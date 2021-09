FOTOGALERIA | Arranca el curs escolar, el tercer de la pandèmia, a la Comunitat Valenciana

Dimecres ha començat el curs escolar 2021-2022 a la Comunitat Valenciana, el tercer en pandèmia. Un total de 787.565 d’alumnes d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació professional han tornat a les classes, fet que suposa un 0,35% menys que al setembre passat (2.753 estudiants menys que el curs anterior). Per a atendre les necessitats d’aquests estudiants hi haurà 77.916 docents (5.042 més que fa un any, és a dir, un increment del 2,4%) amb la finalitat de garantir el 100% de la presencialitat en totes les etapes educatives.

Malgrat la reducció de l’alumnat, propiciada pel descens de la natalitat que ha provocat que ingressaren menys xiquets i xiquetes en Infantil, s’ha produït un increment considerable d’estudiants en Secundària, Batxillerat i, sobretot, FP. Precisament, la Formació Professional és la principal aposta del Govern valencià, amb 7.300 places noves.

A més, per primera vegada, les escoles comptaran amb personal d’orientació que formarà part de l’equip de professorat de cada centre d’Infantil i Primària, seguint el model ja establit en els instituts. Hi haurà 1.452 orientadors i orientadores en els centres educatius per a atendre l’alumnat, un 37,2% més que el curs anterior.

Les classes acabaran el 17 de juny en ESO, Batxillerat i FP i el 21 de juny en Infantil i Primària.