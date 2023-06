Jorge Rodríguez no piensa dar “cheques en blanco” en la Diputación de València y exigirá “algún área de responsabilidad”

El pasado miércoles se conoció la sentencia absolutoria a Jorge Rodríguez, expresidente socialista de la Diputación de València, en el contexto del Caso Alqueria. El alcalde de Ontinyent, ex del PSPV, conocía su inocencia cinco años después de ser arrestado (el 27 de junio de 2018) por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) por la presunta contratación ilegal de una decena de cargos de alta dirección vinculados al Partido Socialista y a Compromís en el marco de una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

Este jueves, Rodríguez -acompañado de su exjefe de Gabinete en la institución provincial, Ricard Gallego, también arrestado en esa misma operación- acudía a la Ciudad de la Justicia a recoger la sentencia, “si esperábamos a que llegara a Ontinyent, hubiéramos tardado más tiempo”, al tiempo que celebraba que se acabe su “pesadilla”. El alcalde de Ontinyent ha lamentado: “Primero hay una muerte civil absoluta de la noche a la mañana: Nos levantamos presidiendo la Diputación y siendo gente entre comillas honorable y nos acostamos siendo presuntos delincuentes. Pasas de tener 2.000 llamadas a ninguna y de que te den palmaditas en la espalda a que huyan de ti”.

En todo caso, ha puntualizado que “lo más duro” de este proceso es el “dolor inmenso” que vivió su gente cercana y que se “salvaron” por mantener la confianza de los vecinos de Ontinyent; “no solo desde el punto de vista política sino sobre todo de salud mental y emocional”.

Rodríguez ha vuelto a criticar que el operativo policial de su detención fue desmesurado, sin entrar en “teorías conspiratorias”, se ha preguntado cuánto dinero llegaría a costar en su momento y ha deslizado que dejó “en el aire que algo más habrá”: “Eso generó desde el primer momento una duda tan grande que era imposible luchar contra la credibilidad de cualquier medio de comunicación a la Fiscalía o a la Policía frente a un acusado”.

Sin “cheques en blanco” en la Diputación

El expresidente de la Diputación de Valencia ha asegurado que su partido, La Vall ens Uneix, no va a dar ningún “cheque en blanco” para la formación del gobierno de la corporación provincial, en el que su voto será decisivo. “Nuestro voto no va a ser solo para el día de la investidura tendrá que mantenerse a lo largo un gobierno”, ha advertido.

En cualquier caso, Rodríguez no ha querido concretar a qué bloque se decantarán hasta que no finalice el escrutinio completo de las elecciones del 28M en los próximos días. Además, ha hecho notar que actualmente tienen “un problema de desconfianza” con ambas partes (PSPV y PP) y están en una fase de “reconciliación”: “Unos no nos quisieron y no nos trataron bien y otros nos pedían ocho años de cárcel, es complicado”.

Así mismo, ha insistido en que su partido quiere “participar” en el gobierno de la Diputación, ocupar “algún área de responsabilidad” e impregnarlo de su “espíritu claramente municipalista”. “Y por supuesto, que la sensibilidad y la voz de la Vall d'Albaida se tenga muy presente”, ha recalcado.

Eso sí, ha dejado claro que “desde luego” no quiere volver a ser presidente de la Diputación ni volver a ostentar un cargo en ella: “Tengo muy claro que hay etapas de tu vida que se cierran, en este caso dolorosamente, aunque haya habido un final feliz”.

Ha explicado que todavía no están en el “punto” de hablar de cargos, aunque sí han mantenido conversaciones con el presidente en funciones de la corporación Toni Gaspar o el vicepresidente Carlos Fernández Bielsa (ambos socialistas) y con el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó.

A su juicio, sería “un poco atrevido” ir más allá hasta que no tengan confirmada el acta de diputada cuando finalice el escrutinio del 28M, un puesto que ostenta Natàlia Enguix, y hasta que no recuperen la “confianza”: “No lo sé, estamos en ese camino de reconciliación con unos y otros”.

“Allá donde estemos tenemos que dar estabilidad y tenemos que satisfacer las necesidades de la Vall d'Albaida más allá de cargos o áreas concretas. Hasta que no tengamos el acta clara, clara, no hemos querido ilusionarnos demasiado porque cuando nos ilusionamos siempre nos pasa algo”, ha expuesto.

Dicho esto, ha remarcado que no pueden estar “toda la vida lamiéndose las heridas y hay que pasar página, hablar con unos y otros y tratar de reconducir esa falta de confianza”. También ha reconocido la “buena relación” que mantuvieron con el grupo de Compromís, cuyos representantes “de alguna manera también han sufrido el mismo calvario” en el caso Alquería.

Sobre la postura del PP, quien ejerció la acusación popular en el juicio, ha sostenido que “lo mínimo” sería que no recurrieran la sentencia si pretenden negociar el gobierno de la Diputación. “Yo no me siento con alguien que pienso que es un delincuente”, ha ilustrado.

“Justicia poética”

Respecto a si se imaginaba que acabarían teniendo la 'llave' del gobierno de la Diputación, ha hecho notar que “si lo leyeras en un libro o vieras una serie pensarías que es mentira”: “Nos pasaron muchas cosas malas en muy poco tiempo, porque nos pasen dos buenas no pasa nada. Un poco de justicia poética como me dicen compañeros del PSOE, -excompañeros-”, ha remarcado.

En clave judicial, cuestionado por la coincidencia de la sentencia dos días después del 28M, Rodríguez ha afirmado que es una forma de que “la justicia no interfiera en la política”, aunque ha reconocido que hubiera sido mejor que se publicara antes de que se convocaran las elecciones: “Somos plenamente conscientes de que si hubiera salido antes la sentencia nuestro resultado hubiera sido mejor, es una obviedad”.

Se “alegra” de que Ximo Puig “al menos” le felicitara por su absolución

Preguntado por el todavía president de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, Rodríguez ha reconocido que se alegra de que “al menos” le felicitara por su absolución. Ha explicado que este miércoles recibió un mensaje y una llamada de Puig y han quedado para hablar durante este jueves, así como que “incluso” el exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos le ha “felicitado”.

“Siempre digo lo mismo: no echo en falta la parte política porque cuando a alguien le pasa esto después de cinco años no tiene restitución. Echo de menos esa parte humana de que 'puede ser que nos equivocáramos', que fuimos 'excesivamente duros' o que no 'nos dejaron explicarnos'”, ha manifestado, y ha defendido que “una buena forma de empezar a recuperar la confianza es reconocer si en un momento determinado no has estado a la altura de lo que se esperaba”.