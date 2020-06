Un millón de euros como mínimo para impulsar un proyecto "prioritario" en la Ley propuesta por PSOE y Ciudadanos

Los tres grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha votarán la toma en consideración de la proposición de Ley de Medidas Urgentes para declarar proyectos prioritarios en la región. Se trata de una propuesta conjunta entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y Ciudadanos, que se ideó como una manera de crear respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19.

Los objetivos del texto normativo incluyen simplificar los trámites administrativos a la hora de crear empresas, como la "mejor manera" de superar la situación actual. La idea que se explica en el texto es que son medidas que se encaminan a que se materialicen estos proyectos prioritarios de manera "inmediata". Entre ellos, se encuentra la Unidad de Acompañamiento Empresarial, una figura de "asesoramiento e información" para conocer todos los recursos, ayudas y requisitos necesarios para sacar adelante los proyectos.

Los sectores que se considerarán susceptibles de ser considerados "prioritarios" en esta Ley van desde el sector agrícola, hasta la atención a la dependencia, pasanro por los relacionados con la energía, la economía circular, la industria aeronáutica y la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Será la Unidad de Acompañamiento la encargada de presentar una solicitud de declaración de interés prioritario y también la de realizar un "examen" de la documentación que se presente, por si fuese necesario subsanarla o no.

La Unidad se encargará también de pedir a las administraciones, de todos los niveles, los informes que sean necesarios para poder declarar los proyectos como "prioritarios" y también se encargará de someterá el expediente a información pública durante un periodo de veinte días a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre otras múltiples tareas.

Requisitos para ser prioritario

El texto que se debatirá este jueves en las Cortes señala que los proyectos deberán aportar un "valor añadido" al desarrollo de Castilla-La Mancha, gracias a su "especial relevancia" en el "impulso económico, social, y territorial" de la región, a la vez que resulta sostenible para el medio ambiente. Pero no sólo eso, la ley también establece unos umbrales que deberán alcanzarse, para garantizar así la creación de empleo de las iniciativas. El texto especifica que deben ser puestos de trabajo "fijos" y a "jornada completa".

Estos umbrales señalan la inversión mínima que se debe llevar a cabo, que se van adaptando al tamaño del municipio en el que se quieran establecer las empresas. En el caso de ser un municipio de menos de 5.000 habitantes, la inversión debe ser mínimo de un millón de euros y crear cinco puestos de empleo. En el caso de un municipio de más de 30.000 personas, la inversión deberá ser de, por lo menos, diez millones de euros y asegurar la creación de hasta 30 puestos de trabajo. Estos umbrales, eso sí, se reducirán a la mitad cuando el proyecto se localice en las zonas establecidas como de Estímulo Económico. Además, si un proyecto pertenece a algún sector estratégico "podrá no cumplir alguno de los dos umbrales fijados" en el texto.

Será finalmente el Consejo de Gobierno, según las propuestas de las consejerías competentes, quien decida los "criterios o supuestos" por los que se procederá a la declaración de proyectos prioritarios, que se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. "Excepcionalmente, podrán declararse como proyectos prioritarios otros que, por sus características especiales, sean considerados estratégicos para el desarrollo de la Comunidad Autónoma, mediante acuerdo del Gobierno de Castilla La Mancha, que incluirá una justificación de las características y motivos que aconsejan la declaración del proyecto", afirma la proposición.

"Con esto demostramos que no es papel mojado"

Ciudadanos defiende la proposición de Ley registrada, porque consideran que así se demuestra que el pacto firmado con el Gobierno regional "no es papel mojado", sino que son una "serie de medidas" y una "serie ed polítias" que se implementarán de manera parlamentaria. "Lo prioritario en estos momentos es la reactivación económica a gran escala de Castilla-La Mancha, porque no queremos que nuestra región se quede descolgada", recalcan desde la formación naranja. "Desde Ciudadanos hemos dicho en múltiples ocasiones que la situación económica de la región no es óptima, que está en los datos más bajos a nivel nacional y necesitamos mejorar esta situación, por tanto, sea bienvenida cualquier medida que reactive esta situación", afirman.

Por otro lado, desde el partido recalcan que se trata de un conjunto normativo "transversal", ya que no sólo afecta a sólo un texto, sino a una serie de normativas lo que "nos va a permitir ser más ágiles en la aplicación de esos mismos textos cuando se tengan que aplicar". "Esto es una necesidad que ya nos venían exigiendo desde hace tiempo tanto autónomos, profesionales liberales e incluso empresarios", recalcan.

"Con esta Ley de Medidas Urgentes, dejamos atrás una de las malas praxis de la que adolece la Administración regional, ser lenta y poner palos en las ruedas justo a aquellas personas que atraen empleo y riqueza, por lo que Ciudadanos celebra que a partir de ahora sea una realidad, el facilitar en la medida de los posible todos los trámites administrativos a aquellos proyectos que estén por venir", aseguran.

"Hay capital suficiente"

El presidente del Grupo parlamentario socialista, Fernando Mora, recalca que la simplificación administrativa "es muy importante" para que se pueda facilitar el papeleo a las empresas, "al mismo tiempo" que se ayuda a la creación de puestos de trabajo, que es "lo que está detrás" de esta propuesta. De este modo, Mora señala que eso es lo se pretende a través de las Unidades de Acompañamiento Empresarial, desde el "inicio" hasta el "final" del proceso, "evitando atascos".

"Hay capital suficiente", afirma Mora, y no sólo español, sino también apuntando al extranjero. "Tenemos suficientes polígonos industriales", recalca el diputado regional. "La crisis no ha acabado con el dinero de los inversores, y todo lo que sea generar empleo y aumentar la producción nos va a venir bien a todos", describe el parlamentario. También, ha criticado la postura de "autoexclusión" del PP ante este acuerdo: "Me gustaría que el PP dijese que está en disposición de apoyar este tipo de cosas en vez de ofrecer pactos absurdos", concluye el diputaod.