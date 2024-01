Vox deja sin fondos municipales el premio de poesía Miguel Hernández de Orihuela

Nuevo embiste de Vox a la cultura, en este caso vuelve a ser a través de la figura de Miguel Hernández en Orihuela. El concejal de extrema derecha de esta localidad alicantina, edil de Cultura, ha dejado sin la subvención municipal de 6.000 euros que cada año dotaba a la Fundación Miguel Hernández y que esta utilizaba a su vez para el Premio Internacional de Poesía en castellano.

Así lo informa el diario Información que explica que la concejalía dirigida por Gonzalo Montoya no ha consignado la ayuda nominativa que debió presentarse en junta de gobierno, cortando así una colaboración que se remonta al año 2000 y que han mantenido los diversos gobiernos municipales desde el PP al PSOE y Los Verdes. Esta ayuda solía presentarse entre los meses de junio y septiembre, pero este año no ha sido así, y se otorgaba nominalmente aportando la fundación la justificación de los gastos, y Vox se ha agarrado a una presunta falta de justificación correcta y una supuesta duplicidad de financiación del premio que en las ediciones anteriores no se ha detectado.

El Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández está dotado con 8.000 euros (también, al menos todavía, el convocado para este 2024). El premio está convocado por la Fundación Miguel Hernández que tiene como patronos a la Generalitat, la Diputación de Alicante, los ayuntamientos de Orihuela, Cox y Redován, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche; además hay otros ocho patronos independientes vinculados a la investigación de la vida y obra del inmortal poeta oriolano. Su presupuesto anual alcanza los 110.000 euros de los cuales 65.000 euros los aporta la Generalitat, 12.000 la Diputación (junto con otra línea de ayudas) y los 6.000 euros de la subvención de Orihuela que este año no tendrá.

No es la primera vez que la derecha ataca la memoria de Miguel Hernández, poeta significado con la II República y el ejército que la defendió, y que acabó encarcelado tras la Guerra Civil llegando a morir en prisión. Incluso en Orihuela, tras las pasadas elecciones que dieron el poder a PP y Vox, la oposición de PSOE y Cambiemos alertó del peligro de que Cultura estuviera en manos de la extrema derecha porque la figura del poeta podría quedar apartada del día a día cultural e institucional de la ciudad, un extremo que negó el alcalde Pepe Vegara (PP), pero que ahora confirma la acción de Montoya.