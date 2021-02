L’Església valenciana ha immatriculat un miler de propietats gràcies a la llei d’Aznar

El Govern central ha fet públic dimarts l’informe dels béns immobles que l’Església catòlica va immatricular gràcies a una llei impulsada per José María Aznar el 1998 que va permetre registrar a nom seu edificis, apartaments o finques amb tan sols una certificació eclesiàstica.

En la llista figuren 34.961 béns i immobles a tot Espanya. D’aquesta manera, els particulars que consideren que tenen drets de propietat sobre aquests podran iniciar els processos de reclamació.

Del total de propietats, 912 se situen a la Comunitat Valenciana i tan sols en 123 casos hi ha algun tipus de títol que acredite que l’Església n’és la propietària. D’aquestes, 212 estan situades a la província de Castelló (40 amb títol acreditatiu), 178 a la d’Alacant (23 amb títol) i 522 a la de València (60 amb títol acreditatiu).

L’autonomia valenciana és l’onzena d’Espanya en què més immatriculacions es van fer. Castella i Lleó (10.243), Galícia (7.131) i Catalunya (4.192) són les que més casos han registrat.

Entre els immobles que l’Església es va adjudicar a la Comunitat Valenciana destaquen la catedral de València, l’església de Santa Caterina de València, la cocatedral d’Alacant o el Palau Episcopal d’Oriola.

La normativa hipotecària va permetre a l’Església posar a nom seu béns immobles que estigueren destinats al culte o no, com ara finques, parcel·les, habitatges o aparcaments. Aquest procediment va estar vigent fins a l’any 2015, en què es va modificar aquesta llei. En aquest període de dèsset anys, l’Església va immatricular un total de 34.961 béns d’acord amb l’informe que ha arribat “en mà” al Consell de Ministres, és a dir, sense haver-se inclòs prèviament en l’ordre del dia, segons aquestes mateixes fonts.

La conferència episcopal estava al corrent que aquesta setmana “es mouria” l’assumpte, però no té en poder seu l’informe. Fonts consultades per elDiario.es qüestionen que “siga legal” donar-hi publicitat i es mostren convençudes, igualment, que l’informe dirà que “s’ha procedit, en la majoria dels casos, conforme a la llei”, informa Jesús Bastante.

La Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria de Transparència que dirigeix Rosa Pérez, va contactar amb el Govern fa poc per sol·licitar la llista d’immatriculacions relativa a la Comunitat Valenciana.

Com va informar elDiario.es, l’executiu central es va comprometre a facilitar tota la informació relativa al territori valencià una vegada es faça públic l’informe i fins i tot a fer de mediadors si hi haguera alguna propietat pública afectada per les immatriculacions susceptible de ser recuperada per l’Administració.