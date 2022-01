La Generalitat Valenciana destina 6,4 milions al Pla Recuperem Llars per a rehabilitació orientada a habitatge social

La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha augmentat fins a 6,4 milions d’euros la quantia màxima d’ajudes del Pla Recuperem Llars per a la rehabilitació d’habitatges o edificis d’entitats locals destinats a habitatge o lloguer social. Així doncs, 82 municipis han tramitat sol·licituds, de les quals huit s’han tancat per estar duplicades o donar-se per desistides.

Dels municipis que han obtingut la subvenció, l’Ajuntament de Viver encapçala la quantitat més gran (mig milió d’euros), seguit pel de Montanejos (483.915 euros) i Ademús (449.416 euros).

El pla, segons el departament que dirigeix Héctor Illueca, pretén augmentar l’oferta d’habitatges amb finalitats socials, prioritàriament en municipis amenaçats de despoblament i recuperar patrimoni.

Les ajudes cobreixen les actuacions prèvies necessàries per a escometre l’adequació de l’habitatge o l’immoble, les obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació destinades a aconseguir les condicions degudes d’habitabilitat de l’habitatge o les actuacions prèvies necessàries per a escometre l’adequació de l’habitatge o l’immoble.

A més, també cobreix qualsevol intervenció destinada a millorar elements comuns en el cas de tractar-se d’una rehabilitació d’un edifici complet o l’adquisició de l’immoble prèvia a la rehabilitació.