El Govern reconeix que només ha executat un 16% del pla de Rodalia de València i xifra en 614 milions les actuacions en marxa

El 18 de desembre de 2017 el ministre de Foment llavors, Íñigo de la Serna (PP), va presentar un nou Pla de Rodalia per a la Comunitat Valenciana després de convertir-se en lletra morta l’anterior projecte presentat l’any 2010 pel seu antecessor en el càrrec, José Blanco (PSOE), juntament amb l’expresident Francisco Camps (PP).

El projecte, heretat per l’actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que dirigeix la socialista Raquel Sánchez, incloïa 45 actuacions amb una inversió global de 1.436 milions d’euros entre l’any 2017 i l’any 2025, per la qual cosa per a complir-lo caldria una inversió mitjana anual de 179,5 milions d’euros.

Com va informar elDiario.es, un informe de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana publicat el mes de novembre passat xifrava en un 15% el pressupost mobilitzat fins a aquell moment, a tan sols quatre anys que finalitze.

Sobre aquest tema, el senador de Compromís, Carles Mulet, va sol·licitar al Govern informació detallada de l’estat d’execució de les inversions i, segons la resposta de l’executiu central, “en relació amb el Pla de Rodalia de València, actualment, s’indica que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) està impulsant actuacions (finalitzades, execució, licitació de projecte o obra, redacció de projecte, etc.) per import de 614,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un 54,6% del pressupost vigent. Tot allò que depén d’Adif està en redacció, licitació, execució o finalitzat”.

No obstant això, pel que fa a pressupost ja executat, reconeix que “del 2017 al tancament del 31 d’octubre de 2021, s’ha executat inversió imputable a Rodalia per import de 234,27 milions d’euros (IVA inclòs), incloent-hi les actuacions que Adif Alta Velocitat executa en el tram València-Castelló”, és a dir, un 16% del que es preveu en el conjunt del Pla de Rodalia.

Addicionalment, “la inversió feta directament per Renfe a la Comunitat Valenciana i a la Regió de Múrcia des del 2018 fins al 2021 (amb base en la previsió de tancament per a aquest últim exercici), que inclou les partides corresponents als nuclis de Rodalia, ha ascendit a 134 milions d’euros”.

Per a Mulet “és una vergonya que en quatre anys tan sols hagen executat un 16% del que es preveu, cosa que constata el fracàs absolut, ja que moltes vegades no és falta de pressupost, és falta de voluntat política en temes com la jubilació de maquinistes, en què no cal inversió, sinó simplement actuació”.

El senador a més ha lamentat la falta d’explicacions, ja que en la seua pregunta el que demanava era a què es devia “aquest desastre” que no acaba de solucionar-se, malgrat els diferents plans presentats.

L’últim el va anunciar en el Palau de la Generalitat Valenciana juntament amb el president Ximo Puig la ministra Raquel Sánchez, que es va comprometre a anar recuperant de manera progressiva els serveis que s’oferien abans de la pandèmia a mesura que s’anaren incorporant els nous maquinistes i va assegurar que el mes vinent de juny s’hauria completat la recuperació del 100% de l’oferta de trens prèvia a la crisi sanitària.

A més, es va anunciar una rebaixa del 35% en les tarifes recurrents, com són el bonotrén, l’abonament mensual, l’abonament mensual il·limitat i la targeta Studios durant el primer trimestre del 2022, mantindre el servei de devolució Xpress, pel qual ja s’indemnitza els ciutadans amb un altre bitllet en cas de cancel·lació o en aquelles ocasions en què arribe a la destinació amb un retard superior a 15 minuts.

Sobre aquest tema, fonts de Renfe han informat que tot el pla anunciat està complint-se tal com estava previst. En concret s’han recuperat 22 serveis de Rodalia, 11 per sentit, en la línia C6 València-Castelló, des del 24 de gener passat. Amb la nova programació s’estableix una oferta de 58 trens entre totes dues ciutats, 29 per sentit. Així mateix, s’ha restablit la circulació de 6 serveis de Rodalia, 3 per sentit, en la línia C5 Caudiel-Sagunt-València.