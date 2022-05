Així serà la gigafactoria de bateries de Volkswagen a Sagunt: 200 hectàrees, 3.000 milions d’inversió i 3.000 ocupacions directes

Dijous es presentava a Sagunt la iniciativa ‘Electrificant Espanya’, impulsada per Volkswagen i que preveu, com a fita principal, la construcció d’una gigafactoria de bateries a la ciutat valenciana de Sagunt. En total, 62 empreses nacionals i internacionals, associades en el projecte Future: Fast Forward liderat per Grup Volkswagen i Seat, van presentar dimarts passat el Perte (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) del vehicle elèctric i connectat –amb un pressupost de 2.975 milions d’euros entre préstecs (1.425 milions) i subvencions (1.550)–, al qual està vinculada futura planta de Sagunt.

El president de Grup Volkswagen, Herbert Diess, ha anunciat una inversió global per a tot Espanya de 10.000 milions d’euros –entre el Grup Volkswagen i els seus socis de Future: Fast Forward–, la qual cosa es tradueix en “la inversió industrial més gran” en la història d’Espanya amb l’objectiu d’“assegurar el futur de l’automòbil”.

D’aquesta quantitat, la multinacional alemanya aportarà 7.000 milions d’euros, dels quals 3.000 es destinaran a la construcció de la gigafactoria de bateries de Sagunt i la resta, a l’electrificació de les plantes que Volkswagen té a Pamplona i Martorell. La factoria valenciana serà la tercera d’aquestes característiques que posen els alemanys a Europa, a més d’Alemanya i Suècia, i està previst que se’n construïsquen tres més abans del 2030, amb què poder atendre la demanda de la marca.

La multinacional alemanya necessita un terreny de 200 hectàrees per a la construcció de les seues instal·lacions, que donaran faena a 3.000 persones de manera directa fins al 2030 –es calcula que es generaran entre 10.000 i 12.000 ocupacions més de manera indirecta– i tindrà una capacitat de 40 gigavats/hora anuals. A més, requereix una planta fotovoltaica, que construirà Iberdrola en una superfície annexa de 240 hectàrees i que suposarà una inversió de 500 milions d’euros. D’aquesta manera, entre el 20 i el 30% de l’energia consumida per la gigafactoria serà d’origen solar i provindrà de la infraestructura que desenvoluparà Iberdrola: “Cal generar un ecosistema i ser sostenibles al llarg de la cadena de producció”.

Volkswagen vol començar a construir com més prompte millor. “Cal començar ja, tot just acabe aquest acte”, ha dit el president del Consell d’Administració de Seat, Thomas Schmall, que ha justificat l’elecció valenciana per la seua capacitat “logística” i la “velocitat” de les seues actuacions i ha anunciat que l’objectiu de la multinacional és començar les obres el 2023 i començar a produir el 2026. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha recollit el guant llançat per Schmall: “Tenim molt a fer fins al 2026 i puc garantir que totes les administracions complirem perquè aquest somni siga una realitat”.

Pel que fa a les possibles sinergies entre la futura factoria de Sagunt –en principi produirà per a les fàbriques de Catalunya i Navarra– i la planta de Ford a Almussafes, els responsables de la multinacional alemanya han reconegut que hi ha col·laboració amb la marca nord-americana, “Ford ha augmentat la seua demanda i utilitzarà [per als seus vehicles elèctrics] la mateixa tecnologia del Cupra [del grup Volkswagen]”, encara que han puntualitzat: “Caldrà preguntar-los a ells”. De totes maneres, han aclarit tant Diess com Schmall que, hui dia, les sis gigafactories de bateries previstes pels alemanys per a aquesta dècada estan previstes per a atendre la demanda pròpia de vehicles elèctrics, “la nostra quota de mercat”.

Sobre les repercussions laborals de l’electrificació de les plantes, que afectarà tant Martorell com Pamplona, Schmall ha apuntat que amb el vehicle elèctric es requereix entre un 20% i un 30% menys de mà d’obra: “No obstant això, no és cert que treballe menys gent. Al contrari, ocuparem més gent, ja que sorgeix un nou negoci, noves oportunitats. El que sí que és cert és que no tothom continuarà treballant en el seu mateix lloc”.

Tant el president Pedro Sánchez com el cap del Consell, Ximo Puig, van destacar aquesta iniciativa, que permetrà a Espanya convertir-se en “un gran hub europeu” de producció de bateries per a vehicles elèctrics. El president de la Generalitat ha destacat aquesta actuació, “la inversió empresarial més important en l’últim mig segle en la Comunitat Valenciana, que ”canviarà la vida de centenars de milers de valencians“ i convertirà el territori valencià en el pol de mobilitat sostenible del sud d’Europa.

“Estem preparats per a transformar la indústria espanyola cap al vehicle elèctric i connectat”, ha sentenciat Herbert Diess.