La Generalitat aprova el projecte bàsic de la variant de Tavernes de la Valldigna per evitar el pas de vehicles pel nucli urbà

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha aprovat definitivament el projecte bàsic de la variant de la CV-50 a Tavernes de la Valldigna i la connexió amb l’N-332, com a requisit necessari per a poder licitar la contractació de la redacció del projecte de construcció en este primer semestre de l’any 2024.

La directora general d’Infraestructures i Projectes Urbans, M. José Martínez Ruzafa, ha destacat que “la variant donarà continuïtat a la carretera CV-50, evitarà el pas per l’interior del nucli urbà del municipi i millorarà la seguretat viària, així com la qualitat de vida dels ciutadans de Tavernes de la Valldigna”.

Pel que fa a la redacció del projecte de construcció, M. José Martínez Ruzafa ha recordat que “es tindran en compte els condicionants establits en la declaració d’impacte ambiental i en l’informe de resposta d’al·legacions rebudes durant el tràmit d’informació pública”. Per això, ha afirmat que “s’hauran de donar solucions per a obtindre les autoritzacions sectorials, especialment del Ministeri de Transports i Mobilitat i de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer”.

El projecte haurà de definir una solució per a la connexió de la CV-50 amb l’N-332 consensuada i autoritzable per la Demarcació de Carreteres a la Comunitat Valenciana. “El traçat creua els llits del barranc del Malet i el riu Vaca, en un àmbit inundable en el qual està pendent, per part del Ministeri de Transició Ecològica, la canalització del riu Vaca”, ha informat Martínez Ruzafa.

Intensitat de trànsit

La CV-50 forma part de la xarxa bàsica i estructural de la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana. En l’àmbit del projecte, presenta una intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles elevada, de l’orde de 10.000 vehicles/dia, amb un percentatge del 5% de vehicles pesants, que circula per l’interior de la travessia de Tavernes de la Valldigna.

Esta alta intensitat de trànsit, i la longitud de més de 2 quilòmetres de la travessia, exercix un efecte barrera a la població, la qual cosa produïx problemes de seguretat viària, contaminació acústica i la qualitat de l’aire es veu afectada per l’emissió de gasos i l’augment dels temps dels recorreguts urbans.

Finalment, el traçat previst per a la variant de Tavernes discorre pel sud del nucli urbà i la tipologia es correspon amb la d’una carretera convencional, d’un carril per sentit de circulació i vorals, amb interseccions tipus glorieta que permeten millorar la connectivitat amb el nucli urbà i minimitzar l’efecte barrera. També es preveu el disseny d’un itinerari per a vianants i ciclistes que connecte amb els camins agrícoles i les localitats veïnes.