Las grabaciones de las irregularidades en las primarias de Vox en València: "El truco que tenéis que hacer es el que hago yo, hay que ser más bruja"

El comité electoral de Vox en Madrid tiene en sus manos los audios que el candidato Juan García Sentandreu ha aportado en su denuncia de un supuesto "complot" en el proceso de primarias de la formación ultra en València. Sentandreu, tal como informó este diario, solicita la apertura de un expediente por infracción muy grave y la retirada de la candidatura de José María Llanos, presidente de la gestora, portavoz en las Corts Valencianes y único candidato que ha obtenido los avales necesarios. El equipo de Llanos, según se desprende de las grabaciones, habría creado una suerte de base de datos paralela a la dirección del partido ultra en Madrid.

En uno de los audios incluido en la denuncia del "fraude", la responsable de afiliaciones de la sede de València, Rosa Trenco, explica una fórmula para supuestamente evitar que el partido centralice los datos de los afiliados en Madrid. "Cogéis hojas de afiliación, os las lleváis, a la vez que afiliáis. El truco que tenéis que hacer es el que hago yo", según indica la transcripción de los audios a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Trenco prosigue su explicación de la jugada: "Vosotros venís a València a entregarlo y yo, que estoy en sede, porque ahora lo pasamos directamente a Madrid todos los días, os apuntáis en una agenda la persona, el teléfono y el nombre, y su correo electrónico, y lo vais haciendo en una agenda, y ya tenéis a las personas que afiliáis porque si no, una vez eso llega a Madrid, estáis pez".

El candidato Sentandreu afirma en su denuncia que se trata de una "fórmula para sustraer los datos personales de los afiliados de València, con el claro objetivo de tener una base de datos paralela a Vox". Trenco continúa con la explicación: "Yo no os aconsejo que lo hagáis por internet. Las afiliaciones, en mano. Que en un momento te haces una foto y te la guardas", recomienda la coordinadora de Vox, quien añade: "A mí cuando me llega alguno, como yo lo paso por internet, antes de pasarlo me lo anoto". "Hay que ser más bruja", dice Trenco.

La mujer concluye explicando la importancia de tramitar las nuevas afiliaciones evitando el método telemático: "Por eso tengo yo mucha obsesión en que todas las afiliaciones vengan a sede, porque yo, que estoy allí... Si me lo dais a mí, vía directo, yo incluso le hago foto y lo mando". "Un afiliado aquí, un afiliado de allá. Dos de aquí, dos de allá", apostilla Trenco.

La denuncia al comité electoral precisa que Rosa Trenco es "un personaje de la máxima confianza del presidente [José María] Llanos". Trenco fue secretaria de Vox en Massamagrell y luego, "reclamada por el propio Llanos para colaborar en la sede central provincial, entre otras funciones y como se desprende de ese audio, para vulnerar los estatutos del partido y la propia ley de protección de datos". Sentandreu acusa a la mujer de quedarse "con unas referencias personales que no le pertenecen y para las que ningún afiliado le ha autorizado su uso". Sentandreu acusa a Llanos y a Trenco de ser los "autores intelectuales del engaño que se ha realizado a Vox España en el proceso de afiliación de personal".

En otro audio incorporado a la denuncia, el coordinador de Russafa, Juan José Gil, telefonea a una afiliada al partido y le pregunta: "Oye bonita, una cosa, ¿A ti te ha llegado el correo de que tenías que votar a elecciones a presidente de València? ¿Has votado ya? ¿Vas a votar?". La mujer responde que no ha votado y Gil le espeta: "Estamos pidiendo el voto para José María. José María Llanos. ¿Llevas intención de votar a José María Llanos?". El coordinador de Russafa acaba la conversación diciendo a la afiliada que Llanos es "el único que está trabajando por el partido". "Los demás están haciendo mucho daño", apostilla.

En Castellón, no se han celebrado primarias en Vox por la supuesta morosidad de sus afiliados, según explicó la coordinadora de la formación ultraderechista en Benicarló. Así, la líder provincial y diputada autonómica Llanos Massó renueva automáticamente otros cuatro años su puesto orgánico.

Vox, siguiendo su política de veto a determinados medios, no ha contestado las preguntas de este diario.