Compromís planteja línies de metro que connecten la perifèria i l’àrea metropolitana de València

Compromís planteja ampliar les línies i el servei de Metrovalència per connectar entre si els barris perifèrics de València i expandir la xarxa ja existent per abastar més municipis. La coalició valencianista ha presentat dilluns la seua proposta de mobilitat metropolitana, que inclou serveis de metro 24 hores durant els caps de setmana per a connectar tota l’àrea metropolitana i multiplicar les freqüències

La proposta se sustenta sobre la prolongació de les línies 1 i 2 des d’Àngel Guimerà fins a l’hospital La Fe; la reconversió de la línia 6 en un tramvia orbital; connectar la Línia 10 d’Orriols amb el pont de Fusta, “vertebrant el nord i el sud de la ciutat i donant ús a l’estació del Mercat Central”, i amb el Cabanyal, i un nou túnel entre Albereda i Bailén que discórrega per davall del carrer de la Pau. La coalició adapta la proposta de l’Associació Valenciana pel Transport Públic, que inclou alguns projectes del PP que el PSPV va descartar, com els túnels subterranis fins al Mercat Central. Incorpora allargar traçats ja en marxa per donar servei a les localitats de Vilamarxant, Puçol i el Puig i Xirivella, Aldaia i Alaquàs.

En la presentació, a càrrec de Joan Baldoví, candidat a la Presidència de la Generalitat, juntament amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i la síndica de Compromís en les Corts Valencianes, Papi Robles, els dirigents de la coalició han reclamat que els pressupostos generals de l’Estat prevegen una partida explícita per al metro de València, com a Sevilla i Màlaga. “No és just que sempre siguem els valencians i valencianes els que estiguem infrafinançats”, ha criticat Ribó, mentre que Robles ha qualificat de “pobra” la proposta del PP, presentada fa unes setmanes. “És una vergonya sentir parlar el PP de millores en la xarxa de Metrovalència, tot i que en el moment en què ells van governar, i amb majoria absoluta, van abandonar completament el metro i van deixar la ciutadania sense un servei digne”, ha considerat la portaveu.

Per part seua, Baldoví ha incidit en la proposta com una forma de foment de la mobilitat sostenible: “És evident que la mobilitat és una de les claus fonamentals en la lluita contra l’emergència climàtica. Però l’única manera d’aconseguir la reducció de l’ús del cotxe privat és donant alternatives a la ciutadania”, ha apuntat.