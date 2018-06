Más de la mitad de las Inspecciones de Trabajo en explotaciones agrícolas durante 2017 resultaron en infracciones

Comisiones Obreras Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un sistema anónimo para que los temporeros y temporeras puedan denunciar las posibles irregularidades de las que se vean víctimas en las próximas épocas de recolección en la región. El acceso será "fácil" y permitirá al sindicato estudiar la situación y trasladar las irregularidades a la Inspección de Trabajo. "Queremos erradicar todo este tipo de malas prácticas que se hacen de fraude", explicaba Ángel León, secretario general de la Federación de Industria de CCOO, que resaltó que no se trata de un problema laboral, sino también social.

"Queremos formar parte de este trabajo para dignificar las condiciones de trabajadores y trabajadoras del campo", señaló, recordando que son "miles" de temporeros los que llegan a la región y que se "necesitan" en las próximas campañas como la del ajo, el melón, la sandía, la almendra, los frutos secos y finalmente también la vendimia entre septiembre y octubre. "Vemos que siguen ocurriendo irregularidades, infracotización de la Seguridad Social en las jornadas, las condiciones de trabajo, de salud o alojamientos", lamentó León. Para ello, recalcan que esperan que el nuevo delegado de Gobierno sea posible una reunión para contar con el apoyo del Ejecutivo nacional, e incluso con las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, como la Guardia Civil.

El portal no será la única medida que tomará el sindicato durante la temporada: una caminote se desplazará "a los tajos" en todas las provincias para trasladar los servicios de asesoramiento del sindicato por toda la región. En el interior del vehículo se podrán denunciar también los casos de posible abuso y fraude de los empleadores o, incluso, de los intermediarios. "Son ellos los que más cometen fraude en este sentido", recalcó León.

El técnico de la Federación de Industria, Ángel Castellanos, ha señalado que parte de la razón es que más del 60% de los titulares de explotaciones agrarias son mayores de 60 años y que, por tanto, es necesario un "plan renove" para terminar con estas malas prácticas. "Necesitamos un giro de los derechos históricos de la PAC, porque Castilla-La Mancha puede ver mermadas las ayudas que recibe como esto pase con agricultores profesionales", recalcó. Por eso se ha puesto en marcha este sistema para facilitar las denuncias.

Castellanos recalcó que en provincias como Ciudad Real el salario al día es de unos 25 euros, mientras que en Cuenca de 22 euros, cuando según convenio debería ser de 50 euros al día. No es el único fraude que se produce, ya que también hay "horas no declaradas, impago de horas extra, condiciones laborales denigrantes, incluso en los alojamientos que no reúnen las condiciones", explicó Castellanos. En conclusión, se trata de trabajar para "dignificar las condiciones del campo y evitar situaciones que se han producido en otras regiones como con la campaña de las fresas en Andalucía".

Hassen Rejbi, técnico de Migraciones del sindicato, ha recordado finalmente que más del 90% de los trabajadores de las campañas agrícolas son extranjeros y que la "mayoría" viene de otras comunidades autónomas. "Eso requiere que cada Ayuntamiento debe acondicionar los albergues y por eso pedimos que se pongan las pilas para que solucionen los problemas para que los temporeros no duerman en la calle o naves abandonadas".

Rejbi señaló que en la última Comisión regional de Flujos Migratorios se les comunicó que durante 2017 hubo 571 inspecciones, de las cuales 291 terminaron en infracciones, más del 50%. "Es un porcentaje muy alto y la Inspección de Trabajo por falta de medios no puede llegar a todos los sitios", señalaba el técnico. "Tenemos que intentar erradicar estas imágenes, porque presumimos del sector de cultivos y no podemos permitirnos situaciones tercermundistas como hemos visto en los campos", recalcó León.