Golpe de efecto de ERC: presentará a Junqueras como cabeza de lista al Congreso

Oriol Junqueras será el cabeza de lista a las elecciones generales por ERC. El partido presentará este jueves la candidatura del expresident encarcelado al Congreso, que estará acompañado en el segundo puesto por el actual diputado Gabriel Rufián. Los republicanos certificarán así su apuesta total por Junqueras, que también pretende mantener su candidatura para las elecciones europeas en una coalición junto a Bildu y BNG.

"El contexto en el que nos encontramos de juicio y represión, en el que se quiere perseguir la democracia, la respuesta que quiere dar ERC es más democracia. Por esto desde ERC cada vez que haya elecciones presentaremos a Oriol Junqueras", ha explicado la portavoz Marta Vilalta en rueda de prensa.

De cumplir sus planes, Junqueras se presentaría a dos elecciones en un mes, mientras es diputado a una tercera cámara, la del Parlament catalán. Sin embargo, la ley hace imposible que un diputado compatibilice un escaño en más de un parlamento. La portavoz de ERC, sin embargo, no ha querido responder ahora sobre qué hemiciclo elegirá finalmente. "Es compatible ser candidato, el resto de decisiones ya las iremos tomando", ha zanjado.

El adelanto electoral de las generales y el rechazo de Joan Tardà a continuar han acabado llevando a ERC a un apresurado cambio de planes para confeccionar sus listas. Pero el protagonismo de Junqueras en el juicio del procés, que podría alargarse durante la campaña electoral de abril, ha acabado convenciendo a la formación de que el preso es su mejor carta para unas elecciones en la que se juegan la hegemonía no solo dentro del independentismo sino en toda Catalunya.

La presentación de Junqueras como cabeza de lista se realizará el mismo día que el partido de la Alianza Libre Europea (EFA) haya decidido promover al dirigente independentista como su candidato a presidir la Comisión Europea. Un gesto simbólico de un grupo pequeño en el que se integran partidos independentistas y nacionalistas de centro-izquierda y centro-derecha, pero que consigue dotar de relevancia europea la situación de prisión de hecho de uno de sus candidatos a presidir una alta institución comunitaria.

Si la doctrina judicial sentada por Llarena y confirmada por el Supremo no cambia, Oriol Junqueras tendrá además muy difícil acabar tomando posesión del acta de diputado ya que, a diferencia de lo que ocurre en el Parlament, donde se puede obtener por carta, en las Cortes Generales hay que acudir presencialmente. Hasta ahora el Tribunal Supremo no ha dado permiso a los líderes independentistas encarcelados para llevar a cabo ninguna actividad política que requiriese de salir de la celda. Por eso, para Gabriel Rufián queda un importante papel que va más allá del número dos, pues será quien tome las riendas del grupo tanto si Junqueras no puede tomar posesión como en el esperable momento que sea inhabilitado.

La formación republicana aparece como primera en Catalunya en todas las encuestas, pero en las últimas semanas la dirección venía considerando varios factores que auspiciaban una tormenta perfecta para desbancarlos. En primer lugar está el empuje que puede tener el PSC gracias a la polarización de voto contra la derecha que está logrando Pedro Sánchez. En segundo, una candidatura de los 'comuns' que apostase por su alma más soberanista, algo que se confirmó este miércoles cuando se supo que Jaume Asens sería el candidato. El tercer factor, es una posible candidatura de la CUP, algo que se decidirá la próxima semana pero que ahora mismo los anticapitalistas no descartan.

Ante este panorama, ERC quiere poner toda la carne en el asador en intentar ganar unas elecciones generales antes que reservar a Junqueras para la lista de las europeas. De conseguirlo, sería las primeras elecciones al Congreso que el independentismo de izquierdas gana en la historia.