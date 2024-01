El trànsit continua augmentant en el centre de València el gener després dels canvis del PP i de Vox

Menys restriccions per al vehicle privat en el centre de València traduït en un descens de trànsit. Aquest és el missatge que va tractar de traslladar dimarts l’equip de Govern municipal del PP i de Vox, en concret des de la Regidoria de Mobilitat que dirigeix Jesús Carbonell (PP). Una cosa difícil de justificar, almenys, si es comparen les dades com cal.

Ja el mes de desembre passat es va observar tot el contrari. Després dels canvis introduïts des del dia 12, va aflorar un increment important de les circulacions, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En concret, es va obrir el carrer de Colom per a vehicles privats des de la plaça de la Porta de la Mar, eliminant un carril de l’EMT en favor del vehicle privat, i es van desviar cinc línies d’aquesta via als carrers de la Pau, Poeta Querol i Sant Vicent-plaça de l’Ajuntament.

Després d’aquestes modificacions, es va registrar un increment del trànsit, en el cas del carrer de la Pau, del 48% respecte a tot el mes de desembre del 2022 i al carrer de Xàtiva (davant de la finca de Ferro) i l’institut Lluís Vives, del 37%, encara que en aquest cas hi pot influir també el tall del carrer d’Alacant per obres. En l’inici del carrer de Colón, és a dir, en el tram més pròxim a la Porta de la Mar, l’augment va ser del 14% i en Poeta Querol l’increment va ser del 4%.

Des de Mobilitat, van traslladar dimarts una comparativa basada en dades de setmanes soltes, que no són obertes a la ciutadania (les dades publicades en el web són mitjanes mensuals), de diferents mesos en què el comportament del trànsit no té res a veure. En concret, es va comparar la setmana del 6 al 17 de novembre del 2022 amb la del 8 al 19 de gener del 2024. Segons aquesta comparativa, el trànsit rodat es redueix un 19,3% en Poeta Querol i en la Gran Via Marqués del Túria es registren descensos de 2.000 vehicles al dia en alguns trams, així com al carrer de Xàtiva.

No obstant això, poc després des de Compromís van demostrar que, comparant els mateixos períodes temporals d’aquest mes respecte de gener de l’any passat, la tendència del trànsit privat continua a l’alça en la línia del mes de desembre passat.

Segons va denunciar el regidor Giuseppe Grezzi, prenent com a referència les dues primeres setmanes de gener després de la festivitat de Reis del primer dilluns al segon divendres, que el 2024 seria del 8 al 19 de gener i el 2023 va ser del 9 al 20 de gener, s’observa un augment generalitzat i inequívoc del trànsit en tots els carrers.

El més significatiu, paradoxalment, es produeix, segons Grezzi en el punt en què Carbonell ha volgut traure pit, l’eixida de Poeta Querol, en què el trànsit, en compte de reduir-se, com assegura que ha passat de gairebé superar els 9.000 vehicles el gener de 2023 a una mitjana diària aproximada d’11.000 en el mateix període del 2024, és a dir, un 22% més, tot i que el mes de desembre l’augment en aquest punt va ser del 4%.

El mateix passa en el punt triat pel regidor del PP al carrer de Xàtiva, que rares vegades superava els 20.000 vehicles el 2023 i ha passat a una mitjana superior a 22.000 amb pics de 24.000 el 2024: “Tractar de mentir amb aquesta descaradura quan les dades estan tecnificades i acabaran veient la llum és només un símptoma més de com de desesperat que està el regidor Carbonell a la vista del desastre continuat que suposa cadascuna de les mesures regressives que li ha consentit prendre la senyora Catalá. L’única eixida a això és la dimissió o el cessament fulminant, perquè enganyar i falsejar dades és totalment inacceptable”, va dir Grezzi.

Compromís i el PSPV, contra l’apagada de les càmeres en el centre

Compromís va anunciar, al seu torn, que denunciarà al Defensor del Poble l’engany perpetrat pel govern municipal liderat per María José Català amb les càmeres de l’Àrea de Prioritat Residencial (APR) Ciutat Vella Nord, apagades des d’octubre del 2023. “Al mateix temps que deixaven d’utilitzar les càmeres de control del trànsit d’accés a l’APR, asseguraven al Defensor del Poble el seu compromís amb la posada en marxa de la zona de baixes emissions, que deien que seria la mateixa APR. Nosaltres en el seu moment vam mostrar els nostres dubtes, ja que aquest sistema de control d’accés no té la funció de discriminar si un vehicle contamina més o menys, i a més la senyora Catalá estava incrementant el trànsit en el centre històric”, subratlla Grezzi. “No obstant això, el més greu s’ha conegut ara, perquè apagant les càmeres no hi ha funció de cap control de cap mena de vehicle is’obri la porta a l’accés massiu lliure i així a l’increment de l’emissió de contaminació de gasos i partícules. Un escàndol majúscul que el Defensor del Poble ha d’investigar”.

La regidora socialista María Pérez va lamentar les polítiques en favor del cotxe i en contra dels mitjans de mobilitat sostenible que desplega María José Catalá en plena Capitalitat Verda Europea de València. “Quan la nostra ciutat hauria de ser el far europeu de les polítiques contra el canvi climàtic, Catalá ha decidit fer exactament el contrari: donar butla al cotxe privat perquè puga circular i contaminar sense restriccions, mentre castiga les bicicletes i els patinets amb una campanya de controls i multes. És el món a l’inrevés”, va denunciar.

Pérez va afirmar que, “malgrat les excuses, deixar de sancionar en l’APR, és a dir, en la zona de baixes emissions (ZBE), és una decisió política del Partit Popular per a deixar d’aplicar mesures contra la contaminació i la pacificació del trànsit. Intenten enganyar la ciutadania, però els fets retraten la política de mobilitat de Catalá en què només cap el cotxe”.

La regidora socialista va advertir també que aquesta política de mobilitat centrada en el cotxe implica ja un increment de la contaminació, “com s’ha pogut comprovar aquesta última setmana, en què hem tingut diversos episodis d’alerta per l’alta contaminació. Però, malgrat les alarmes reiterades, Catalá, en compte de rectificar i apostar per una política de mobilitat sostenible, per conversions en zona de vianants i per renaturalitzacions en la línia de l’anterior govern progressista, ha decidit retallar espai per als vianants i donar via lliure als cotxes perquè contaminen sense cap restricció”.

Finalment, Pérez va criticar l’intent del Govern de María José Catalá de desviar l’atenció sobre l’apagada de les càmeres de l’APR per a facilitar l’entrada de tota mena de vehicles de motor al centre de la ciutat retorçant “dades fetes a mida, mesclant anys i mesos, per a justificar la seua política a favor del cotxe”.