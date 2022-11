La defensa del cap de gabinet de Jorge Rodríguez al·lega la seua “nul·la intervenció” en els contractes jutjats en 'Alqueria'

Torn de les defenses de l'equip de l'expresident de la Diputació de València en les últimes sessions del judici del 'cas Alqueria'. El lletrat de Ricard Gallego, excap de gabinet de Jorge Rodríguez, ha defensat la “nul·la intervenció” del seu client en els fets que es jutgen en la causa.

La defensa de Gallego al·lega que en cap dels correus electrònics intervinguts per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional apareixen els informes que qüestionaven la legalitat dels contractes d'alta direcció en l'empresa pública Divalterra.

El lletrat sosté que la condició de cooperador necessari per la qual s'acusa a Ricard Gallego no ha quedat acreditada. El cap de gabinet de Jorge Rodríguez s'hauria assabentat de la polèmica sobre els contractes d'alta direcció “per la premsa”. En definitiva, ni “va participar” en l'elaboració dels contractes ni “va emetre cap informe”.

La defensa de Ricard Gallego ha argumentat que entre 2015 i 2018 no resultava d'aplicació l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP) per als contractes d'alta direcció. En tot cas, es tracta d'una qüestió “tremendament controvertida” amb jurisprudència contraposada.

La defensa de Jorge Cuerda, el secretari-lletrat assessor del Consell d'Administració de l'empresa pública, ha argumentat que el seu client es dedicava exclusivament a l'“assessorament legal” i no va exercir “un control de fet sobre Divalterra”.

En la mateixa línia que els altres acusats de l'equip de Jorge Rodríguez, el lletrat de Cuerda ha incidit en què el seu client no va tindre una intervenció directa en els nomenaments dels alts directius ni va ocultar els informes contraris a les contractacions. La defensa del secretari del Consell d'Administració de Divalterra ha assegurat que els càrrecs van complir funcions d'alta direcció. “No hi ha evidències que no fora així”, ha postil·lat.