Puestos de salida, marca propia y autonomía parlamentaria: Compromís ratifica hoy el acuerdo con Sumar

Cabeza de lista por Valencia, los números dos en las tres circunscripciones, autonomía de los diputados y agenda valenciana: financiación autonómica y reivindicación de infraestructuras e inversiones. Se llamará Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar y es el acuerdo que las Ejecutivas de los partidos que conforman la coalición valencianista someten a votación este viernes.

El valenciano ha sido uno de los territorios más complejos de negociar para la plataforma, que hasta la noche del último día no contaba con un preacuerdo. El número uno por Alicante será de Sumar, el de Castellón un candidato de consenso entre las fuerzas que concurran juntas. Tras una larga noche de negociaciones, a 14 horas de que expire el plazo para presentar las coaliciones electorales para el próximo 23 de julio, los tres partidos que conforman Compromís deciden si pactan con Yolanda Díaz para ir juntos a las elecciones. Los valencianistas reconocen a Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno, esta les promete autonomía de los diputados en sus decisiones.

Compromís aborda la negociación en su Ejecutiva este viernes con gran parte de sus pretensiones cumplidas. Se les reconoce como fuerza de referencia en el territorio valenciano, tendrán representación mayoritaria en los puestos de salida (después habrá lista cremallera con Sumar), se introduce su agenda política (las reivindicaciones que han sido marca de los valencianistas en el Congreso), los parlamentarios tendrán autonomía y en el registro de la candidatura figurarán primero. El nombre no es un asunto baladí, condiciona el funcionamiento del grupo parlamentario a nivel técnico y económico.

El acuerdo, que está en evaluación por las ejecutivas de los partidos, llega tras una larga noche, broche final a una semana aún más larga en la negociación con los de Díaz, que a su vez negociaban con Podemos. La propuesta de la comisión negociadora pasa primero por los órganos de cada partido y después por la mesa de la coalición.

Una de las condiciones del pacto fue la bilateralidad: Compromis negocia con Sumar, no con el resto de partidos que lo conforman. El jueves a última hora la dirección de Podemos lanzó un órdago a Sumar: irían separados en las listas de la Comunitat Valenciana porque, denunciaron, Compromís ocupaba las cabezas de cartel en las circunscripciones e insistieron en que la formación les veta. Compromís, por su parte, insiste en que no ha vetado a ningún partido e interpreta ese mensaje como una forma de presión entre los de Belarra y los de Díaz. Los valencianistas añaden que no se está hablando de las listas y que tampoco han negociado nada con Podemos, por lo que mostraron sorpresa ante las palabras de la dirección morada. Varios días atrás, cargos locales de Podem pidieron la integración en Sumar y que la cúpula valenciana se apartara de las negociaciones. La noticia de su dirección nacional los dejó estupefactos, dado que horas antes Podemos anunció una consulta a la militancia sobre el acuerdo con Sumar. Fuentes de la formación morada apuntan a María Teresa Pérez, directora general de Juventud, como la propuesta para encabezar la lista por Alicante, aunque otros espacios prefieren a Carlos Bernabé, portavoz de la candidatura conjunta en Orihuela. En virtud del acuerdo entre Compromís y Sumar, el cabeza de lista por esta circunscripción lo elige la plataforma de Díaz, que puede plantear “a quien considere”.