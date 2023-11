El Govern de Mazón adjudica 2,3 milions a l’empresa d’un processant en una trama de saqueig a la Sanitat

Uns quants empresaris processats en el cas Osvaldos, una trama de presumpte saqueig de 35 milions d’euros en adjudicacions de la sanitat pública valenciana, estan pendents de la data en què s’asseuran en el banc dels acusats. Una de les empreses implicades acaba d’obtindre una adjudicació pública. La Conselleria de Sanitat de l’executiu autonòmic del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón, ha adjudicat un contracte per un import de 2,3 milions d’euros a la firma Kanbanlog SL, administrada per Miguel Sanfélix, un dels processats del cas Osvaldos.

Es tracta de la mateixa trama presumptament corrupta a què l’actual titular de la cartera de Sanitat, el popular Marciano Gómez, va abonar pagaments sense justificació mitjançant una consultora privada, en què el conseller manté una participació d’1,9 milions d’euros.

L’empresa adjudicatària forma part de la presumpta xarxa corrupta que va desviar fons de contractes de la sanitat pública valenciana, durant els governs del PP, per a pagar terrenys, vehicles o viatges de luxe a l’exgerent de l’Hospital Provincial de València, Sergio Blasco, principal processat en la causa i nebot d’un exconseller condemnat pel desviament dels fons de la cooperació.

Així doncs, l’empresa Kanbanlog SL ha aconseguit l’adjudicació del servei de gestió logística dels magatzems del Departament de Salut de Sagunt, dependent de la Conselleria de Sanitat. La mesa de contractació es va reunir el 14 de setembre passat i va triar la firma, pel fet de tractar-se de l’oferta més avantatjosa. Kanbanlog SL va ser l’única empresa que es va presentar a la licitació.

Amb un termini d’execució de quatre anys, el Departament de Salut de Sagunt ha sol·licitat a la firma la constitució d’una fiança, per un import de 93.600 euros, i la presentació de les certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, segons la documentació consultada per elDiario.es.

La firma, segons el jutge instructor del cas Osvaldos, va rebre pagaments d’Out-log SL, una altra mercantil implicada en la trama, a pesar que no tenia personal (com a màxim va tindre un treballador a partir del 2013). “La major part dels ingressos de Kanbanlog són preteses comissions de vendes a empreses del mateix entramat”, assegurava l’instructor de la causa.

L’empresari té, segons el titular del Jutjat d’Instrucció número 6 de València, amb un “ampli patrimoni tant immobiliari com en vehicles”. Amb uns actius de 3,7 milions d’euros, Kanbanlog SL va declarar uns beneficis de 273.077 euros el 2022, segons els últims comptes depositats en el Registre Mercantil. Miguel Sanfélix, administrador únic, cobra una retribució anual com a gerent de 36.385 euros.

Kanbanlog SL deté la meitat de l’accionariat d’Out-Log SL, una altra empresa implicada en la presumpta trama que va haver de reintegrar a l’Hospital General de València 876.000 euros cobrats de més per la gestió logística entre el 2014 i el 2015.

La firma, segons l’instructor de la causa, va rebre ingressos “per pretesos treballs i serveis efectuats a les mercantils de l’estructura que no es justifiquen per preteses mediacions o vendes d’equipament”.

Àudios: Sergio Blasco “ha posat molt en aquest negoci”

La investigació del cas Osvaldos, a càrrec de la Fiscalia Anticorrupció i de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, va detectar correus electrònics entre Miguel Sanfélix i Sergio Blasco en què es detallen dades de la facturació d’Out-Log SL, “sense que hi haja justificació, llevat de l’acord entre ells, perquè l’administrador d’una mercantil done explicacions al director d’un hospital dels beneficis que s’obtindran per part de la mercantil a què ha adjudicat contractes”, sosté el jutge instructor.

En el sumari també consten gravacions de converses entre Sergio Blasco, l’empresari i altres integrants de la presumpta trama en què l’exgerent de l’Hospital General afirma que “ha posat molt en aquest negoci” i que “ha donat un contracte de 10 anys a Miguel [Sanfélix]”.

A més de les adjudicacions investigades en el marc de la trama del cas Osvaldos, només el 2019 Kanbanlog SL també va obtindre contractes per 5,2 milions de la Conselleria de Sanitat, durant l’etapa del Pacte del Botànic. L’empresari va aconseguir en ple confinament per la crisi sanitària de la Covid-19, mitjançant un procediment negociat sense publicitat i d’emergència, dos contractes valorats en 358.000 euros per a subministrament i repartiment de màscares i equips de protecció en residències sociosanitàries dependents de la Generalitat Valenciana.

“Hem treballat amb el PSOE, amb el PP i amb els que siga”

Miguel Sanfélix, a preguntes d’aquest diari, assegura que l’empresa té més de 60 treballadors, que “està aportant molt” al sector de la logística i “a escala nacional té prestigi i competeix amb grans multinacionals”. També destaca la faena de la firma durant la pandèmia.

L’empresari lamenta que, més d’un any després que el jutge dictara la interlocutòria de procediment abreujat, encara no coneix la qualificació de la Fiscalia. “Ja fa 10 anys que patisc el cas i només he pogut declarar una vegada, és un malson”, afig.

Sanfélix destaca que l’empresa ha guanyat concursos en altres territoris –fa poc a Andalusia– i que està implantada “en gairebé tots els hospitals de la Comunitat Valenciana”. A més, lamenta que se’l vincule amb la mercantil, de la qual està prop de desvincular-se per haver complit l’edat de jubilació.

També defensa l’última adjudicació que ha obtingut la firma: “La logística és eficiència i serà perquè aportem més eficiència que ningú, a força de molta faena i molt d’innovar”. “Continuem treballant, hem treballat amb el PSOE, amb el PP i amb els quals siga”, conclou.