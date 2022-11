La pilota urbanística de Tabacalera aprovada pel PP costarà almenys 30 milions a l’Ajuntament de València

La pilota urbanística de Tabacalera impulsada pel PP de la difunta alcaldessa Rita Barberá costarà finalment a l’Ajuntament de València uns 30 milions d’euros 17 anys després d’aprovar-se el conveni que va donar lloc a l’operació.

Fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez han informat que en el ple del mes d’octubre passat es va aprovar el pagament de 6,7 milions d’euros a la promotora Guadalmedina en concepte de liquidació del conveni esmentat que correspon a l’edificabilitat de la parcel·la no construïda al carrer de Misser Mascó i que es convertirà en un jardí.

A aquesta quantitat cal afegir el cost de l’expropiació de la parcel·la esmentada, que podria estar al voltant de 24 24 milions d’euros segons les primeres estimacions.

Després de la decisió judicial que va impedir portar l’edificabilitat que queda per desenvolupar a altres terrenys de la ciutat, la constructora Guadalmedina va sol·licitar l’execució de la sentència d’octubre del 2015 que va declarar il·legal tot el pla, cosa que incloïa la devolució de tot l’edifici o, en defecte d’això, el pagament d’una quantitat equivalent al preu de l’immoble, valorat en uns 35 milions d’euros.

En el seu recurs, la companyia també exigia una compensació 14,4 milions per la requalificació anul·lada, però ometia el lucre que va obtindre gràcies l’obtenció de l’edifici municipal de la plaça d’Amèrica, on va construir habitatges de luxe, i en una de les dues parcel·les obtingudes al carrer de Misser Mascó després de l’enderrocament il·legal d’una part de les naus industrials, on també va edificar pisos de què va obtindre una rendibilitat.

L’Ajuntament va descartar accedir a les pretensions de la promotora i finalment la liquidació del conveni costarà els 6,7 milions esmentats més l’expropiació de la parcel·la sense edificar.

Sobre aquest tema, la vicealcaldessa Sandra Gómez assegura que els socialistes ho tenen clar: “A València, PP de Partit Popular, s’escriu amb p de pufo”, i recorda que la ciutat “continua pagant l’herència enverinada dels governs de Rita Barberà, a qui hui intenten reivindicar per llavar-se les consciències els que la van expulsar del PP”.

“Vam defensar amb fermesa que l’Ajuntament tinguera la mínima llosa possible de la gran estafa que va suposar aquesta operació del Govern Barberá, però ens hem trobat una sentència que obliga a pagar els valencians i les valencianes a una empresa”, lamenta.

Sandra Gómez adverteix al PP que “hauria de demanar perdó”, perquè “aquests diners podrien destinar-se a prestar serveis públics, a generar centres socials, ajudes, centres de salut, habitatges socials, escoletes municipals per als valencians i les valencianes en compte de pagar a una empresa única”.

Però, assegura, “hi ha moltes més qüestions pendents que se sumen a unes altres que estem en vies de resolució”. Així doncs, recorda la “nefasta gestió” sobre el circuit de Fórmula 1 en el PAI del Grau, la construcció del nou Mestalla o Benimaclet, “tots en vies de resolució, però que han suposat la pèrdua de recursos per a les administracions o el bloqueig d’infraestructures i dotacions en els barris de famílies treballadores”, puntualitza.

Igualment recorda que el PP “va deixar hipotecada amb més de 300 milions la façana marítima per pagar el seu balafiament i ha sigut el PSOE el que ha resolt un problema que arrossegàvem des de fa més d’una dècada”. “Juntament amb la recuperació del Cabanyal-el Canyamelar i el desenvolupament del Grau, per fi podrem impulsar el projecte de la façana marítima per generar un pol d’innovació i desenvolupament tecnològic”, conclou.