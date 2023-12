La prioritat per als vianants segons el PP i Vox a València: deixar carrils bici en les voreres i omplir de busos la plaça de l’Ajuntament

“El vianant serà l’eix de la mobilitat en aquest mandat”. Així s’han pronunciat més d’una vegada l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell.

No obstant això, en la pràctica no és el que es veu en els primers mesos de mandat del PP i Vox al capdavant de l’Ajuntament. Un dels exemples més clars és el projecte de renovació de voreres del Pont d’Aragó que pretenia baixar el carril bici a la calçada, per no parlar del desviament de cinc línies de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) per eix del carrer de la Pau, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament, zones plenes de vianants per les diferents conversions en zona de vianants escomeses en l’entorn.

La primera de les actuacions va sorgir dels pressupostos participatius Decidim VLC el mandat passat amb Compromís i el PSPV al capdavant del Govern municipal i que consistia a instal·lar noves rajoles en el Pont d’Aragó i també a baixar a la calçada el carril bici, ocupant un dels quatre carrils de circulació del pont en sentit al centre. D’aquesta manera, es donava més seguretat tant a ciclistes com a vianants, evitant que entraren en conflicte i donant més espai al vianant per a passejar.

El nou equip de Govern de dretes i d’extrema dreta, no obstant això, ha modificat el projecte per a habilitar un carril bus en l’espai en què s’havia d’adequar el carril bici i ha tornat a pintar un itinerari ciclista sobre les noves rajoles instal·lades en la vorera.

En les mateixes fotos compartides pel perfil oficial d’X (abans Twitter) de l’Ajuntament de València es veu l’espai reduït que queda per als vianants, cosa que fa que envaïsquen el carril bici.

L’exregidor de Mobilitat i actual edil de Compromís, Giuseppe Grezzi, s’ha mostrat molt crític amb aquesta situació en les seues xarxes socials: “Les conseqüències de tornar a pintar un carril bici en la vorera en compte de baixar-lo a la calçada: gent caminant pel carril, bicis pedalant en la calçada”.

Aquesta actuació obri la porta a mantindre en les voreres altres carrils bici que l’anterior executiu d’esquerres havia projectat baixar a la calçada, com per exemple el de l’avinguda del Port, el carrer de Cuba o el tram de Blasco Ibáñez entre l’avinguda d’Aragó i els Vivers.

La pretesa priorització del vianant que promulguen Catalá i Carbonell també es contradiu amb la reintroducció de 600 autobusos al dia en la plaça de l’Ajuntament de València per la qual tornaran a entrar cinc línies de l’EMT a partir del 12 de desembre, just amb vista a unes dates en què augmenta més la mobilitat per als vianants pel centre.

Fins ara només entrava per l’eix del carrer de la Pau i Sant Vicent la C1, un itinerari ocupat literalment per milers de vianants des que l’anterior executiu municipal va converti en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament, la del Mercat i la de la Reina.

Ja divendres passat 1 de desembre es van donar problemes durant l’acte d’encesa de llums de Nadal quan els vianants van ocupar la plaça, i es van quedar embossats els autobusos entre la multitud, una situació que es va repetir dimecres 6 de desembre, cosa que va obligar a desviar la línia C1 pel carrer del Poeta Querol, pel fet d’estar ple de vianants el carrer de Sant Vicent, entre la plaça de l’Ajuntament i la de la Reina, com demostren les imatges que va compartir en les seues xarxes el regidor socialista, Borja Sanjuán.

Dice #MaríaCochéCatalá que por aquí tienen que pasar 6 líneas de autobús la semana que viene.



Genios del retroceso. pic.twitter.com/3hNzOWoEM9 — Borja Sanjuan Roca (@borsanro) 6 de diciembre de 2023

En aquest sentit, els sindicats de l’empresa pública amb representació en el comité d’empresa han manifestat la seua preocupació, ja que consideren que no es donen les condicions de seguretat necessàries per a ficar tants autobusos per aquests espais plens de vianants, especialment en períodes festius, per la qual cosa han encarregat als seus serveis jurídics que estudien si és factible plantejar una denúncia per a obligar l’Ajuntament que adopte mesures addicionals que garantisquen la seguretat dels conductors, dels viatgers i dels vianants.

Carbonell s’escuda en “la recuperació de l’esperit nadalenc”

El regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, va descartar dijous ajornar la remodelació de línies fins després de Nadal, encara que va dir que els dies de màxima afluència es tornarà a desviar el trànsit per Poeta Querol a partir de les 17.00. A més, va afirmar que “presumiblement no té per què haver-hi problemes, perquè ara amb la remodelació de línies passaran uns 550 busos diaris” per l’eix del carrer de la Pau, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament “per bé que anteriorment en passaven uns 900 durant prop de 40 anys”, això és, abans que es convertiren en zona de vianants les places de la Reina, del Mercat i de l’Ajuntament.

Segons Carbonell, “durant huit anys hi ha hagut una apagada nadalenca que ara s’ha recuperat, s’ha creat un itinerari que va des de les places de Manises, de la Mare de Déu, de la Reina, passa pel carrer Sant Vicent i arriba a la plaça de l’Ajuntament i la conseqüència de tot això és una presència massiva de ciutadans que han vist l’oportunitat de recuperar l’esperit nadalenc que no han tingut en huit anys”. Per tant, “és una circumstància excepcional com poden ser les Falles, la Marató o qualsevol esdeveniment que, quan es produeix, la cosa més normal és tallar el trànsit on hi ha més presència de ciutadans”.

Segons l’edil, “l’oposició està nerviosa perquè estem adoptant decisions importants en mobilitat de la mà de comerciants i veïns i tenim una EMT que tindrà el 2024 el pressupost més alt de la seua història, que comprarà 57 autobusos el 2024, que es recupera la vida en el centre de la ciutat i redundarà en una millora del transport públic a la ciutat, com ja veiem amb un rècord històric de 400.000 usuaris diaris”.

Crítiques de Compromís i PSPV per l’embós de la C1

El regidor de Compromís Giuseppe Grezzi, exedil de Mobilitat, va titlar el que va passar dimecres de “fiasco anunciat” i es va preguntar, en xarxes socials: “Si han desviat una línia per aglomeracions de gent, com podran passar més de 600 autobusos a partir del 12 de desembre?”.

“Entenem que per als votants del PP que van creure i van fer seues totes les crítiques a la nostra gestió dels últims 8 anys, veure ara com Català i el seu equip despleguen una acció tan insensible amb els vianants i el patrimoni de la ciutat, al mateix temps que indefensable tècnicament, deu ser una decepció absoluta. Els altres, és cert que igual no esperàvem cap parenceria de Català, però trencar el que està ben fet i iniciar una guerra a la mobilitat sostenible com la que estan plantejant, sense mantindre cap diàleg amb la societat i sense tindre cap aval ni informe tècnic, és impropi de cap polític mínimament seriós i responsable. València no es mereix això”, va dir Grezzi

En la mateixa línia, la portaveu del PSPV, l’ex-vicealcaldessa Sandra Gómez, va assenyalar que “la resposta de si és encertada la política de Catalá d’omplir d’autobusos les zones per als vianants de València te la dona la mateixa EMT”. “Fracàs absolut amb el pas d’una única línia. La setmana que ve en venen sis (600 autobusos). Preparen-se per a l’espectacle”, va advertir també en xarxes.

L’edil socialista María Pérez va criticar la improvisació amb què l’alcaldessa de València, María José Catalá, gestiona la mobilitat de València. “Des del Partit Socialista ja fa setmanes que advertim que la remodelació de línies de l’EMT pel carrer de Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament no és compatible amb el flux actual de vianants i el que va passar ahir ho posa de manifest”, va dir.

“A més, hem proposat itineraris alternatius pel carrer del Poeta Querol per a permetre acostar algunes línies al centre sense posar en dubte ni un centímetre d’espai per als vianants, ni empitjorar la velocitat comercial de les línies d’autobús. I aquesta proposta socialista ha sigut la solució per la qual ha optat l’EMT davant el caos generat ahir, tal com va informar l’empresa en les seues xarxes socials”, va afegir l’edil.