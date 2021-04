L’Ajuntament de Sogorb, del PP, accepta la donació d’un bust de Franco

El ple de l’Ajuntament de Sogorb, amb els vots a favor del PP, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PSPV-PSOE i de Segorbe Participa, ha acceptat la donació d’un bust del dictador Francisco Franco per part de l’escultor Manolo Rodríguez, de 84 anys. El bust de Franco, un model d’escaiola elaborat el 1968, forma part d’una donació de 86 obres de l’artista valencià.

L’ajuntament, això sí, s’ha compromés a habilitar un espai per a mostrar les obres donades per l’artista, autor de l’estàtua de Vinatea en la plaça de l’Ajuntament de València o la del torero Manolo Montoliu davant de la plaça de bous. L’artista també és autor del monument al poeta Miguel Hernández a Buenos Aires i del monòlit en homenatge a Luis Monzonís a Dublín. El seu monument al combatent iraquià, exposat a Bagdad, va guanyar el primer premi del Concurs Internacional d’Escultura convocat pel Govern de la República de l’Iraq el 1982.

L’alcaldessa de Sogorb, la popular María Carmen Climent, ha agraït la “generositat demostrada amb aquesta donació”. L’oposició, no obstant això, no veu que l’ajuntament accepte la donació d’aquest bust en concret, encara que agraeix la resta de les obres.

La portaveu socialista en la localitat, Inmaculada Mouriño, ha criticat que el consistori accepte el bust del dictador i ha recordat que fa poc es va retirar l’última estàtua de Franco en una via pública espanyola. La portaveu socialista afirma que “votem en contra d’aquesta donació perquè exposar aquest bust suposaria incomplir la Llei de memòria històrica, agraïm la resta de les obres que vol donar l’artista, que enriquirien el nostre poble, però sense incloure aquesta” i demana a l’equip de govern que “reconsidere la seua posició, negocie la donació i no pose traves per a incomplir aquesta llei”. “Com a Ajuntament hem de vetlar pel seu compliment”, afig Mouriño.

“Hem de continuar fent passos avant i no retrocedir, com seria exposar aquest bust al nostre poble. Esperem que no arribe mai a formar part del patrimoni municipal i menys que es veja exposat, ha declarat la portaveu socialista, que afig: “No entenem que el PP de Sogorb estiga fent com si no passara res amb un tema tan seriós com és la condemna de la dictadura franquista”.

La regidora de Cultura, Marisa López, ha advertit que el consistori, “com no podia ser d’una altra manera, no exposarà cap obra que vaja en contra de la llei de memòria històrica o que puga ferir sensibilitats tant d’altres grups polítics com de veïns”.