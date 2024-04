El Col·legi Major Rector Peset de València acull l'exposició 'La Batalla de Sagunt: Lluita social i fotoperiodisme'

El Col·legi Major Rector Peset inaugura aquest dijous (25) l'exposició ‘La Batalla de Sagunt: Lluita social i fotoperiodisme’, una coproducció del col·legi, del Vicerectorat de Cultura i Societat de la Universitat de València i la regidoria de Memòria Històrica i Democràtica de l'Ajuntament de Sagunt. La iniciativa s’emmarca en el 40 aniversari del tancament dels Alts Forns del Mediterrani (AHM).

L’exposició recupera imatges dels fotoperiodistes Ana Torralva, Jesús Ciscar, José Aleixandre, Antonio Tiedra, Pepe Encinas, Enrique Tort, Tomás Bueno, Jordi Vicent, Manuel Molines, José Vicente Rodríguez i Juan José Monzó.

Comissariada pel periodista José Manuel Rambla i els fotògrafs Provi Morillas i José Aleixandre, ‘La Batalla de Sagunt’ fa un repàs visual als 430 dies de lluita dels treballadors d’AHM i la població de Port de Sagunt contra el tancament de la siderúrgia. Va ser el conflicte social més important i prolongat que va viure Espanya després del final de la dictadura, que va obrir el cicle de ‘reconversions industrials’ de les dècades dels anys 80 i 90 del segle passat. El disseny gràfic i expositiu ha estat realitzat per Daniel Nebot, premi nacional de disseny en 1995.

Així mateix, aquells esdeveniments són inseparables del procés d'integració a Europa i dels inicis de la globalització neoliberal. En aquest sentit, la mostra pretén ser una invitació a la reflexió sobre l'actual societat post-industrial, la crisi de les identitats obreres, així com al paper del fotoperiodisme i la fotografia documental en la nova realitat post-fotogràfica.

L'exposició s'articula en cinc blocs temàtics. El primer d'ells, ‘La fàbrica’, planteja els orígens de la siderúrgia i la seua simbiosi amb la ‘factory town’ de Port de Sagunt, a partir d'una sèrie de fotografies sobre la cultura del treball i la identitat obrera.

El següent bloc, “La resistència’, ens acosta a les fórmules d'organització i mobilització popular que es van desenvolupar durant tots estos mesos de lluita; en uns casos hereues de la tradició del moviment obrer i en altres casos adaptant-se a les necessitats del moment, com les assemblees generals del poble i les recollides de firmes per tota Espanya, així com la implicació en la protesta d'altres col·lectius com el dels joves o les dones, el paper de les quals en el conflicte va ser destacat.

El bloc ‘Les barricades’ aborda la dimensió política del conflicte, primer gran repte en les relacions entre la nova Generalitat i el govern de Felipe González, així com el xoc entre el moviment popular i l'Estat, amb greus enfrontaments entre treballadors i policia que van provocar nombrosos ferits, un d’ells per ferida de bala, o episodis com el setge a la comissaria de Sagunt.

El quart bloc, ‘Sota el focus mediàtic’, planteja la presència del fotoperiodista durant el conflicte, la seua repercussió en els mitjans, que va superar l'àmbit nacional, el debat sobre el paper de la premsa i les experiències de periodisme comunitari vinculades amb la mobilització que van sorgir, com la ràdio lliure Ràdio Unitat. L'exposició acaba amb un ‘Epíleg’ que mostra el final de la lluita i el posterior desmantellament de la siderúrgia saguntina.

Esta és la tercera exposició que acull el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València que té com a temàtica principal el patrimoni industrial i la memòria del moviment obrer en Port de Sagunt. En el 2000 va tindre lloc l'exposició ‘Reconversió i Revolució’, amb fotografies de Manuel Rodríguez Vel i comissariada per Gonzalo Montiel i Ximo Revert, en 2012 l'exposició ‘Joves obrers en el Paradís’, en la qual Miguel Angel Martín i Gonzalo Montiel van realitzar la labor de comissariat.

Com a activitat prèvia a la inauguració, a les 12:30 hores, tindrà lloc una taula redona en la qual participaran alguns dels fotògrafs que van cobrir el conflicte, els qui reflexionaran sobre les seues experiències en aquells anys i la situació actual del fotoperiodisme. L'exposició “La Batalla de Sagunt” podrà visitar-se al Col·legi Major Rector Peset fins a principis de maig i viatjarà el pròxim octubre a Sagunt, on romandrà fins a finals d'any.

La exposició serà inaugurada el 25 d’abril por Ester Alba Pagan, vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Darío Moreno, alcalde de Sagunt, Roberto Rovira, regidor de Memòria Històrica i Democràtica i el director del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València, Carles Xavier López Benedí, així com els fotògrafs reunits en la mostra: Ana Torralva, José Aleixandre, Antonio Tiedra, Pepe Encinas, Enrique Tort, Tomás Bueno, Jordi Vicent, Manuel Molines, José Vicente Rodríguez, Juan José Monzó i Jesús Ciscar.