la provincia de Toledo, apenas hay cobertura. Este medio ha intentado ponerse en contacto con la edil, pero ha sido la cobertura la que lo ha hecho imposible. En una entrevista con Europa Press, lamentaba el “caos” en el que se encuentra la localidad desde el domingo, aunque sin daños personales. “Incluso con niños subidos en muebles”, recalcaba. Pedirá que se declare el municipio como zona catastrófica, pero mientras tanto toda ayuda es bienvenida.

Desde Telefónica señalan que es muy complejo acceder a localidades como Chozas y que se deberá esperar todavía para ver cuándo se podrán restaurar los servicios telefónicos. La avería es una rotura de fibra óptica que ha afectado a varias poblaciones, y las operaciones son “peligrosas” por la confluencia de agua y electricidad. “Hay que actuar con cautela”, aseguran.

El pregón que se ofreció mientras el pueblo se inundaba

En Villaseca de la Sagra comenzaban las fiestas este fin de semana y la tormenta no fue impedimento. De hecho, el domingo se ofreció el tradicional pregón, eso sí, en un lugar cerrado, y se pudo seguir enseguida por Facebook. Lucía (nombre ficticio) explica que mientras se celebraba esta tradición, una parte del pueblo, que se llama 'barrio del Arroyo' se inundaba. “Siempre se inunda, porque el agua baja del monte. Pero hay un canal con una rejilla que suele funcionar. Esta vez fueron los propios vecinos los que tuvieron que salir con un hacha para romper el candado y que el agua fluyera”, explica.

Así esta Villaseca de la Sagra. pic.twitter.com/aYkI9ZQWif — Erustes jerez Cesar (@ErustesC) 3 de septiembre de 2023

En la localidad, las inundaciones empezaron ya el domingo por la mañana, al igual que ocurrió en otros pueblos como Mocejón. Y también cabe destacar que justamente en el barrio del Arroyo, se encuentra la residencia de mayores Santa Leocadia, de la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz. “Cuando empieza el diluvio, alrededor de las nueve de la noche, estaba previsto el inicio del pregón de las Ferias y las Fiestas de la patrona. Y así se hizo, incluso entrando agua en el auditorio”, explica la vecina.

Pero por otro lado, en el barrio del Arroyo, el canal que debía dejar fluir el agua se taponó con “contenedores, mesas y sillas”. “El Ayuntamiento estaba avisado y no vinieron. El agua empezó a subir y meterse en las casas”, asegura la vecina. “El pregón terminó y se fueron todos de fiesta. Mientras tanto, a unos 800 metros, los vecinos intentábamos quitar lo que taponaba el canal”, señala. Finalmente, resalta que fue un vecino el que logró conseguir maquinaria para poder despejar el agua.

“No se presentó nadie, estuvimos limpiando las familias, algunas con niños pequeños que no son del pueblo y que no tienen a nadie aquí. Niños que tuvieron que dormir en las sillas sentados, porque sus casas estaban mojadas, sus colchones y sus sofás también”, señalan. Y, a la vez, “orquesta y DJ hasta las siete de la mañana”. La única cancelación de la que ha informado el Ayuntamiento fue de que se suspendía la novillada con picadores del día 4 de septiembre. También se suspendió el espectáculo taurino del 2 de septiembre, porque la Plaza de Toros quedó anegada.

‼️Última Hora‼️Debido a las fuertes trombas de agua que están cayendo sobre Villaseca de la Sagra en el día de hoy y con el piso de plaza impracticable, nos vemos en la obligación de suspender el festejo de recortes y el Popeye Torero que estaban programados para esta noche pic.twitter.com/ks0jX2oFds — Villaseca dela Sagra (@Villasecatoros) 2 de septiembre de 2023

“Nos llega un mensaje de que se cancelan los encierros, pero no de cómo estáis, si se debe realojar o lo que sea”, lamenta la vecina. La residencia ya está limpia, y desde Mensajeros de la Paz agradecen a la ciudadanía su contribución en las labores de limpieza de los bajos. “Quedó todo solventado al mediodía del lunes”, señalan desde la organización.

La calma después de la tormenta

Antes de la DANA, muy pocas personas de España conocían la pequeña localidad de Bargas, donde residen cerca de 11.000 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, este pueblo que podría considerarse ‘dormitorio’ de Toledo, se ha convertido en noticia tras las lluvias torrenciales con las que ha comenzado el mes de septiembre.

En el municipio toledano se producía una de las tres muertes causadas por el temporal. Un hombre perdía la vida en el término municipal. Era hallado este lunes, 4 de septiembre, en el interior del vehículo que conducía, que fue arrastrado por el desbordamiento del río Guadarrama.

Así lo hemos pasado en #Bargas esta noche con el paso de la #DANA.



Muchos daños materiales pero ninguno personal 🤞🏼 pic.twitter.com/1VNwrY0KxJ — Luis Meroño (@LuisMerono_Cs) 4 de septiembre de 2023

Por su parte, las calles de la localidad se convertían en ríos durante la noche del domingo. Torrentes de agua recorrían la Plaza del Ayuntamiento y numerosas vías dejando a su paso daños materiales que no han impedido que 48 horas después se haya recuperado la normalidad. Al menos así lo afirman varios comercios y restaurantes bargueños que, tras la limpieza, han vuelto a abrir sus puertas.

Tras el espectáculo de fuertes tormentas y calles anegadas de agua y barro, la residencia de mayores del municipio tampoco ha lamentado incidencias importantes. Aún así, todas las personas consultadas apuntan a problemas en la cobertura telefónica y, desde este martes, en el suministro de agua. Y es que, la DANA dañaba el sistema de abastecimiento de agua potable de Picadas-Almoguera que abastece a decenas de pueblos.

Bargas es una de las localidades afectadas y su población ya está sufriendo los efectos de esta incidencia que les ha dejado sin agua, por lo menos, las últimas 24 horas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Bargas se muestran desbordados ante la “cantidad de trabajo” y prefieren no hacer declaraciones sobre el estado de la localidad. Sí lo hacía el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Christian Paz, a Europa Press. Según el edil, el Consistorio se encuentra cuantificando daños y barajando la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica.

Además de inundar algunos sótanos de viviendas, la DANA provocaba la caída de un muro que ha afectado a dos vehículos y de varios árboles, y el retraso de la apertura de la Escuela Infantil “hasta nueva orden”.

Desde el Ayuntamiento, aseguran que la decisión responde a los cortes de agua provocados por la avería del sistema de abastecimiento de Picadas-Almoguera. “No va a ser posible ofrecer un servicio adecuado y adaptado para los usuarios de la Escuela Infantil”, explican en un comunicado. “Es un centro donde debemos extremar las medidas de higiene y limpieza con los más pequeños y ahora mismo no se pueden garantizar”.

A pesar de ello, el concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana asegura que la DANA no afectará a las fiestas patronales que se celebrarán, tal y como estaban previstas, a partir del próximo día 15 de septiembre.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.