Los tabacaleros de Ávila, a punto de desaparecer: "La gente ya no fuma Ducados"

En los años sesenta, el Ayuntamiento de Candeleda, en Ávila, se decidía entre instalar una plaza de toros o un centro de procesamiento para tabaco. Los vecinos eligieron el tabaco. El cultivo de esta planta era básico para el municipio y para toda la zona del Valle del Tiétar desde hacía más de un siglo. Para muchos vecinos, la plantación suponía un dinero extra, y era habitual negociar con el banco directamente el cobro de las cartas de pago, para pagar letras de préstamos. Muchas casas del pueblo se pagaron con tabaco.

Fumadores pasivos: este es el riesgo de morir por causa del humo de los otros

Saber más

"Se había cultivado desde hacía más de un siglo, pero en los setenta fue cuando se llegó al pico. En esos años llegamos a ser unos 600 agricultores", señala Félix Plaza, presidente de la Asociación de Cultivadores de Tabaco de Ávila. Ahora solo quedan 25 y la cifra baja de año en año. Plaza, que tiene 69, se ha jubilado este año, y cree que otros le seguirán. "En cinco años habremos desaparecido todos", prevé.

Los tabacaleros abulenses con pocos y producen poco. Alrededor del 0,64% del tabaco de España, según datos del Ministerio de Agricultura del año 2013. Ahora los tabacaleros estiman que esos números son mucho menores: envían a procesar unos 120.000 kilos de tabaco rubio (o virginia) y 100.000 de negro (o burley). Hace cuarenta años cultivaban diez veces más: 1.200.000 kilos entre Candeleda y otros municipios del Valle del Tiétar. "Es una tierra buenísima y las condiciones ambientales son extraordinarias. Aquí se puede cultivar de todo. Hasta cosas ilegales si se quisiera", ríe Plaza.

Los años setenta fueron buenos para la industria tabacalera española, sobre todo para la del tabaco negro, que en Ávila llevaba cultivándose casi un siglo. En aquellos años se podía fumar en la consulta del médico, en los trenes y en los aviones. El presidente Suárez se ventilaba dos cajetillas diarias de Ducados y los informes que relacionaban el cáncer de pulmón, o las enfermedades coronarias, aunque ya existían recibían poca atención. En 1981, el 70% del tabaco que se fumaba en España era negro, y el 30%, rubio. La tendencia se ha revertido totalmente. "Ahora la gente ya no fuma Ducados", resume Félix Plaza. En Ávila el cultivo predominante fue negro, aunque convivieron las dos variedades.

Hoy sigue sucediendo porque todo el tabaco que se vende, hasta el rubio, lleva algo de mezcla. "El burley da esponjosidad y permite que arda. Yo me he hecho cigarros de mi tabaco virginia, que tiene un aroma extraordinario, pero tengo que estar dándole fuego todo el rato", comenta cómplice Nazario Morcuende, uno de los productores con más hectáreas de toda Candeleda. Morcuende es un enamorado del tabaco, aunque es consciente de que es malo para la salud, su padre y su abuelo vivían de él. Este año, por segunda vez en su vida, ha diversificado cultivos y cree que es posible que acabe dejándolo.

Según datos de los propios agricultores, se les está pagando a 1,6 euros el kilo de negro y a 2,3 euros el de rubio. Reconocen que el precio no es malo, pero denuncian que cada vez se ponen más problemas y el poco apoyo de la Junta de Castilla y León. "Yo no voy a pedirle a Carnero [consejero de Agricultura de Castilla y León] que fomente el consumo, pero sí pueden hacer cosas como está haciendo la Junta de Extremadura", explica Morcuende, que también es miembro de la organización agraria UCCL. Todo lo que se cultiva en Ávila se procesa en Extremadura, en la fábrica que la empresa semipública Cetarsa tiene en Talayuela (Cáceres).

Falta de apoyo de la Junta de Castilla y León

Castilla y León reparte ayudas agroambientales a la remolacha azucarera. Mediante este mecanismo, la Junta concede ayudas económicas directas por hectáreas a la producción ecológica en explotaciones en el ámbito agrícola o ganadero. "A nosotros no nos dan nada. No entramos, así que estamos completamente marginados", señala Morcuende. A apenas 3 kilómetros de Candeleda, la Junta de Extremadura, sin embargo, concede entre 700 y 800 euros por hectáreas, cifras similares a las que Castilla y León da a los remolacheros.

La reforma de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, en la que está trabajando Bruselas podría ser el salvavidas de los pocos productores que quedan en Ávila. A pesar de su cercanía con Extremadura, Candeleda está fuera de la región tabaquera. "Es como el pimentón de la Vera, que se puede cultivar aquí porque lindamos con ellos. Con el tabaco no sucede. Han pintado una línea imaginaria en una región natural y nos afecta mucho. Por ejemplo, en temas de derechos de regadío", explica. Para poder sobrevivir, reclaman que, cuando se actualice la región tabaquera, Candeleda no tiene más remedio que entrar.

"Yo sé que somos un producto maldito. Cada vez más, pero mientras no se prohíba su consumo la producción nacional permite que haya familias que vivan de ello, si no, y lo estamos viendo cada vez entra más tabaco de contrabando", sentencia Plaza, el presidente de los cultivadores abulenses. Según cálculos de la patronal, el 10,3% del mercado de cigarrillos es de contrabando. Este mismo año en Valladolid se desmanteló una fábrica ilegal de cigarrillos, con capacidad para producir 180.000 cajetillas al día.

Para Morcuende, el debate sobre la producción tabaquera debe situarse desde otro prisma, como la contribución a fijar población. "La gente no se queda en los pueblos porque hay servicios, se queda si hay trabajo. "Yo no quiero que defiendan mi cultivo, pero que tampoco lo masacren. Todos sabemos que el azúcar es malísimo, peo se sostiene porque da trabajo a mucha gente en Castilla y León. A mí en mi trabajo me está perjudicando mucho la Junta. Le pedimos que haga la petición al Ministerio para que en la nueva PAC formemos parte de la región tabaquera junto a Extremadura. A partir de ahí nos defenderemos solos", señala