Alzira xifra en 4,3 milions l’estalvi en els contractes municipals en els 5 anys de funcionament de l’Oficina de Contractació

L’Ajuntament d’Alzira xifra en més de 4,3 milions d’euros l’estalvi aconseguit amb la gestió centralitzada dels contractes a través de l’Oficina de Contractació. Aquest departament municipal va començar a funcionar el 9 de juny de 2017 amb l’objectiu de "millorar la gestió de la contractació administrativa, referida als contractes d’obra, subministrament, servicis i la resta de contractes, a més d’aconseguir l’eficiència, l’eficàcia i l’estalvi i, al mateix temps, la millora de la qualitat del servicis públics i l’interés general", indica el regidor d’Hisenda i Funció Pública, Albert Furió, qui ha presentat recentment les memòries dels últims tres exercicis.

Al llarg dels cinc anys de funcionament, l’estalvi acumulat és de 4.341.661,01 euros i s’han tramitat 414 expedients. El 2021 ha sigut l’exercici amb major volum d’expedients tramitats i, també, amb major estalvi. Durant l’any passat s’han tramitat un total de 107 expedients, provinents dels diferents departaments de l’Ajuntament. La suma del total dels expedients licitats en l’any 2021 és de 11.810.245,65 euros, i els contractes s’han adjudicat pel preu total de 9.898.468,03 euros. Per tant, tot això suposa un estalvi per a l’Ajuntament de 1.911.777,62 euros. Estes dades contrasten amb les del primer any de funcionament del servei, quan sols es van tramitar 65 expedients, atés que l’oficina va obrir en juny. El primer exercici de funcionament complet fou el 2018, i es gestionaren 105 expedients, amb un estalvi de 556.678,70 euros. El 2019, el còmput es va reduir a 84, amb un estalvi de 935.989,87 euros; i el 2020, quan es va decretar l’alarma sanitària per la COVID-19 i es va establir la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, el número d’expedients va descendir a 53. La suma del total dels expedients licitats en l’any 2020 és de 1.815.126,01 euros, i els contractes s’han adjudicat pel preu total de 1.350.725,17 euros. Per tant, tot això suposa un estalvi per a l’Ajuntament de 464.400,84 euros.

L’Oficina de Contractació permet millorar la gestió de la contractació pública a través de la licitació de manera electrònica dels expedients de contractació, seguint les directrius que marca la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indica la memòria. Per a dur a terme tot este treball, s’utilitzen diferents plataformes: eSigna, Vortal, Agent SC, IvCert, PLACSP. Este sistema agilitza la tramitació i possibilita, així mateix, la fiscalització prèvia i posterior dels expedients per part del personal tècnic de l’Ajuntament, explica el regidor Albert Furió.

L’Oficina, fins i tot, publica periòdicament totes aquelles factures que pel seu import no han d’estar sotmeses a expedients de contractació, però que l’Ajuntament d’Alzira ha decidit que es reflectisquen al seu Portal de Transparència, perquè puguen ser consultades per qualsevol persona, destaca el regidor.

Una altra de les tasques pròpies de l’Oficina de Contractació és la remissió de la informació contractual de l’Ajuntament d’Alzira a altres organismes com el Tribunal de Comptes i el Registre de Contractes del Ministeri d’Hisenda. La remissió d’esta informació és obligatòria segons la legislació vigent i té com a objectiu la prevenció de la corrupció i del balafiament dels diners públics. A més, tota esta remissió també es fa de manera electrònica, a través de diferents plataformes electròniques.

A més a més, aquesta Oficina també s’encarrega de la tramitació de les subvencions incloses en els Plans Provincials de la Diputació de València, entre d’altres.