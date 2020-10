Els deutes llastren la Fundació per al Patrimoni Industrial de Sagunt i la deixen en punt mort

El 1994 es posava en marxa la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt, una entitat que gestiona els espais del Forn Alt número 2 i el futur museu industrial, que se situarà en l’antiga nau d’efectes i recanvis de l’extinta Alts Hornos del Mediterráneo, la rehabilitació de la qual continua pendent des de fa anys. No obstant això, la institució, els patrons de la qual són l’Ajuntament de Sagunt i la Generalitat Valenciana, travessa una situació econòmica delicada que la deixa pràcticament en punt mort. La fundació tenia fins divendres passat dos empleats, en ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació) des de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia i fins dilluns passat, quan un d’ells, la tècnica, es va reincorporar al seu lloc de treball. El segon d’ells, el director gerent, Luis Roberto Doménech, va comunicar el seu cessament al patronat divendres passat per “motius laborals”, com ell mateix reconeixia a elDiario.es: “Vaig deixar el meu Ajuntament amb molta il·lusió per vindre a treballar ací, però les coses no han eixit com esperava”.

Luis Roberto va arribar al càrrec al juliol del 2018 i un dels seus objectius llavors era que el museu poguera estar operatiu el 2020. No obstant això, en aquest temps, la situació econòmica de l’entitat, llastrada pels deutes, ha sigut precària. “L’Ajuntament i la Generalitat han de fer aportacions anuals de 60.000 euros, tanmateix, l’Ajuntament no hi fa aportacions des del maig del 2018, quan va ingressar 380.000 euros que es van consumir quasi íntegrament per a fer front a pagaments pendents, i la Generalitat fa les seues aportacions a 18 mesos”, explica el gerent de la fundació, fins divendres passat, que afirma que per aquests problemes de tresoreria han hagut de recórrer a endeutament: “L’última pòlissa que vam subscriure, de 124.998 euros, diners que van íntegrament a inversions i despesa corrent, perquè les subvencions no arriben, venç aquest mes d’octubre”.

L’alcalde de Sagunt i president del patronat de la Fundació, el socialista Darío Moreno, reconeix que la situació de l’entitat continua sent “molt precària”. “El 2015 es va intentar donar un nou impuls i recuperar la Fundació, però van començar a aparéixer factures en els calaixos i sentències que van obligar l’Ajuntament a injectar-hi 500.000 euros per a intentar salvar-la, una quantitat que al final va resultar insuficient per a tapar tots els forats generats en els 10 anys anteriors”, relata Moreno, que apunta que amb l’arribada de la nova gerència en la legislatura passada es van trobar “zero papers i multitud de morts en l’armari” fruit d’una gestió “desastrosa”. Actualment, l’objectiu és regularitzar el deute, que calcula en uns 200.000 euros, per reflotar l’entitat: “Sembla que ja s’ha tocat fons”.

“No volem que desaparega, sinó que la gestió siga més flexible”, afirma Moreno, que afig que s’està estudiant la possibilitat de cedir a la Fundació l’ús de la Nau –un gran contenidor cultural infrautilitzat que en el seu moment va formar part del projecte, també fallit, de la Ciutat de les Arts propietat de la Generalitat Valenciana– perquè el gestione i acabar amb tots els problemes que encara afecten la institució perquè els treballadors puguen centrar-se a tirar avant el projecte del museu industrial.

Des de l’Associació Memòria Industrial i Moviment Obrer (Amimo), per part seua, han denunciat la paràlisi d’una fundació que “no té capacitat de gestió”, per la qual cosa fan una crida a l’Administració perquè busque una manera en què puga gestionar tant el museu com el forn alt, “siga per mitjà d’un consorci o directament”. A més, lamenten l’estat en què es troba el museu, que la seua posada en marxa depén d’uns recursos econòmics dels quals no disposa l’entitat, ja que l’Ajuntament “no fa les seues aportacions anuals ordinàries perquè no les autoritza la Intervenció municipal”.

També denuncien el perill que suposa, en les condicions actuals, la nau que acollirà el museu: “Allí s’ha apilat en palets i caixes gran quantitat de documentació que no està en les condicions adequades d’arxivament i conservació, hauria de romandre en un magatzem especialitzat fins que el museu tinguera les condicions adequades, així com estructures de fusta provinents de la Nau (antiga nau de tallers). Tot això converteix aquest edifici, amb gran quantitat de material inflamable en l’interior i sense cap vigilància, en un perill”. Des d’aquest col·lectiu, Miguel Ángel Martín lamenta que la fundació “s’ha fet bola” a les institucions i “ningú sap com ficar-li mà, ja que, després de tant de temps, la rehabilitació del museu continua sense estar acabada i, per descomptat, tampoc existeixen els projectes museístic i museogràfic”.

Els espais museístics

El Forn Alt número dos, la icona més representativa del Port de Sagunt, data del 1922 i va fer la primera colada el 26 de juny de 1926, que, formada per mineral de ferro, carbó de coc i calcària, suposava el pas previ a l’obtenció de l’acer. Aquesta infraestructura de 64,20 metres d’alçària va mantindre l’activitat fins al 1984, quan la reconversió industrial va suposar el tancament d’Altos Hornos del Mediterráneo. El 1998 va començar una rehabilitació que el 2012 va rebre el premi Europa Nostra. Aquest espai sí que és visitable des d’octubre del 2018 en la segona etapa –es va inaugurar al públic en una primera etapa el 2011– i el mes de febrer passat, l’últim abans de la declaració de l’estat d’alarma, va rebre 800 visites.

El Museu Industrial tindrà la seu en l’antiga nau d’efectes i recanvis, un edifici construït el 1927 per la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo per emmagatzemar matrius i recanvis de peces per a la maquinària siderúrgica. La rehabilitació està pendent de finalització, igual que els projectes museològic i museogràfic.