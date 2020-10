Estudiantes en Lucha critica que 25.000 alumnos se han quedado sin clases presenciales en la Universitat Politècnica "por unos cuantos pijos"

Miembros de la organización Estudiantes en Lucha han cargado este miércoles contra la fiesta celebrada en el colegio mayor Galileo Galilei de València "por unos cuantos pijos" y que, tras generar un brote de COVID-19 con más de 160 positivos, ha dejado sin clases presenciales a más de 25.000 alumnos.

Medio centenar de integrantes de Estudiantes en Lucha se han concentrado frente al citado colegio mayor para pedir la dimisión de su director, Vicente Picassarri, y del rector de la Universitat Politècnica de València (UPV) -en cuyo campus de Vera está situada la residencia privada-, Francisco Mora.

Tras una pancarta con la frase "Culpables dimisión. Los trabajadores muriendo y los ricos festejando", los estudiantes han portado carteles con frases como "se acabó pagar vuestros lujos" y "sin prácticas por vuestra borrachera", y han gritado consignas como "Galileo Galilei, lo pagaréis", "fuera pijos de la universidad" , "la juventud obrera va la primera" o "que viva la lucha de la clase obrera".

"Están totalmente ajenos a la realidad de la pandemia que vive nuestro país", ha dicho a los periodistas Juanvi Remon, portavoz de Estudiantes en Lucha al referirse a los estudiantes que viven en el Colegio Mayor, algunos de los cuales han salido a los balcones al oír los gritos de los concentrados.

Remon ha explicado que quieren denunciar a un grupo de estudiantes que por poder permitirse pagar 800 euros por una habitación "parece que pueden permitirse todo eso. La irresponsabilidad de cuatro niñatos, que al final es lo que son, ha puesto en peligro a toda la sociedad valenciana y española".

"No sé si a nivel de pedir su expulsión o que paguen equis cantidad, pero al final los culpables son ellos. Parece que por ser gente que tiene dinero no les va a pasar nada, y si le ponen una multa la van a pagar, no es como si le pasara a un joven de barrio trabajador, que no monta esas fiestas y ha vivido en sus carnes lo que es un ERTE o que muera un familiar porque no había una PCR".

"Esta gente está más acomodada, completamente alienada de la realidad que vivimos en la pandemia", ha indicado el portavoz estudiantil, quien ha indicado que desde que las fiestas universitarias están prohibidas, solo se han celebrado dos en València, la del Galileo Galilei y otra en el ESIC, una universidad privada.

Ha señalado que Mora y Picassari son "los principales culpables de algo bastante serio. Ha conllevado contagios, cerrar las clases para más de 20.000 alumnos, la gente se ha quedado sin prácticas y es gente que tiene que trabajar y pagarse un piso y las tasas" universitarias.

Recogida de firmas

El portavoz de Estudiantes en Lucha ha señalado que quieren empezar una campaña de recogida de firmas o de personarse como acusación popular para que "de verdad esto vaya a más y los responsables paguen".

Según los convocantes de la concentración, apenas llevan un mes de clase este curso y la fiesta del Galileo Galilei ha obligado a cerrar la UPV entera y a confinar algunas clases de la Universitat de València y, por ello, "los estudiantes de familias obreras, que en plena crisis hacemos el esfuerzo de pagar las mismas tasas este año, vamos a tener que volver a confinarnos porque unos cuantos pijos han decidido que su ocio es más importante que los estudios del resto".

"Seguramente, gente que paga 700 euros por una residencia puede tener unas clases online decentes desde la comodidad de su habitación. Pero ni profesores ni los alumnos de las universidades públicas queremos una educación online, que ya sabemos por experiencia que significa una pésima calidad y perder temario", señalan en un comunicado.

También han criticado que la UPV "prohíbe los sindicatos de estudiantes y se reprime las huelgas, pero permite que los ricos monten fiestas y se droguen en una azotea dentro del recinto. Para ser una universidad pública parece que quiera emular a las universidades privadas de Estados Unidos".

16 positivos todavía

Las pruebas PCR que se están realizando por parte del colegio mayor Galileo Galilei de València a los estudiantes residentes han dado este miércoles como resultado que solo 16 continúan como positivos, aunque muestran una carga viral muy baja y son todos asintomáticos, según ha informado el colegio.

El centro ha asegurado que aunque el confinamiento ya ha finalizado y por parte de la Generalitat todos los residentes pueden hacer vida normal, "mantendrán confinados a los estudiantes que todavía den positivo hasta su negativización".

Desde el Galileo Galilei han explicado que tras el brote detectado, que sumó más de 160 casos después una fiesta en la azotea del centro el pasado 26 de septiembre, los estudiantes han sido revisados diariamente por el equipo médico del Galileo Galilei, formado por cuatro facultativos, y se han realizado nuevas analíticas a todos.