El Centre del Carme reuneix l’univers de Jaime Hayon en la primera gran retrospectiva que se celebra a Espanya

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, juntament amb el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, l’artista Jaime Hayon i el director general de World Design Capital València 2022, Xavi Calvo, han presentat l’exposició ‘Jaime Hayon: InfinitaMente’, la primera gran retrospectiva que se celebra a Espanya sobre el Premi Nacional de Disseny 2021, que és tot un referent a escala internacional.

La mostra, que es pot visitar del 22 de setembre de 2022 al 16 d’abril de 2023 en les sales Ferreres i Goerlich del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), ha sigut comissariada per Hayon Studio i organitzada i produïda íntegrament pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), dependent de Cultura de la Generalitat, en el marc del programa oficial de València Capital Mundial del Disseny 2022.

El CCCC reuneix en un gran desplegament expositiu tot l’univers del polifacètic creador madrileny establit a València i fa un recorregut a través dels materials, les eines, el procés creatiu, la inspiració i les referències.

Es tracta de la primera retrospectiva de gran format sobre l’obra de Jaime Hayon que se celebra a Espanya, la inauguració de la qual coincideix amb la celebració del World Design Street Festival —un dels esdeveniments ‘Signature’ més esperats del calendari de la capitalitat del disseny— i de Valencia Disseny Week.

Segons el responsable de Cultura, Ximo López Camps: “El polifacètic Jaime aplica el seu personal imaginari a tot el que fa, sense distinció entre les diverses àrees d’acció en què treballa: del disseny a l’art, l’artesania, l’interiorisme o la pintura. És un dissenyador seriós i rigorós, ordenat i metòdic, que resol amb eficàcia i minuciositat les qüestions de funció i ús dels objectes que dissenya, però també és un creador que explora la difusa frontera entre el disseny i l’art en peces en què respondre a una funció no és en absolut el principal objectiu”.

“Per això, reunir la seua obra en aquesta exposició, una de les més rellevants que organitzem en aquesta temporada del Centre del Carme i que aprofundeix en una trajectòria de més de 20 anys, juntament amb la mostra de peces que mai abans s’han vist a l’Estat espanyol, fa que estiguem davant d’una proposta que situa València i el Centre del Carme en l’epicentre de propostes que llancem amb motiu de la celebració de la ciutat com a capital mundial del disseny”, ha explicitat el secretari autonòmic de Cultura.

“En 2022 el nostre compromís amb el disseny ha definit amb força la programació del CCCC. Hem organitzat i produït sis exposicions per a celebrar aquest any en què València exerceix la capitalitat mundial del disseny. Un dels plats forts el presentem hui, amb una exposició que revisa i reconeix el treball de Jaime Hayon, un dels més destacats creadors del nostre país i tot un referent del disseny espanyol a escala internacional, que ha triat residir a València i ubicar ací la base d’operacions del seu estudi. El Centre del Carme reuneix per primera vegada tot l’univers creatiu de l’artista en una exposició de gran format que ofereix un ampli recorregut per la seua trajectòria, que comprén d’obra pictòrica a escultura, mobiliari, ceràmica, vidre, tapissos, gràfica o vidre”, ha assenyalat el director del Consorci de Museus i del CCCC, José Luis Pérez Pont.

“La idoneïtat de presentar aquesta exposició l’any en què València és capital mundial del disseny no podia ser millor. Jaime Hayon és, sens dubte, el dissenyador espanyol més internacional del món, per no dir que és senzillament el dissenyador més conegut del món. L’any en què, a més, ha rebut el Premi Nacional de Disseny a València, celebra aquesta mostra que és un esclat de color, de creativitat, de talent i d’exquisitat en el Centre del Carme, l’espai que ha aglutinat la major part de la nostra programació. Si volíem que el món mirara a València, ara ja ho faran des de l’àmbit del disseny, de la creativitat, de l’art i de qualsevol que vulga deixar-se sorprendre per la lluminositat i bellesa de tot el que fa Jaime”, ha comentat el director general de World Design Capital València 2022, Xavi Calvo.

Un interminable univers creatiu

‘Jaime Hayon: InfinitaMente’ mostra una selecció dels treballs més emblemàtics d’aquest carismàtic creador, tant en l’esfera d’instal·lacions i peces artístiques com en la de productes per a empreses. La mostra inclou treballs que mai s’han presentat a Espanya com ‘Masquemask’ —una mostra de set màscares-tapís de gran format concebuda per al LODZ Design Museum—, ‘Mesamachine’ o ‘Mediterranean Digital Baroque’ —una de les primeres exposicions del dissenyador—, així com obra pictòrica de gran format i escultures.

Els visitants poden trobar productes i mobles produïts al llarg dels 20 anys d’Hayon Studio, incloent-hi peces úniques o limitades juntament amb referències, mostres i materials en cru, que permeten descobrir tots els detalls del procés creatiu i de producció que normalment no són visibles.

El cristall i la ceràmica, grans protagonistes en l’obra d’Hayon, són el motiu central de dues de les sales, l’eix temàtic de les quals és la creativitat aplicada al material i la recerca d’eines d’expressivitat variades dins de cada disciplina.

La secció central està dedicada al procés creatiu que hi ha darrere de peces de mobiliari, il·luminació i accessoris de caràcter comercial, mentre posa en evidència el ‘backstage’ de les creacions i revela sense pudor les referències, les fonts d’inspiració i els detalls de la producció tant industrial com artesanal, que enriqueixen el discurs i posen les peces en context. També s’hi mostren ‘sketchbooks’, quaderns de notes i dibuixos solts, així com diversos objectes, mostres i prototips del món més personal d’Hayon.

Sobre Jaime Hayon (Madrid, 1974)

La base creativa d’Hayon Studio es troba a València, Espanya, amb oficines a Barcelona i Treviso, Itàlia. El seu treball ha sigut exposat en tots els seus vessants en nombrosos centres d’art i disseny al llarg de tot el món i ha aparegut en les publicacions d’art i disseny més prestigioses. Ha guanyat nombrosos premis, el més recent, el Premi Nacional de Disseny 2021, a més de múltiples Elle Decoration International Design Awards, inclosos per la revista ‘Wallpaper’ en la seua llista de ‘top 100’. L’autor és reconegut per la revista com un dels creadors més influents de l’última dècada, elogiat com un “visionari” i una de les icones més creatives de la revista ‘Time’.