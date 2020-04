Los 150 respiradores que Castilla-La Mancha compró en Turquía siguen retenidos en la aduana

Castilla-La Mancha compró hace unas tres semanas un total de 150 respiradores en Turquía junto a la Comunidad Autónoma de Navarra, según anunció el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, el pasado domingo. El material sanitario iba a viajar a España, pero quedó retenido en la aduana del aeropuerto de Ankara y allí siguen desde hace casi una semana.

En plena crisis sanitaria, los respiradores se han convertido en elemento fundamental para atender a los pacientes críticos. "Es muy importante que hoy por fin el gobierno turco autorice el vuelo diplomático para que traiga los 150 respiradores que hace más de tres semanas compró el Gobierno de Castilla-La Mancha", decía la portavoz regional, Blanca Fernández, porque "de ello pueden depender vidas".

"Hoy puede ser posible que las autoridades turcas firmen el permiso. Es un asunto que nos quita el sueño y hasta que no los veamos aquí no dejaremos de pelear con uñas y dientes", añadía. Hace dos días la situación parecía haberse desbloqueado pero lo cierto es que no ha sido así.

Castilla-La Mancha tiene hoy a 355 personas en UCI utilizando respiradores para los pacientes infectados por COVID-19 y a disposición cuenta con otros 41 respiradores más (30 en existencias y otros 11 que hoy ha anunciado el Ministerio de Sanidad que se enviarán a esta comunidad autónoma).