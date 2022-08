La Comunitat Valenciana tanca 17 dels seus 22 parcs naturals i augmenta la vigilància aèria i terrestre davant l'elevat risc d'incendis

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que s'ha mobilitzat a tots els departaments de l'Administració autonòmica, així com a la resta d'administracions públiques implicades, per a intensificar la vigilància contra els incendis forestals i extremar les mesures de protecció de les persones davant l'alerta per onada de calor que afecta la Comunitat Valenciana.

El responsable del Consell ha mantingut una reunió de coordinació amb motiu de l'episodi d'altes temperatures a la qual han assistit, de manera telemàtica, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez; i la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà. En la reunió han participat també representants dels serveis d'extinció i prevenció d'incendis.

El president ha subratllat després de la reunió que la “corresponsabilitat” de la ciutadania és “clau” per a actuar davant l'episodi de calor extrema prevista per l'Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet) per a aquest pont, i ha fet una crida a la ciutadania perquè extreme la precaució per a evitar incendis.

Com ha avançat, s'activen els protocols de màxim risc, augmenta la vigilància aèria i terrestre i les mesures dissuasives des d'aquest mateix divendres. Entre elles, figura la restricció de la circulació de persones i vehicles per pistes i camins forestals en 17 dels 22 parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

El pla especial per a fer front als incendis forestals de la Comunitat Valenciana preveu que, en situacions com les d'aquest cap de setmana, es mobilitzen recursos extraordinaris i s'apliquen mesures extraordinàries, tal com ha explicat també en la reunió Gabriela Bravo.

En l'àmbit de prevenció d'incendis forestals per altes temperatures, la declaració del nivell de Preemergència 3 suposa unes restriccions d'obligat compliment en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana, com són la prohibició del trànsit de persones per sendes i camp a través, la suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o els seus voltants i la suspensió de l'ús festiu-recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal (fins a 500 metres).

Així mateix, també estableix la prohibició genèrica d'encendre qualsevol tipus de foc en els terrenys forestals i en la zona d'influència forestal i la suspensió de qualsevol mena d'autorització atorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals, tal com ha destacat el president.

En l'àmbit sanitari, com ha indicat Miguel Mínguez, s'ha acordat informar permanentment els municipis i organismes sobre els riscos que comporten les altes temperatures perquè mantinguen en alerta a la població sobre les mesures preventives en matèria de salut enfront de l'onada de calor.

Rutes de vigilància preventiva

Els mitjans aeris de la Generalitat realitzaran rutes de vigilància preventiva carregats amb aigua i retardant, per a efectuar una primera intervenció si detecten qualsevol incendi. S'estableixen fins a set rutes per tota la Comunitat Valenciana des de les bases d'Enguera, Siete Aguas i l'Aeroport de Castelló.

Per part seua, el personal del Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat realitzarà labors de vigilància i prevenció, a més de respondre davant l'extinció de possibles incendis forestals. Les unitats d'aquest servei mantindran l'operatiu de vigilància en zones estratègiques.

L'activitat preventiva s'intensificarà també des dels 66 observatoris de vigilància de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals distribuïdes per la Comunitat Valenciana.

Així mateix, els consorcis provincials de bombers i els bombers municipals de les capitals de província han comunicat que mantindran les dotacions als parcs i fins i tot reforçarà la seua presència.

Aquest dimecres el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ja va emetre un avís especial, que es difon a tots els municipis valenciand, comunicant la previsió meteorològica d'aquest cap de setmana i recomanant als municipis i organismes amb competències en la gestió de les emergències que es preste especial atenció a la vigilància de les superfícies forestals.

Restriccions en 17 parcs naturals

Durant la reunió, Mireia Mollà ha explicat que, al costat del desplegament de tots els mitjans humans i materials en matèria de prevenció d'incendis forestals, s'ha considerat convenient restringir la circulació de persones i vehicles en pistes i camins forestals de 17 dels 22 parcs naturals de la Comunitat Valenciana per a reduir el risc d'incendi provocat per les altes temperatures i el vent de ponent.

La restricció, que entra en vigor aquest divendres i estarà vigent fins al dimarts 16, afectarà els parcs de: Serra d’Irta, Penyagolosa, Desert de les Palmes, Tinença de Benifassà, Serra d’Espadà, Serra Calderona, Chera-Sot de Chera, Puebla de San Miguel, Túria, Gorges del Cabriol, Serra de Mariola, Font Roja, Montgó, Serra Gelada, Prat de Cabanes-Torreblanca, Marjal Pego-Oliva i la zona forestal de L’Albufera.

També ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana perquè seguisca les normes i les recomanacions necessàries per a protegir el patrimoni natural. Amb el nivell de preemergència 3 queden també suspeses les proves esportives en terreny forestal i s'estableix la prohibició d'encendre foc en els boscos i la seua zona d'influència (500 metres), les obres o treballs i l'ús de material pirotècnic en els terrenys citats i la seua àrea d'influència. Fora de les instal·lacions d'acampada tampoc es podrà realitzar cap mena d'activitat esportiva o recreativa.

La Conselleria de Transició Ecològica mobilitzarà en tasques de vigilància més de 460 efectius -entre agents mediambientals, personal tècnic de prevenció- , 122 vehicles, 66 observatoris forestals i un helicòpter. Els efectius informaran a més ajuntaments i ciutadania de les mesures adoptades i sol·licitaran la seua col·laboració.

Recomanacions davant l'onada de calor

És important protegir especialment persones majors, malaltes i a la infància, i tindre en compte que, per a qualsevol emergència, s'ha de cridar al telèfon 112.

En termes generals, per a suportar la calor intensa, es recomana mantindre l'habitatge fresc i ventilat, practicar exercici físic en les hores menys caloroses del dia, evitar l'exposició al sol entre les 12.00 i les 16.00 hores i protegir-se amb crema solar.

A més, també s'aconsella beure aigua amb freqüència, encara que no es tinga set; evitar el consum d'alcohol i les begudes amb molta cafeïna i menjar abundants ensalades, fruites i verdures fresques. És important assegurar una ingesta hídrica diària adequada i d'aliments amb un elevat contingut en aigua, així com tindre especial cura en la hidratació en població infantil i anciana, embarassades, així com en persones amb malalties cròniques.

Així mateix, quan s'estaciona el cotxe en la via pública, mai cal deixar ni a persones ni mascotes perquè en el seu interior es podrien aconseguir temperatures molt elevades.

D'altra banda, per a garantir la seguretat alimentària, es recomana evitar el contacte entre els productes crus i els cuinats i mantindre'ls a temperatures segures. Els aliments que estiguen exposats en bars, cafeteries, restaurants han d'estar protegits per vitrines i conservats en condicions sanitàries adequades, de manera que estiguen refrigerats sempre que calga.